Венесуэла: сможет ли страна выйти из политического кризиса?

США вышли с инициативой урегулирования кризиса в Венесуэле. Предложение Вашингтона простое - "обнуление" отстраненного диктатора Николаса Мадуро и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, отход этих деятелей от попыток управления страной, формирования коалиционного правительства в обмен на постепенную отмену санкций. Формально такая инициатива уже получила ответ от окружения Мадуро - категорическое "нет". МИД РФ назвал концепцию США "насмешкой". Китай, который активно вошел в страну, делает вид, что ничего не произошло.

Но, если копнуть глубже, Каракас уже давал сигналы о готовности примирения. В частности, анонсированы изменения законов Уго Чавеса о национализации нефтяной отрасли. Совместные предприятия, работающие в стране, отданы в оперативное управление "младшим партнерам" - западным (в том числе американским) нефтедобывающим компаниям.

Российская Роснефть продала свои венесуэльские активы государственной прокладке Росзарубежнефть и анонсировала возможное закрытие части бизнесов после завершения сделок.

Таким образом, можно утверждать, что позитивные сигналы есть от большинства участников конфликта. Но все упирается в решение нескольких вопросов.

Среди которых ключевыми стоит считать:

- Судьбу Мадуро (в большей степени) и Гуайдо (в меньшей) - оба персонажа имеют амбиции. Это значит, что их надо отправить на политическую пенсию, но, желательно, без шансов вернуться во власть.

- Позицию Китая, который пока стоит "вне сделки", демонстрируя готовность работать с Мадуро. КНР вряд ли согласится уйти из Южной Америки. Вашингтон вряд ли пойдет на прямое обсуждение судьбы "своей периферии" с Пекином. Нужны посредники и гарантии для обеих супердержав.

- Вопрос возврата конфискованных Чавесом активов западных компаний. Как активы, они уже потеряли ценность, денег на компенсацию у Венесуэлы нет. Надо определить того, кто заплатит за переход.

- Общий ход экономического кризиса в мире и наличие ресурсов у ключевых игроков для решения судьбы Венесуэлы.