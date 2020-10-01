Вы готовы отказаться от мяса, машин, электричества и даже велосипеда, ради будущего Земли

Понравилась статья в голландской прессе об отце, троллящем свою дочь-фанатку экоактивистки Ґреты Тунберг. Мудрые слова: “Дочь, у тебя должно быть будущее. Оно может состояться лишь тогда, когда планета охладиться на четыре градуса Цельсия. Поэтому…".

Дальше идет комплекс мер, который поможет нашей планете не быть такой горячей.

Дочка теперь должна ездить в школу исключительно на велосипеде. На машине нельзя – бензин делается из нефти, а ее добыча сильно нарушает экологию.

Электровелосипедом пользоваться нельзя. Там аккумулятор из лития, а его добыча сильно нарушает экологию. Зимой, конечно, будет совсем тяжело. Но ездить на автобусе теперь нельзя. Автобус работает на соляре, она производится из нефти, а ее добыча сильно нарушает экологию.

Впрочем, в велосипеде нет ничего страшного. И папа, и мама в детстве добирались в школу именно так. Без всяких школьных автобусов.

Добыча газа тоже нарушает экологию, поэтому теперь батарея в комнате дочери будет выключена. Да, температура воздуха в помещении из-за этого упадет до 12 градусов Цельсия, а в холода — до нуля и даже ниже. В таком случае, родители дадут девочке дополнительную одежду: нижнюю и верхнюю. Возможно, даже шапку и перчатки, но это не точно.

Душ экологическая активистка теперь будет принимать только холодный. Это тоже из-за добычи газа.

Одежду надо стирать только на стиральной доске, потому что стиральная машина потребляет очень много электроэнергии, а это для экологии очень вредно.

В понедельник, родители с девочкой пойдут в комиссионный магазин и сдадут туда всю ее одежду. Она же искусственная, а значит, сделана из нефти. А нефть… Ну вы поняли.

Новую одежду из льна, шерсти и джута родители купят девочке в эко-магазине. Да, такая одежда некрасивая, да, из джута делают мешки, да, над девочкой из-за этого будут смеяться. Но что делать? Экология превыше всего. Одежда из хлопка теперь под запретом, ведь при его выращивании, используются пестициды.

В доме теперь будет режим экономии электроэнергии. Wi-Fi будет включаться только на полчаса после ужина. Так девочка не будет испытывать информационный стресс и сможет нормально сосредоточиться на домашних делах.

Еда теперь будет теперь только натуральная, выращенная без выделения углекислого газа и нарушения экологии. Значит, мяса, птицы, рыбы и сои, которая может заменить все вышеперечисленное, не будет. Шоколада, чая и кофе тоже не будет. Все знают, что они производятся с нарушением экологии. Теперь только голландский картофель, овощи и фрукты. Но только из грунта.

Никаких тепличных продуктов быть на столе не должно. При выращивании в теплицах используются котлы отоплении. А это выделение CO2 в атмосферу. Так земля никогда не остынет.

Хлеб есть можно, но яйца, молоко и молочные продукты нельзя, потому что куры и коровы выделяют очень много метана, а он сильно нагревает атмосферу.

Мороженое тоже нельзя. Экология. И вино нельзя. И тем более пиво, там же пузырьки, которые состоят из вредного CO2.

Весь пластик теперь запрещен. Он же из нефти. Сталь и чугун тоже – для выплавки тратится огромное количество электроэнергии, что совсем не полезно для экологии.

Косметики, мыла, шампуня, кремов, лосьонов, кондиционеров, зубной пасты и лекарств тоже не будет. С гигиеническими прокладками проще. Девочка может сделать их из волокон льна.

"Мы верим, что эти меры помогут остановить массовое вымирание животных и уничтожение целых экологических систем", — сказал голландский папа. — И теперь, дочка, у тебя будет будущее. Ура!"

PS Можно было просто отобрать у ребенка телефон и отключить интернет, а без этих, вредных для экологии вещей, девочка не узнала бы о Гретах Тумберг и прочей армии фриков.

Кстати, хлеб тоже нельзя. Пшеница убирается комбайном, а он работает на соляре. Зерно перемалывают электродвигателями, пекут в электропечах.

И велосипед нельзя – он делается из железа и резины.

Остается ходить только пешком в национальных голландских деревянных башмаках.

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