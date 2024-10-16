И у Украины, и у России есть уязвимости, и задача каждой из них – защитить свои уязвимости и ударить по уязвимости противника

Я попытаюсь описать тот момент, в котором мы находимся.

В войне ни одна из сторон не смогла за 2,5 года обеспечить себе реальное преимущество (в скобках отмечу, что это уже неплохо, потому что стартовые условия были очень разными). Переломный момент еще не наступил, но он понемногу приближается. Ибо ни одна из сторон не имеет бесконечной устойчивости и бесконечных ресурсов.

У каждой из сторон есть уязвимости, и задача каждой из сторон – защитить свои уязвимости и ударить по уязвимости противника.

Уязвимости россии:

перегретая экономика, о чем я подробно писал, и исчерпание финансовых запасов;

зависимость от высокой цены на нефть: при $50 за баррель все обваливается;

постоянно углубляющаяся зависимость от Китая;

имперский, колониалистский характер российской государственности: десятки народов и региональных идентичностей, обладающих неравным социальным статусом (феномен Кадырова является частью этой истории);

авторитарный режим, слабо воспринимающий внешние сигналы и часто продуцирующий провальные управленческие решения;

исчерпание складов военной техники.

(Намного подробнее все эти и другие, более тонкие уязвимости описаны в закрытых документах.)

Уязвимости Украины (здесь пишу только очевидные, сами понимаете, почему не даю полный список):

слабая маленькая экономика;

зависимость от западных партнеров по деньгам и вооружению;

демократический режим, требующий согласия граждан на ведение войны (уязвимость энергетической системы является частью этой истории).

Не буду обсуждать здесь, как Украина бьет по российским уязвимостям. Поговорим о том, как россия бьет по украинским.

Что касается экономики, то здесь негативное влияние собственной бестолковости выше российского (а может, это и есть российское влияние, а не бестолковость; но помним о бритве Оккама, да и Хай Тао считал, что миром правит явная лажа, а не тайная ложа).

Что касается отношений с партнерами, то неделю назад я об этом написал обширную статью.

Так вот, на текущем моменте наибольшая уязвимость Украины – это согласие граждан на ведение войны, в котором нуждается демократический режим (авторитарный не нуждается: вождь сказал, что надо умереть за империю, значит надо: деды-прадеды умирали и нам завещали).

Украинское общество теряет согласие на ведение войны в результате следующих факторов:

Физическое истощение пассионариев. Кто хотел сам идти в армию, давно ушел. На других не действуют ни призывы, ни реклама, даже Третьей штурмовой. Необходима мобилизация, см. следующий пункт. Несостоятельность системы мобилизации. Вроде бы есть все правовые основания и персональные данные. Нет политической воли и организационной возможности. Политической воли нет, потому что есть намерение побеждать на выборах, а пассионариев меньшинство, они победы на выборах не принесут. Организационная способность ограничивается рейдами по концертам и ресторанам, а если разослать даже десять тысяч повесток, и пусть придет половина, то система сколапсирует. Ужасающие проявления коррупции и других проблем не поднимают настроение. И здесь заходят россияне со своим огромным опытом сделок. Держать общество постоянно в напряженном состоянии, сформировать чувство безнадежности, безысходности, надвигающейся неотвратимой катастрофы. Они делают это профессионально, имеют огромные ресурсы. Мы им помогаем: граждане сами охотно делятся ужасом и безнадежностью (часто вычитанными в российских или анонимных источниках), а медиа не могут остановиться в погоне за кликбейтом и соревнуются в жутких заголовках.

На самом деле, никакого ужаса нет. Все стабильно плохо, но мы не потерпели поражения, и поражение наступит не завтра (если только россияне не обрушат нашу общественную стойкость). Союзники нас не бросили, фронт не прорван, наша военная индустрия не остановилась, враг не захватил ни одного областного центра, логистика функционирует, ПВО защищает города, военное командование сохраняет управляемость, парламент собирается, волонтеры работают, налоги платятся, хлеб ежедневно выпекается, троллейбусы ездят, продолжается обычный третий год войны.

Россияне сейчас делают все, чтобы украинское общество обрушилось. Это наша величайшая уязвимость на текущий момент.

Количество набегающих с криками комментаторов (не ботов, живых людей), что мы уже потерпели поражение, свидетельствует о российском успехе.

Им важно, чтобы мы вошли в зиму в таком состоянии, чтобы уже из зимы не выйти.

Тогда и союзники посмотрят и примут соответствующие решения. А отечественные политические лидеры последуют за большинством.

Отсутствие согласия общества на продолжение войны означает согласие общества на поражение. То есть на заключение мира без всяких гарантий, что он продлится более полугода или год, а дальше новый удар накопленными и обновленными силами. И тогда уже конец. Других "мирных предложений" пока на столе нет.

Не думаю, что нужно объяснять: поражение означает не мудрую сохранность нации (вроде французского режима Виши), а Бучу и Мариуполь по всей стране. Нацистам от Франции требовались выход из войны и промышленность. Кремлю от украинцев требуется прекращение идентичности. Цели войны разные.

"Как бежит быстро время. Я надеюсь, оно за нас", – пела Клавдия Петровна. Российский ресурс исчерпывающийся. Союзники медленно двигаются в правильном направлении. Завершение выборов в США даст импульс оживлению мировой политики. Военная промышленность потихоньку набирает обороты.

Важно дожить до этого времени.

Ситуация зависит не от министров и генералов, а от тебя конкретно (извини, что я к тебе на "ты" обращаюсь). Не отчаиваться, не опускать руки, не распространять панику. Не винить других. Помогать другим. Сделать хоть что-нибудь для обороны. Каждый день. Психологически подготовиться воевать самому, когда придет повестка. Психологически подготовиться к тому, что это все какое-то время еще будет продолжаться. Пытаться держать ум холодным. Периодически чистить его от трухи, которую туда насыпают россияне. Не винить других. Помогать тем, кому труднее (всегда есть кто-то, кому труднее, чем тебе). Держаться и помогать держаться другим. Спасибо.

Ты это можешь, я уверен. Обнимаю.

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