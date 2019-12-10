Россия и допинг: преступление и наказание

Итак, допинговый скандал вокруг России получил сегодня свое завершение.

В понедельник, 9 декабря, в Лозанне прошло заседание исполкома Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА), посвященное вопросу статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Единогласным решением РУСАДА лишено своего статуса.

Это значит, что Россия на четыре года отстранена от участия во всех крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо участия в международных турнирах, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира, Россия не сможет принимать крупные соревнования. Срок этого отстранения – также четыре года.

Стоит отметить, что наказание не коснется выступления России на Евро-2020.

Российские чиновники не смогут посещать Олимпийские игры и другие международные турниры. РФ не сможет подать заявку на проведение Олимпиады-2032, а российские спортсмены не будут выступать под своим флагом. "Чистых" от допинга россиян к соревнованиям в нейтральном статусе будут допускать по согласованию с ВАДА – как это было, в частности, на Зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.

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Для России это унижение, для российского спорта – серьезный удар, который затормозит его развитие. Бан от ВАДА неизбежно приведет к потере соревновательного опыта и к потенциальному оттоку ведущих российских спортсменов за рубеж.

С чем связаны такие суровые меры – общеизвестно.

Это кара за манипуляции с результатами множества допинг-проб, предоставленных россиянами в ВАДА. А более глубоко – за беспрецедентное вмешательство государства в достижение спортивных успехов нечестным путем: речь идет как о применении допинга, так и фальсификации результатов допинг-проб. История началась с Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, затем получила свое развитие, а теперь завершилась.

Манипулирование исходом спортивных состязаний – тягчайшее преступление в мире спорта. Победа в честной борьбе должна приходить к тем, кто лучше подготовился, успешнее выступил и оказался быстрее, выше, сильнее своих соперников – как то указано в девизе Олимпийских игр.

Разумеется, нарушения правил честной борьбы всегда имели место. В списке великих спортсменов, запятнавших себя запрещенными стимуляторами ради успеха, можно встретить имена мегазвезд – от Бена Джонсона и Мэрион Джонс до Лэнса Армстронга и Тайсона Гэя. Есть среди нарушителей и украинские спортсмены – люди везде люди.

Но такого системного нарушения, да еще и с поддержкой государственных структур, не позволял себе никто в истории мирового спорта. Причем факты нарушений подтвердил глава РУСАДА Юрий Ганус в интервью New York Times в октябре текущего года.

ВАДА, основанная в 1999 году, - некоммерческая общественная организация, финансируемая Международным олимпийским комитетом (МОК) и правительствами стран-участниц. Это типичная международная бюрократическая структура, которая долго разворачивается, но карает сурово и неотвратимо.

Воздерживаясь от злорадства и сочувствуя спортсменам и тренерам, все же нельзя не отметить, что российская постсоветская ментальность, основанная на пренебрежении к закону (если надо – порешаем), в столкновении с современным цивилизованным подходом получила сокрушительный нокаут. Автономия спорта – фактор, который не подвержен ни подкупу, ни блату, ни ядерному, газовому или террористическому шантажу.

А комментировать событие будут в зависимости от позиций и вкусов. В России посетуют, что это политические игры и очередной недружественный акт. У нас уже ликуют: так и надо клятым москалям. Но все это не имеет значения: вердикт ВАДА вынесен, решения будут выполняться.