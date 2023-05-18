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"Вышиванка" жизни

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 10:24

Вышиванка отличает нас от других народов и служит "узором" дел.

С гордостью, любовью, душевным трепетом и большим уважением одеваю вышитое облачение – как и миллионы украинцев, где бы они ни были. Вышиванка – это наше родное, уникальное, сакральное. Это то, что нас объединяет, сплачивает и отличает от других народов.

В бесчисленные узоры и сочетания цветов вышиванок символически вплетены история, традиции и стремление нашего народа. В вышитом наряде по-особому чувствуется связь с нашей славной и выстраданной историей, с нашим непростым настоящим, более четко возникает ответственность за будущее – с какими чувствами будут одевать вышиванки следующие поколения?

Белый, красный, черный – базовые цвета традиционной вышиванки и нашей жизни. Важно, чтобы "узор" ваших дел был красивым и ярким, не сплошь черным, чтобы "вышиванка" жизни радовала и вдохновляла других, служила образцом для оформления других "вышиванок". Живите, творите и действуйте – во славу Божию и на пользу людям!

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день вышиванки
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