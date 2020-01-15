Зарплаты министров и депутатов, или Деньгами коррупцию не лечат

Интересное решение – поднять депутатам и чиновникам зарплаты! И объяснение достойное – "если будут хорошо зарабатывать, не будут воровать". Логика та же, как и при выборе во власть олигарха – мол, он и так богатый, и красть ему уже незачем.

Согласитесь, подобные рассуждения еще ни разу не принесли ничего хорошего. Не принесут и сейчас - воровали, воруют и будут воровать, а также брать взятки за голоса или их необходимое отсутствие. Наверняка не все, но многие. Деньгами коррупцию не лечат. А если подробнее, то, на мой взгляд, поднимать зарплаты нынешним депутатам и министрам, чей "труд" и так вполне прилично оплачивался, как-то нелепо и даже аморально.

По нескольким причинам…

Во-первых, куда делись идеалы?

Спросите у нынешних народных избранников, членов правительства и прочих чиновников высокого ранга - кто из них шел управлять государством ради денег? Спросите публично! Думаю, что ни один руку не поднимет. Так зачем же тогда им зарплату поднимать, да еще и до уровня, что в десять раз превосходит среднюю зарплату в стране. Как-то все это дурно пахнет - когда во власть пролезть пытались, то о ценностях говорили, об идеалах и реформах, а только в кресла уселись, сразу же денег захотелось.

Во-вторых, платить некому.

Возьмите хотя бы нынешний парламент и правительство, да проведите им элементарные тесты, как в средней школе: по языку, математике, истории. В конце концов, попросите депутатов написать диктант. Боюсь, что нас ждут потрясающие открытия и не уверен, что приятные. В принципе, даже без этого можно обойтись. Достаточно почитать фейсбучные откровения видных реформаторов, и вы поймете, что правописание и культура речи – это космически-недостижимые понятия для тех, кто просочился во власть под лозунгами изменения общества и реформирования страны.

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Да и, действительно, зачем все эти культурные излишества министру-технократу, главное – лозунг погромче выкрикнуть. Напоминает подход реформаторов-технократов в 1917-м. Для построения нового общества образованность им тоже была ни к чему. Чем закончилось – известно! Так почему я, налогоплательщик, должен платить большую зарплату неучам, профессиональные способности которых вызывают сомнения?

В-третьих, не за что.

Какой будет ваша реакция, если только что нанятый вами сотрудник, еще не принесший никакой пользы, но уже успевший вызвать презрительную усмешку коллег и даже немного нашкодить, попросит пересмотреть контракт и увеличить зарплату в разы. Думаю, не согласитесь. Особенно, если учесть, что изначально его зарплата и так была в четыре-пять раз выше, чем в среднем по компании.

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В-четвертых, на мой взгляд, повышение зарплат нынешним депутатам и чиновникам, среди которых кого только не встретишь – и воров, и насильников, и профессиональных активистов-грантоедов, и матерых коррупционеров, дает неправильный сигнал молодежи. Оказывается, что все эти истории об упорном труде и образовании, которые якобы ведут к успеху, – полная чушь. Главное - сесть в нужный социальный лифт, и ваша жизнь засияет новыми красками. И пускают в этот лифт, согласно нашему законодательству, безо всяких объективных профессиональных критериев - кто наглее, тот и попал. С таким подходом мы получим тех же кухарок, только высокооплачиваемых, которые, как ни тужься, никогда не смогут управлять государством.

И последнее, люди не воруют и работают на свою страну не потому, что им много платят, а потому, что они соответствующе воспитаны.

Итак, что же делать?

Спору нет, платить нужно достаточно, чтобы люди, управляющие государством, могли жить достойно. Так, как это делается во всем цивилизованном мире. Но, мне кажется, что несправедливо, когда государственные служащие пытаются сами назначить себе зарплаты, ориентируясь на оплату труда руководителей бизнеса. Это разные сферы и уровень оплаты в них тоже очень разный во всех странах.

Зарплата президента США, канцлера Германии и премьера Великобритании в сотни раз меньше, чем оплата труда генерального директора крупной международной компании. Слава, желание остаться в истории, сделать что-то полезное для своего народа – вот лишь несколько факторов, которые намного важнее денег для тех, кто решил пойти во власть. А одними деньгами вопрос не решить. Если у государственного человека высокого ранга ключевая мотивация - деньги, то, мне кажется, его не стоит и подпускать к власти.