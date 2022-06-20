Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Вопреки скрепам. Почему это важно

Сегодня, 20 июня 2022 года, Верховная Рада Украины приняла законопроект №0157 о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, так называемую Стамбульскую конвенцию.

Что это за документ, почему так важно его ратифицировать и как повлияет на дальнейшее развитие Украины?

Матчасть

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями – международное соглашение, было открыто к подписанию 11 мая 2011 года и вступило в силу в августе 2014 года.

Конвенция предоставляет ее сторонам комплексную юридическую базу, стратегии и меры, основанные на наилучшем опыте предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнему насилию.

Ее основные цели – защита женщин от всех видов насилия и предотвращение, преследование и искоренение насилия над женщинами и домашнего насилия. Содействие искоренению всех видов дискриминации, содействие равноправию и расширению прав женщин; защита и помощь всем пострадавшим от насилия.

Содействие международному сотрудничеству, направленному против этих видов насилия, обеспечению поддержки и помощи организациям и правоохранительным органам в сотрудничестве с целью внедрения интегрированного подхода к искоренению насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Структура Конвенции базируется на "четырех П": Предупреждение (Prevention),

Защита и поддержка пострадавших (Protection and support of victims),

Суд над преступниками (Prosecution of offenders)

и Общие принципы (Integrated Policies).

Для каждой области предусматриваются блоки специфических мер.

Конвенция также устанавливает обязанности по сбору данных и поддержке исследований насилия против женщин.

Кто уже там

По состоянию на 20 июня 2022 г. Конвенцию подписали 45 стран, а также Европейский Союз, из них 36 ратифицировали ее.

Среди последних – Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция.

Против ратификации Конвенции в Украине выступают в основном религиозные организации и Всеукраинский совет церквей. Основная причина – якобы идеологически мотивированного толкования термина гендер, которое содержится в Стамбульской конвенции не в значении мужского или женского пола, а как личное убеждение.

Противники Конвенции утверждают, что Стамбульская конвенция якобы поощряет развод, подрывает традиционную семью, что противоречит консервативным ценностям, нормирует гендерную концепцию и продвигает идеи ЛГБТ.

Можно долго наводить множество контраргументов, почему это не так. Но я приведу только один из них – Конвенция не отождествляет понятия гендер и пол. И таких контраргументов много.

Авторы законопроекта, которым была ратифицирована Конвенция в Украине, решили не вступать в дискуссию с частью общества и церковью, а просто включили в документ оговорки, с которыми планируется ратификация.

Если коротко – фактически Украина оставляет за собой право применения положений Конвенции в соответствии с личным пониманием людей о ценностях, браке, семье и т.д. Таким образом аргументы противников Конвенции в Украине теряют всякий смысл.

Где-то по похожему пути в свое время двигалась Хорватия, ратифицировав Конвенцию с оговорками в 2018 году. И в Европе это восприняли совершенно нормально.

Примечательно, что категорически против ратификации Конвенции выступает Россия – страна-агрессор, где недавно домашнее насилие вообще декриминализировали.

Почему ратификация Конвенции для Украины (пусть и с оговорками) так важна?

Она в первую очередь будет способствовать противодействию дискриминации по гендерному признаку и обеспечению комплексного подхода к предотвращению любых форм гендернообусловленного насилия.

Следствием ратификации должно стать усовершенствование гражданско-правовых средств защиты пострадавших от насилия, работы служб поддержки пострадавших от насилия, в частности, государственных телефонных горячих линий, а также сбора упорядоченных по категориям соответствующих статистических данных.

Необходимость ратификации Стамбульской конвенции также обусловлена и перспективой обретения Украиной полноправного членства в ЕС и соответственно приближением действующего и будущего законодательства Украины к законодательству ЕС, а также связана с обязательствами Украины перед Советом Европы.

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