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29.11.2019, 07:13

Я за традиционную перепись

Я за традиционную перепись
Преподаватель, старший научный сотрудник Киевской школы экономики

Можно попробовать идентифицировать и посчитать всех людей, сведя все существующие регистры. Но данные будут неточные и неполные

Во время встречи в Kyiv School of Economics в сентябре, представители Госстата представили множество аргументов, почему нужно провести перепись традиционным методом всеобщего опроса.

Главная причина - нет ни малейшей гарантии в том, что все существующие регистры в пересечении дают все население страны, а без такой информации математическая модель не будет достаточно точной.

Интервалы доверия оценок будут слишком широки для практического применения. Не говоря уже о том, что математической модели на горизонте пока не видно. 

Можно, конечно, взять ВСЕ данные Сильпо, Укрзалізниці, МАУ, Пенсионного фонда, налоговых, загсов по всей стране, пограничников, Укрпошты, регистров ДМС и ЦИК, Геокадастра, регистров Минюста и регистра судебных решений, и все экселевские таблички со всех десктопов Минсоца, совершить невиданный доселе подвиг интероперабельности и получить почти полную базу всех минимально заметных людей в стране.

При этом получить невиданный же протест от защитников персональных данных и примазавшихся негодяев и полезных идиотов. Попробовать идентифицировать и посчитать всех людей. И при этом все равно не получить точных данных о разрезах демографии, религии, доходов, предпочтений, и сотен других вопросов, на уровне населенного пункта, которые дает перепись.

А, и таки да, потратить тот же миллиард на сведение всех данных в единую кучу, нетррадиционный секс с вытрясанием данных из всех причастных, утрясанием вопросов форматов данных, машиночитабельности, кибербезопасности, хранения, создания регистра адресов и улиц с нуля, и всего прочего. И все равно посчитать с ошибкой. 

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Предлагаю забрутфорсить хэштэг #язатрадиційнийперепис

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: перепись населения, перепись, Владимир Вахитов
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