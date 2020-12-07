Владимир Зеленский опять ругает украинские СМИ. Он прав, но ошибается

Президенту Владимиру Зеленскому не нравятся украинские СМИ. 4 декабря, в своем видеообращении он сравнил их с бабками на лавочке. "... иногда мне кажется, что некоторые СМИ взяли этих женщин (сплетничающих на лавочке. – Ред.) на работу, причем, на руководящие должности. Факты, доказательства – нет!", – возмущается президент.

Не соглашусь с президентом – в Украине много очень хороших медиа. И соглашусь с президентом – качественной журналистики в стране критически мало.

И сделать так, чтобы ее стало больше, можете только вы – читатели и зрители.

Сейчас объясню почему.

Я прагматик и, может быть, миром правят идеи, но организациями точно правят бюджеты. И многие украинские медиа отлично делают то, что наполняет их бюджет, приносит им деньги. Перефразируя Архимеда, можно сказать: дайте мне посмотреть реальный P&L, и я скажу, что это СМИ умеет делать хорошо.

Беда в том, что журналистика не приносит денег.

Ниже – основные бизнес-модели украинских СМИ (большинство медиа миксуют доходы, но вектор развития задает основной источник):

- СМИ, которые живут на многомиллионных дотациях владельцев-олигархов (тут же и пророссийские медиа, существующие за кремлевские деньги).

Они очень эффективны в исполнении задач олигархов и российских технологов: достижении максимальной электоральной аудитории и имплементации нужных месседжей в мозг миллионов украинцев.

- СМИ, которые зарабатывают на онлайн-рекламе.

Чтобы зарабатывать в Украине более-менее ощутимые деньги на медийной рекламе в интернете, нужно иметь огромный трафик: десятки, а лучше сотни миллионов просмотров. И медиа, сделавшие ставку на рекламу, умеют делать замечательный контент, который готовы кликнуть миллионы: "Чоловік загинув, займаючись сексом з бобром", "Олега Винника більше немає…", "Пугачова не змогла пробачити Орбакайте", "Стало відомо, як вилікувати коронавірус" и другие гороскопы, губы Светланы Лободы, трусы Олега Винника.

- Медиа, которые живут за счет джинсы.

Есть медиа, которые умудряются поставить в ленту до 40! проплаченных новостей в день. В октябре, в разгар предвыборной кампании, мониторинг Института массовой информации обнаружил 120 "джинсовых" новостей и статей на сайте 112, на Обозревателе их было 54. И это за три дня! мониторинга.

Джинсовики более высокого уровня умеют создавать бизнесу или политикам проблемы и за большие деньги решать их. Проще говоря, занимаются вымогательством.

- Грантовое финансирование.

У медиа, которые живут целиком за счет грантов, со временем лучше всего развивается навык написания заявок и отчетов. Если повезет, они внесут свою лепту в дискуссию о децентрализации, правах ЛГБТ, судебной реформе и других полезных вещах, которые продвигают наши западные партнеры.

Чего не хватает в этих бизнес-моделях украинских СМИ? Очевидно, вас – Читателей.

Ведь никому, кроме Читателей, не нужна качественная журналистика со своей достоверностью, важностью, понятностью и честностью:

- Только требовательному читателю важно, чтобы журналист не поленился и проверил анонимный, но такой сладкий слив политика о том, что конкуренты "Украину оптом продали".

- Думающему читателю надо, чтобы журналист находил и прорабатывал важные и часто сложные темы, а не ловил трафик на волнах хайпа.

- Без диктатуры строгого читателя, СМИ склонны скатываться в желтизну, отступать от стандартов, развивать компетенции, которые приносят деньги в ущерб качеству.

Ничто не обеспечивает такую диктатуру лучше, чем деньги читателей за контент. Уверен, если бы PayWall (подписка) или Donations (добровольные платежи) составляли больше 25% в бюджетах украинских СМИ, то многие из них сдули бы сантиметровый слой пыли с редакционных кодексов и сделали качество приоритетом #1.

Весной мы – команда Ligamedia – предложила читателям помочь нам и поддержать качественную журналистику. И читатели помогли. Последние девять месяцев их деньги покрывают 20-25% зарплат журналистов. И у нас есть очень сильный мотив: хорошо и честно делать свою работу. Что мы понимаем под словом хорошо, можно прочитать в выложенном в публичный доступ редакционном кодексе.

Присоединяйтесь к 5000-му комьюнити небезразличных украинцев, поддержавших LIGA.net в 2020-м. Подпишитесь пусть на небольшой, но регулярный ежемесячный платеж, и мы точно станем еще лучше.

PS Владимир Зеленский, хотите, чтобы украинские СМИ стали лучше, попробуйте заплатить журналистам за их труд, как читатель. Это просто – два клика и качественной журналистики станет больше.

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