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20.02.2020, 21:23

Заглянуть в средневековье: реакция на эвакуированных из Китая - плохой знак

Заглянуть в средневековье: реакция на эвакуированных из Китая - плохой знак
писатель, бизнесмен, блогер

Пока украинцы верят, что молитва эффективнее антибиотика, мы будем продолжать жить в средневековой Украине. Осталось только сжигать "виновных"

Долго думал как бы сформулировать... Факельные кордоны против соотечественников, эвакуированных из Уханя, слишком много говорят об украинском обществе. Больше, чем я хотел бы знать.

Я не верю в коллективный разум, потому что не раз видел, как выглядит коллективное бессознательное.

Но одно дело, когда люди заряжают воду у Чумака и смотрят в глаза Кашпировскому, и совершенно другое, когда не прививают своих детей и лечат рак молитвами.

Глупость и необразованность - обычное явление. Куда как более ожидаемое, чем 99 нобелевских лауреатов на сотню населения.

Мы заглянули в средневековье. Правда, одним глазком. Пока ни одного "зараженного" не сожгли. Но, поверьте, до этого не так далеко.

Люди, которые верят в сглаз и не знают, что такое вирус, могут многое.

Почему-то подумалось, что сюжет любого фильма о эпидемии в украинских реалиях мог выглядеть иначе. Горстка больных, дрожа от ужаса, прячется с заброшенном санатории, а вокруг бродят местные с вилами, факелами и двустволками, не пуская к больным врачей и отстреливая тех, кто внутри периметра, не разбираясь больны они или выздоровели.

Дорогие соотечественники. В 1919 году обыкновенный грипп с романтическим названием "испанка" унес больше жизней, чем Великая Война. Когда случается пандемия, то никто не остается в стороне.

Каждый год в Украине от обычного гриппа и его осложнений умирают тысячи граждан. Слава Богу, вы еще не додумались пользоваться факелами в этих случаях.

У нас полно людей с открытой формой туберкулеза, сифилис вполне обыденное заболевание, гепатит на каждом шагу. Поинтересуйтесь статистикой по ВИЧ, но желательно не на ночь. Мы не приучены соблюдать обычную гигиену, отрицаем прививки, лечимся гомеопатией и ходим к жулью за исцелением. Мы всерьез полагаем, что молитва эффективнее антибиотика. Не все. Но таких много.

Хорошо бы обратить ваши страхи на случаи завшивленности или на половую разборчивость и элементарные навыки мытья рук после дефекации. Но это тщетные надежды.

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Теги: коронавирус 2019-nCoV﻿, эвакуация украинцев из Китая, эвакуация из Уханя
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