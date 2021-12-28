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Тышкун, Тимошенко, Савченко: 3 женщины, чьи фото "завели" общество. Почему такая реакция

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Тышкун, Тимошенко, Савченко: 3 женщины, чьи фото "завели" общество. Почему такая реакция

консультант по коммуникациям, агентство E'COMM
28.12.2021, 19:38

Шеймить за то, что определенное лицо не отвечает твоим представлениям о прекрасном, – не очень хорошее дело

Почему мы так реагируем? На фото Кристины Тышкун – помощницы уже экс-заместителя министра образования Игоря Гарбарука, неуместно одетой во время формальных, официальных визитов. На фото Юлии Тимошенко – главы фракции Батьківщина, депутата Верховной Рады, которая снова не по возрасту имеет яркое платье и вид.

На фото экс-депутата, героя Украины Надежды Савченко, которая вместо того, чтобы надеть кирзовые сапоги, вдруг обнажила бюст.

Тышкун, Тимошенко, Савченко: 3 женщины, чьи фото "завели" общество. Почему такая реакция
Тышкун, Тимошенко, Савченко: 3 женщины, чьи фото "завели" общество. Почему такая реакция
Тышкун, Тимошенко, Савченко: 3 женщины, чьи фото "завели" общество. Почему такая реакция

С одной стороны, если ты публичная личность, то будь готова, что пределы критики очень условны. Все: от одежды и до личной жизни, будет предметом обсуждения, стёга и не всегда приличных шуток.

И это практически нормально. Потому что у человека всегда есть выбор: быть на виду или вернуться к личной жизни. А, выбирая все прелести власти, ты выбираешь и все неудобства. Это идёт одним комплектом.

С другой стороны, шеймить за то, что определенное лицо не отвечает твоим представлениям о прекрасном – ну, такое. На том же фото, где есть помощница замминистра образования, справа стоит мужчина, одетый тоже не слишком комильфо. Но чужое декольте не дало людям сфокусироваться на нем.

Чужое декольте также не позволило сфокусироваться на персоне самого заместителя министра образования.

А господин Гарбарук, согласно данным opendatabot, был директором ОО Национальный интерес Украины, занимавшейся дискредитацией антикоррупционеров. Именно эта организация развернула целую кампанию против Центра противодействия коррупции, сняла фильм и отправляла специфических "журналистов" троллить людей, разоблачающих коррупционные сделки.

И так, стегались над тем, как одеты (или раздеты) Михаил Саакашвили, Петр Порошенко, Елена Зеленская, Юлия Мендель, Анна Герман, Анастасия Деева. Кто еще? Эта участь не обошла многих.

И еще об одном важном факторе – персональном отношении к представителям власти. В Украине их не любят. Вдохновенно, самозабвенно, искренне. И в лупу рассматривают любой косяк. И говорят об этом. И пишут. И создают мемы и фотожабы.

Поэтому о том, как выглядеть и что одевать, должны думать публичные персоны.

А мы, может, научимся обсуждать это без оскорблений и унижений.

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