Зе обещания: лишат ли чиновников незаконных активов. Разбор

Борьба с коррупцией – один из главных вопросов на повестке дня. Лишить коррупционера незаконно приобретенного имущества – идея всенародная и светлая. Тяжело себе представить гражданина, который не поддержит такой лозунг, и партия Слуга народа начинает исполнять волю электората.

В данной ситуации четко прослеживается крайне оптимистичный факт – давление Международного валютного фонда остается и будет нарастать, а подобные "народные" инициативы находятся именно в фокусе партийной риторики Слуги народа. Можем предположить, что четкие требования западных партнеров будут восприниматься как собственные партийные инициативы. И, конечно-же, в них прослеживается некий пролетарский, большевистский шик, любовь к которым еще не угасла в сердцах избирателей.

Раскулачивание – политическая репрессия, применявшаяся в административном порядке местными органами исполнительной власти по политическим и социальным признакам на основании постановления ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года "О мерах по ликвидации кулачества как класса", заменим "кулаков" на "коррупционеров"?

Ключевые тезисы, предлагаемые новым законопроектом:

1. Разграничение на незаконное обогащение в уголовном процессе и гражданском.

Если разница в доходах чиновника и стоимостью его активов составляет 968 000 грн и более – гражданская конфискация, если 11,5 млн грн и более – уголовное дело.

2. Гражданские дела о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства рассматриваются только Высшим антикоррупционным судом (ВАС). От такой новости сразу стало грустно и одиноко одному маленькому Барышевскому суду.

3. Истцом в гражданских делах о коррупционных активах будет НАБУ с согласованием Специализированной антикоррупционной прокуратуры, иск предъявляется касательно активов, которые были приобретены за три года до принятия закона и после.

Исходя из первых трех пунктов, мы видим целевую аудиторию. Это топ-коррупционеры. Тут же замечаем и первую потенциальную загвоздку: топ-коррупционеры научились прятать свои активы на таком же топ-уровне. И за границей.

Впереди нас ждет великая битва и коррумпированные белые ходоки к ней готовы, с армией защитников их конституционных прав. Дальше по тексту к решению Конституционного суда от 26 февраля 2019 года еще вернемся.

4. Попытка №2 или перезапуск неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса.

Презумпция невиновности, юридическая неопределенность и обязанность стороны доказывать свою невиновность сделали статью 368-2 Уголовного кодекса неконституционной. По мнению Конституционного суда, недопустимо использовать формулировку в статье, где основанием для привлечения к уголовной ответственности является отсутствие со стороны ответчика подтвержденных доказательств законности приобретения активов.

В новом законопроекте обновленная статья изложена уже без обязанности ответчика доказывать законность приобретения своих активов.

5. Гражданская конфискация необоснованных активов.

Законопроектом предлагается внедрить новый институт взыскания коррупционных активов, с классическим стандартом доказывания в суде – "преимущество доказательств" (preponderance of the evidence), который закрепляет принцип равенства и состязательности сторон.

Среди прочего, в гражданско-процессуальный кодекс предлагается добавить статью, где факт доказывания необоснованности активов лежит на истце, а после предоставления таких доказательств истцом уже ответчик должен доказать обратное и подтвердить законность своих активов.

По делам о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства суд выносит решение в пользу той стороны, доказательства которой были более убедительными по сравнению с доказательствами другой стороны.

В гражданском процессе не действует презумпция невиновности по аналогии с уголовным процессом, скорей наоборот ч. 2 ст. 614 Гражданского кодекса (ГК) "Отсутствие своей вины доказывает лицо, нарушившее обязательство".

Теперь главный вопрос: выдержит ли новый закон проверку Конституционным судом?

Зная, как последний отстаивает права и свободы простых граждан, нужно быть готовыми ко всему.

Опять-таки, Конституция Украины в статье 41 установила, что никто не может быть противоправно лишен права собственности. Право частной собственности является нерушимым, ГК не требует обоснования права собственности. Согласно части второй статьи 328 Кодекса, право собственности считается приобретенным правомерно, если иное прямо не вытекает из закона или незаконность приобретения права собственности не установлена судом, да и само по себе понятие "необоснованные активы" не является объектом гражданских прав.

Есть к чему придраться. А значит, и сама система будет кривляться и извиваться, насколько ей хватит сил. Но, как говорится, главное – ввязаться в драку, второй раунд.