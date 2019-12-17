Фильм-расследование Deutsche Welle о политических убийствах в Беларуси стал причиной активного обсуждения как в Республике, так и в сразу нескольких соседних государствах.

С точки зрения изложенного фактажа, человек, интересующийся беларуской политикой, вряд ли почерпнет много нового для себя. Но подача, как минимум, интересна.

Ключевая особа - Юрий Гаравский, который действительно служил в МВД в указанный период времени. Есть ряд фактов, деталей, которые могут свидетельствовать либо о знании им темы, либо о хорошей подготовке сценариста. В остальном - повторение того, что уже было заявлено свидетелями, занимавшими в конце 90-х намного более высокие посты и зафиксированное как минимум в четырех документальных фильмах, выходивших в период с 2000 до 2015 года.

Примечательно, что три из них выходили в преддверии президентских выборов и один - на фоне обострения "интеграционной повестки" между Беларусью и Россией в 2002 году. В конце концов, подозрения в причастности к исчезновениям (возможно убийствам) оппозиционных политиков стали причиной наложения на Лукашенко персональных санкций со стороны ЕС. Пакета, который относительно недавно был приостановлен.

Таким образом, вопрос не столько в наборе фактов, сколько в том, когда и почему появился этот фильм и на какие целевые аудитории он рассчитан.

Наиболее явная дата - 20 декабря - очередные переговоры Путина и Лукашенко. Но если посмотреть внимательно, немного сопоставить события, есть еще несколько механизмов влияния, которые объясняют и дату появления расследования и то, на каком ресурсе она выставлена.

Предлагаю вам 15 минут рассуждений, а вы уже сами решайте что тут имеет место, что нет. В конце концов, один из украинских аналитиков, Евгений Магда, специализирующийся на информационных войнах, дал такую реакцию "похоже в Беларуси появился свой майор Мельниченко".