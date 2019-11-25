Гражданство ЕС: не все желающие получат

Казалось бы, совсем недавно мне доводилось комментировать вопрос гражданства ЕС взамен на инвестиции. Но не прошло и года, как она вновь приобрела актуальность.

Тогда, в начале года, раздражителем выступил отчет Еврокомиссии о схемах предоставления гражданства или вида на жительство странами ЕС в обмен на инвестиции. Документ содержал разгромную критику как Кипра и Мальты за практику выдачи "золотых паспортов" (досталось и Болгарии, но она на тот момент уже приняла решение свернуть паспортную программу для инвесторов), так и ряда других стран, которые завлекали иностранцев видом на жительство.

По мнению авторов отчета, подобная практика поощряет отмывание денег, а также способствует проникновению в Евросоюз криминального элемента. При этом, свою порцию обвинений получила даже Черногория, которая рассматривалась как "потенциальный член ЕС", а, значит, анонсированная этой страной паспортная программа также была оценена евробюрократами как опасная.

Тогда, в январе, мой вывод был следующим: "В то же время, "моральное давление" со стороны Брюсселя может заставить компетентные органы отдельных государств ужесточить контроль за предоставлением льготного статуса инвесторов. Проверки благонадежности заявителей могут быть более тщательными и длительными, а процент отказов – увеличиться".

Что же произошло в реальности?

Начнем с того, что Черногорию отчет Еврокомиссии не остановил. Страна запустила обещанную паспортную программу. Пока что – до конца 2021 года и с ограниченным количеством заявителей. При этом финансовые условия инвестиций достаточно мягкие в сравнении с Кипром и Мальтой.

В то же время на самом Кипре все выглядит отнюдь не так безоблачно. Практически сразу же вслед за появлением отчета Еврокомиссии местные власти ужесточили условия получения гражданства за инвестиции и ввели дополнительные сборы с потенциальных граждан. Но и это, как оказалось, были лишь "цветочки".

В местной прессе с завидным постоянством начали появляться статьи, критикующие паспортную программу государства и описывающие несколько случаев, когда "новыми киприотами" становились, по мнению журналистов, крайне подозрительные личности, начиная с родственников камбоджийского премьер-министра и заканчивая беглым малайзийским финансистом Джо Лоу, которого на родине обвиняют в хищении сотен миллионов долларов.

Некоторые аналитики утверждают, что целью публикаций была внутриполитическая борьба против действующего президента Кипра, но они стали чудесным подарком для европейских критиков "золотых паспортов" в целом и Кипра в частности.

В итоге властям островного государства пришлось заявить о том, что все заявления на получение гражданства, поданные до 2018 года, то есть до ужесточения правил, будут перепроверены тремя независимыми международными компаниями. Также главой МВД страны был обещан "внутренний аудит". А в парламент уже внесен законопроект, предполагающий публикацию имен всех, кто получил гражданство в обмен на инвестиции.

Практических результатов пришлось ждать недолго. Буквально несколько недель назад Кипр впервые изъял выданные ранее "золотые паспорта" у 26 человек – инвесторов и членов их семей. Утверждается, что выдача этих паспортов была вызвана "грубыми ошибками", а лица, которые их получили, заподозрены в отмывании денег или связях с "авторитарными правительствами".

С учетом опыта Болгарии, которая ранее отозвала не один паспорт у инвесторов, складывается печальная картина – никакая инвестиция не является стопроцентной гарантией получения (и сохранения!) гражданства Евросоюза.

Более того, Евросоюз продолжает наносить систематические удары по правам государств-участников, – поощрять иностранных инвесторов паспортами и резидентностью.

Буквально вчера Социально-экономический комитет (СЭК), являющийся консультативным органом Европейского союза, опубликовал специальное мнение по данному вопросу. В частности, докладчик СЭК заявил, что сложившиеся на сегодня правила практически превратили статус гражданина или резидента ЕС в "товар для продажи". Вновь используются аргументы относительно "непрозрачности", "отмывания денег", "злоупотребления".

Авторы документа прямо призывают к прямому запрету практики натурализации инвесторов. При этом на период до полного запрета планируется создание специальной рабочей группы, которая должна работать над едиными жесткими стандартами проверки кандидатов. Также предполагается обмен информацией внутри ЕС относительно успешных и отвергнутых заявок на паспорта.

И завершающий аккорд – скорее всего, Евросоюз не будет принимать в свой состав страны с действующими программами "золотых паспортов".

Таким образом, тенденции остаются неизменными. Центральные органы ЕС демонстрируют твердое намерение лишить страны-участницы их суверенного права предоставления гражданства, и вполне возможно, что им удастся добиться своего в обозримом будущем. Следовательно, тем, кто все же планировал смену гражданства или получение вида на жительство за инвестиции в Европе, нужно либо отказаться от этой идеи, либо, наоборот, ускорить ее реализацию.

Пока двери не закрылись окончательно.

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