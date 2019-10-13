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13.10.2019, 21:19

Украине надо избавляться от розовых очков. И как можно скорее

Украине надо избавляться от розовых очков. И как можно скорее
Общественно-политический деятель

В случае полноценной военной агрессии со стороны РФ, за нас не вступится ЕС и США. Ситуация с Турцией и курдами - более чем показательна

Мы часто думаем, что все в мире крутится вокруг нас, что наши проблемы самые важные в мире, и что все внимание мирового сообщества приковано к Украине. Это большое заблуждение. И от этих розовых очков надо избавляться, как можно скорее.

Многие наши сограждане не верят в российское вторжение и уверенны в то, что в случае полноценной военной агрессии со стороны РФ, за нас вступится ЕС и США. Не хочу вас сильно разочаровывать, но посмотрите на то, что сейчас делает Турция с курдами, которые были и есть многолетними партнерами США, и в кого Вашингтон многие годы вкладывал миллиарды долларов, как деньгами, так и вооружением.

9 октября Турция начала масштабную военную операцию "Источник мира" с "зачистки" территории на Северо-Востоке Сирии, которая находится под контролем сирийских курдов. В первые дни турецкой атаки в регионе началась паника, десятки тысяч людей покинули свои дома, уже есть погибшие мирные жители. Используется авиация и тяжелая артиллерия.

А что ЕС и США? Они возмущены и озабочены. Планируют вводить санкции. И что-то я не вижу, чтобы турецкую армию эти заявления остановили. Хотя лидеры США, Еврокомиссии и НАТО призвали президента Турции Реджепа Эрдогана остановить военную операцию.

Уже известно, что американские солдаты попали под обстрел турецкой армии. В ответ на это, Трамп написал твит, что помощи курдам не будет потому, что во второй мировой курды не были союзниками американцев и не воевали вместе. И это пока все.

Но нет, не все. В ночь с 10 на 11 октября в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание СБ ООН в связи с проведением Турцией военной операции на северо-востоке Сирии. Заседание, которое инициировали Великобритания, Франция, ФРГ, Польша, Бельгия, было закрыто для СМИ. Однако сразу по его окончании, дипломатические источники сообщили: США и Россия совместно отклонили резолюцию, осуждавшую Турцию за вторжение в Сирию. Вашингтон и Москва потребовали, чтобы из текста резолюции было изъято слово "осуждение". Это можно расценивать, как полный "слив" американцами своих старых партнеров курдов.

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К чему я все это рассказываю? К тому, что в случае вторжения со стороны РФ, мы будем оставлены на произвол и будем сами решать свои проблемы. И, если кого-то еще не отрезвила реакция Запада на историю с аннексией Крыма, то ситуация с курдами более чем показательна. Мы будем себя защищать. Сами. При большой моральной поддержке наших западных партнеров.

И еще пару моментов.

Джавелины курды получили от США значительно раньше нас. Но турков потери не останавливают.

Путина, который к своим гражданам относится, как к расходному материалу, большие потери тоже не остановят. Его интересует доминирование в регионе. Военное, экономическое, политическое и клерикальное доминирование. И он будет к нему идти. Либо через попытку федерализации Украины, либо через вторжение.

А если кто-то думает, что ему нечем прикрыться, то он воспользуется опытом Турции. Министерство обороны Турции настаивает, что армия режима Эрдогана соблюдает международные правила ведения боевых действий. Кроме того, Анкара ссылается на 51-ю статью Устава ООН, который предоставляет странам, подвергшимся нападению, право на самооборону.

Кто-то из нас сомневается, что Кремль, имеющий под контролем сепаров с украинскими паспортами, не сможет имитировать обстрел своих территорий или какой-нибудь иную провокацию, а-ля Судеты?

Поэтому нам надо осознавать, с каким монстром мы имеем дело, каковы его реальные цели и готовиться полноценно защищать свою страну. Потому что кроме нас самих это никто не будет делать.

Нам будут помогать. Не публично. Не массово. Но будут. А основная вся работа по защите Украины от РФ ляжет на нас. Поэтому не стоит заблуждаться и быть в плену иллюзий. Стоит жить в реальном мире и готовиться к разным сценариям. В том числе и не самым радостным.

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Теги: война с РФ, Сирия, курды, мирная весна
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