Восемь основных задач для страны

Мне кажется, что перед нами сейчас одновременно стоят несколько важных больших задач:

1. Выиграть войну против агрессора, включая обеспечение гарантий безопасности и справедливости (через международный трибунал для преступников) после войны и получения компенсаций для восстановления страны.

2. Пока страна воюет, обеспечивать наличие финансовых ресурсов (в том числе доноров) для поддержания макрофинансовой стабильности в стране и для fast recovery.

3. Построить устойчивую и эффективную институциональную архитектуру для полноценного обновления страны.

4. Обеспечить верховенство права в Украине.

5. Провести структурные и институциональные экономические реформы по модернизации страны и общества и построению более устойчивой и инновационной экономики.

6. Понять, что демографические проблемы будут основными после войны и начать их решать уже сейчас.

7. Обеспечить более устойчивую демократизацию и развитие гражданского общества.

8. Построить основы для ускорения процесса вступления в ЕС (и НАТО).

Какой из этих задач занимаетесь именно вы?

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