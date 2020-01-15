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15.01.2020, 15:02

Высокая зарплата чиновников - профессиональная необходимость

Высокая зарплата чиновников - профессиональная необходимость
министр юстиции Украины

У моей должности есть минус - меня в течение нескольких лет после увольнения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания (укр)

Публічність посади часто створює неприємності. Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка (наведена нажче) маніпулятивна, 226 000 грн не отримував, і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою і раніше казав правду.

Напевно, те саме доведеться ще не раз пояснювати і іншим. Єдине, що радує у цій ситуації, це що нарешті зможу нормально поговорити з мамою, бо останні кілька місяці наші розмови зводились до виправдовувань після тез "негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи", "натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 000?". Ну і так далі.

Але якщо відійти від особистого і перейти до суті, то висока зарплата чиновників – це професійна необхідність. Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти у такому випадку доведеться власним коштом (якщо повезе, потім компенсують). Або доводиться бути цапом-відбивайлом для роздратованих суддів, як у ось цьому випадку, коли на мене наклали штраф у розмірі 38 420 грн. Щиро сподіваюсь на вдумливість апеляційної інстанції.

Більше того, потрапляння на політичну посаду (як от моя) робить з людини politically exposed person (політичного діяча), і її протягом кількох років після звільнення не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія чи організація.

Я, наприклад, після закінчення політичної кар’єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити усі попередні накопичення, але й залишити хоч трохи на потім.

Ну і головне, що залишилось за кадром, це те, що підвищувати рівень соціального забезпечення потрібно усім, не тільки топ-чиновникам. Це був і залишається одним з моїх пріоритетів. Для ілюстрації, під кінець минулого року ми, напевно уперше в історії, виплатили заборгованість з відшкодування вартості службового одягу для осіб, які звільнилися з органів кримінально-виконавчої служби. Ми збільшували і продовжуватимемо збільшувати заробітну плату для усіх працівників, що входять у систему Міністерства юстиції, бо інакше ніколи не подолаємо корупцію.

Історії про високі зарплати у Мін’юсті продовжуватимуться (і мова тут не про мене). Ми продовжуватимемо наймати у штат топових юристів. Це зекономить мільйони доларів бюджетних коштів, які ми зараз вимушені, наприклад, витрачати на аутсорс вітчизняних та іноземних адвокатів, чиї погодинні ставки іноді можуть доходити ледь не до тисячі доларів. Це буде не дуже піарно, зате правильно і економно.

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Теги: зарплати, зарплаты чиновников, зарплаты министров
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