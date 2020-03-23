Зачем Черногория борется против Сербской церкви. И причем тут Россия и Украина

Маленькая балканская Черногория стала эпицентром церковно-политического конфликта в первые два месяца 2020 года. Местные власти, воодушевивсь примером церковного успеха Украины, решили избавиться от влияния соседней Сербской церкви. Сербская патриархия – влиятельный игрок на пространстве бывшей Югославии. Церковники достаточно консервативны и любят заниматься немного не своими делами, а именно озвучивать политические заявления.

Более того, официальная риторика патриархии в политическом плане зачастую более радикальна, нежели у президента Сербии Александра Вучича. Фактически СПЦ - сейчас единственная организация, которая старается восстановить так называемую "Великую Сербию", в масштабах бывшей Югославии, ну или отдельных ее территорий. Они понимают, что влияния на католические Словению и Хорватию у них нет, а вот за Боснию и Герцеговину, Черногорию, а также Северную Македонию побороться они могут.

Власти Подгорицы понимая, какое влияние оказывает Сербская церковь в стране, решили взять курс на уменьшение ее влияния. Последние годы Черногория уверенно движется в сторону Европейского Союза и Североатлантического альянса, что явно не нравится Сербии и поддерживающей ее России. Религиозные расклады в стране таковы: 75% населения исповедует православие (из них 95% – Сербская Церковь, и всего около 5% – местная Черногорская Церковь), 20% – мусульмане и около 5% – католики.

Местная Черногорская Церковь – малочисленна и маргинальна. Она не признана мировым православием, а ее руководитель – запрещенный клирик Константинопольского патриархата. Тем не менее, у Черногории существует не только моральное право на автокефалию, но есть собственная историческая традиция.

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Черногорская митрополия несколько столетий пребывала в составе первой сербской патриархии. Но, уже с начала XVII века, в силу политических обстоятельств, стала де-факто независимой. Еще через два века, эта независимость была закреплена де-юре. Черногорская митрополия вошла в состав Сербской церкви во второй раз лишь в 1918 году в связи с объединенном в состав королевства сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия).

Тогда произошло беспрецедентное событие – в одну Сербскую Церковь объединились до того автокефальные Карловацкий патриархат, Белградская митрополия, Черногорская митрополия и некоторые территории Константинопольского патриархата. В том Томосе четко указано, что автокефалия дается именно в рамках того политического тела. Следовательно, если данная территория распадается на несколько государств, то это дает повод для пересмотра и церковных границ.

Все это очень не нравится сербам, а также россиянам, которые боятся прецедента в виде пересмотра церковных границ распавшихся государств. Ведь Русской православной церкви, имеющей контуры церкви Советского союза, придется опустить немалые территории в свободное плавание, что она, понятное дело, делать не хочет. И потому, что амбиции, и потому, что так они доказывают свою необходимость президенту РФ Владимиру Путину в его влиянии на близлежащие страны в обмен на преференции.

Так вот, чтобы "не допустить украинского сценария" сербы в Черногории устраивают протесты. Повод – новый закон о национализации храмов. Скупщина приняла закон о том, что все церкви, построенные до 1918-го переходят в собственность государства, ведь до 1918 года эти храмы были именно черногорскими и Сербская Церковь ими не владела.

Сербы активно протестуют против этого закона. Они боятся потерять контроль над храмами, а также опасаются, что власти передадут их Черногорской церкви. Сербы пытаются запугать власти страны раскачкой ситуации. На одной из таких акций были даже замечены представители российской военной разведки Главного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ.

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В конце февраля к протестам присоединился митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий. Это вызвало целый дипломатический скандал. Для того, чтобы участие митрополита не повредило имиджу Украины в дружественной Черногории, украинскому посольству даже пришлось официально заявить, что Онуфрий не представляет Украину и ее граждан, а является представителем Русской Православной Церкви в Украине.

Все чаще представители РПЦ фигурируют в различных мероприятиях вместе с сотрудниками российских спецслужб. Московский патриархат все теснее и сильнее сотрудничает с российской властью. В то же время УПЦ МП на международной арене представлена лишь по квоте и лишь в фарватере РПЦ.

И при этом митрополит Онуфрий и его подчиненные искренне удивляются, почему украинская власть хочет их переименовать в Русскую Церковь в Украине. В этом он видит вмешательство в церковные дела, а вот участия фсбшников и грушников в церковных акциях он напрочь не замечает. Какая чудесная избирательность. Вот только после таких провалов агента Онуфрия, в искренность его слов про преследования как-то не верится.