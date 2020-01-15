Высокая зарплата чиновников - профессиональная необходимость

Публічність посади часто створює неприємності. Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка (наведена нажче) маніпулятивна, 226 000 грн не отримував, і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду.

Напевно, те саме доведеться ще не раз пояснювати і іншим. Єдине, що радує у цій ситуації, це що нарешті зможу нормально поговорити з мамою, бо останні кілька місяці наші розмови зводились до виправдовувань після тез "негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи", "натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 000?". Ну і так далі.