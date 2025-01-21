"Жизнь авокадо". Как принятие нового себя помогает в борьбе с ПТСР и ампутациями
На днях один очень сильный парень из наших выпускников дал мне лучшее определение выздоровления: "Знаешь, Оля, я сейчас живу жизнь авокадо. Знаю, что это полезно для меня, но невкусно".
Я рассмеялась: "А мне авокадо вкусно".
"Вот и я жду, пока мне станет вкусно то, что мне полезно".
ПТСР – это не болезнь. Это путь к выздоровлению. И на этом пути нужна поддержка общества, близких, психологов. Этот путь может длиться годами. Он не про слабость, он про силу противостоять травме, воспоминаниям и боли, которые мешают жить. Та самая "жизнь авокадо", о которой говорил наш выпускник.
Ампутация конечности – это не болезнь. Это путь к возвращению утраченных возможностей. Протез позволяет ходить, но это не твоя нога. Поэтому фантомные боли будут об этом напоминать. Сегодня, через год и через пять. И это постоянная работа над принятием нового себя. Та самая "жизнь авокадо".
Травма лица – это не болезнь. Это путь к новой идентичности. Этот путь может длиться годами. Сначала – возвращение функции: говорить, глотать, дышать, улыбаться. Потом – эстетика. Потом – принятие нового себя, потому что ни одна операция не может гарантировать возвращение лица, которое было до травмы. Та самая "жизнь авокадо", о которой говорил наш выпускник.
Нужно понять, что выздоровление – это непросто, невкусно и невесело сейчас. Борьба с травмой, психологической и физической, обычно долгая и изнурительная.
Но так будет не всегда.
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