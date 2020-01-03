МВФ, земля, заробитчане... Что будет драйвить Украину в 2020-м

Топ – 5 достижений

Украина продолжает возрождать национальную идентичность, самосознание и патриотизм.

Очень приятно слышать, когда все больше людей, и молодежь, и постарше, разговаривают по-украински и гордятся тем, что живут в Украине. Без национальной гордости страна обречена на умирание и ассимиляцию с более многочисленными соседями.

Бескровные и честные выборы.

Это уже само по себе достижение, которым может похвастаться лишь несколько стран, когда-то входивших в развалившийся "союз нерушимый". Как нынешний выбор народа повлияет на будущее страны, посмотрим, но возможность выбирать – это признак демократии, сиречь цивилизации!

Национальный банк Украины сохранил независимость, что дает надежду на наше финансовое выживание и будущее возрождение. Продолжение валютной либерализации заслуживает аплодисментов! Это тоже один из признаков свободной жизни.

Армия постепенно становится армией, а не сборищем жирных генералов-клептоманов. Соответственно, меняется и отношение людей к военным и тем, кто добровольно помогает фронту.

По-моему, стало меньше пафосной демагогии от "агентів змін", ведущих отчаянную борьбу "за все хорошее" из комфортных офисов в центре Киева, и реформирующих страну за завтраками, обедами и ужинами в дорогих столичных ресторанах. Наверное, гранты закончились…

Топ – 5 провалов

Появилось большинство активных, малограмотных, не очень образованных людей, в обязанности которых входит сочинять и принимать законы, по которым должна жить наша страна. Смягчающим фактором является лишь то, что, все равно, никто у нас по законам не живет.

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Бездарное броуновское движение правительства.

Четыре месяца работы так и не дали ответа на вопрос – есть ли у правительства цель? О планах по ее достижению говорить не приходится. Похоже, поторопился я хоронить "агентів змін". Как оказалось, многие из них не перестали бороться, просто переехали и компактно расположились в зданиях правительственного квартала. "Боротьба триває", трясьця його матері!

Падение промышленного производства и ревальвация гривны – отличное доказательство бездарной государственной экономической политики. То, что украинская промышленность разрушается – это, само по себе, плохо, но еще хуже, когда чиновники, которые отвечают за развитие экономики, начинают рассказывать, что так и должно быть, и оправдывать свою беспомощность "умными" терминами, говоря о спаде, как о “constructive disruption” (конструктивном срыве). Что касается валюты, то трудно сказать, кто больше виноват - Минфин или НБУ, но факт остается фактом. Ничего хорошего ревальвация не принесла!

Украинцы продолжают уезжать за границу. Навсегда!!!

Процесс, к сожалению, набирает обороты и, если не остановить, то это лишит страну будущего.

Украинская культура, наука и образование постепенно умирают, а вместе с ними и шансы на создание национальной элиты. Сборище барыг и юмористов – это не элита!

Это, конечно, не провал, но скажите, пожалуйста, почему американские, французские, британские и всякие другие президенты, премьеры и "другие официальные лица", молодые и старые, из развитых и не очень стран в состоянии завязать галстук, застегнуть ворот рубашки и одеть темный костюм, а наши технократы скоро в адидасе и пыжиковых шапках на заседания кабмина да парламента ходить будут? Может их опять в Трускавец отправить, чтобы галстук завязывать научили?!

Топ-10 факторов, которые окажут влияние на нашу жизнь в 2020-м

Перспективы глобальной экономики не возбуждают. Прогнозы МВФ и других уважаемых организаций говорят о замедлении экономики и, как следствие, ни в развитых странах, ни в развивающихся даже речи не идет о том, чтобы ужесточать монетарную политику. Центробанки планируют либо оставить все, как есть сейчас, либо продолжить снижение ставок и выкуп облигаций. Никто в мире не ожидает экономического роста и, наоборот, думает о том, как его запустить.

Что касается Украины, то в ситуации, когда весь мир и ближайшие соседи снижают ставки, инфляция в стране находится под контролем, экономический рост оставляет желать лучшего, а объемы промышленного производства катастрофически упали, НБУ вряд ли может себе позволить оставить все, как есть. Так что, если здравый смысл победит, то, вероятнее всего, в 2020-м НБУ продолжит снижать ставку.

Что это значит для нас с вами?

Гривня станет дешевле по отношению к твердым валютам. Скорее всего, снизятся ставки по депозитам и кредитам, наверное, уменьшится доходность ОВГЗ, но здесь большую роль будет играть то, насколько нашему правительству будут нужны деньги для латания дыр в бюджете и то, какие еще источники финансирования этих дыр оно найдет.

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Приватизация - один из способов добыть денег, но, честно говоря, я не очень верю, что мы сможем что-то продать. Пару складов и гостиниц, даже очень удачно проданные, погоды не сделают, а продать что-то большое, да еще и с выгодой для страны – трудно. Прежде всего, у нас мало чего осталось большого и хорошего, а во-вторых, даже если что-то такое и есть, то на него и местные желающие найдутся. Ну, а для "своих" у нас всегда будет какая-нибудь скидочка. Свои же своим должны идти навстречу. "Свої люди важливі!!!".

Есть еще "Земля", и ее судьба должна решаться принятием закона в январе. Вопрос этот уже давно перешел в политическую плоскость и, если сравнить "земельную" риторику власти накануне выборов или сразу же после славно-зеленой победы с доработанным законом, ждущим второго чтения, то разница чувствуется. Примерно такая же, как и между сентябрьскими фантазиями премьера о росте экономики на 40% в ближайшие пять лет и абсолютно реальным падением промышленного производства на 5-7.5% уже в конце прошлого года. Так что, опыт 90-х, который вполне может пригодиться благодаря потугам технократов (читай "агентів змін"), подсказывает, что все получится в лучших национальных традициях.

Иностранные инвестиции - еще один возможный и, по правде говоря, самый желанный источник нашей экономической стабильности –– к нам, скорее всего, в следующем году не придут. По одной простой причине – мы для этого абсолютно ничего не сделали при предыдущей власти, и не делаем при нынешней. Слов и пафосных заявлений для прихода инвесторов мало. Коррупция, во всех ее проявлениях, как была, так и осталась, поэтому, на долгосрочный иностранный капитал надеяться не стоит. И это, кстати, еще один аргумент, порождающий сомнения в успехах приватизации.

МВФ – ну как же не вспомнить нашего верного друга, соратника, советника и, практически, брата, не раз подставлявшего свое сильное и богатое плечо Родине, нашей Родине, в трудные и бедные для нее времена. Но, как известно, МВФ – спасает, но МВФ не развивает. Развивать Украину мы должны сами!

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А вот, кто наверняка нам поможет в 2020-м, так это заробитчаны. Не сомневаюсь, что они продолжат вкалывать и помогать оставшимся здесь семьям – родителям, женам и детям, ровно до тех пор, пока те не умрут или не уедут вместе с ними, чтобы укрепить мощь украинской диаспоры в Польше, Италии, Португалии и других замечательных, а главное - богатых странах. Но, есть и хорошая новость – за год все не умрут и не переедут, так что, как минимум, в следующем году нам будет на кого положиться.

Есть еще "черные лебеди", которые в следующем году, не дай Бог, могут станцевать какое-нибудь па-де-де. Но достоверно предсказывать их танцы - невозможно. Они ведь лебеди, да еще и черные. Поэтому, и мы не станем, чтобы не огорчаться раньше времени.

Ну и последнее – надеюсь, что 2020 год четко продемонстрирует, хочет ли власть что-то менять или всех устраивает жить по-старому, но с новыми лицами. И это, пожалуй, самое важное!