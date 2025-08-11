Думка
Пастка легкого навчання: що батьки недооцінюють у школі
Інна Дьоміна
PhD, засновниця і директорка ліцею «Домініон»
У сучасній освіті дедалі частіше звучать заклики "полегшити навчальний процес", зменшити навантаження на дітей, позбавити їх домашніх завдань і складних вправ. Такі підходи здаються батькам і педагогам привабливими, адже хто хоче бачити свою дитину в стресі? Проте за цим прагненням комфорту ховається небезпечна пастка, що може мати далекосяжні наслідки для майбутнього дитини.
Чому уникнення зусиль і складних завдань у початковій школі часто призводить до серйозних проблем у старших класах і що насправді потрібно дітям для формування міцних навичок та успішного навчання?
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
