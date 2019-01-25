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Боты:
25.01.2019, 23:20

7 грехов Мадуро. Как диктатор поломал Венесуэлу

7 грехов Мадуро. Как диктатор поломал Венесуэлу - Фото
Николас Мадуро (фото - EPA)

Мадуро принял страну из рук любимца народа Уго Чавеса, а покинет - во всеобщей ненависти жителей беднейшей страны

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В Венесуэле - революция. Президент Николас Мадуро отстранен от власти решением парламента. Лидер оппозиции Хуан Гуард стал исполняющим обязанности главы государства. Большинство стран Латинской Америки, Северной Америки и страны ЕС поддержали решение венесуэльских депутатов. Украина тоже высказала поддержку парламенту на фоне массовых убийств демонстрантов по всей Венесуэле. Против Мадуро, который довел Венесуэлу до критического состояния, ополчились большинство стран. Поддержали оппоненты США, и в том числе, Россия,  которая уже отправила "зеленых человечков" ( наемников ЧВК "Вагнер") на защиту своего друга.

LIGA.net показывает семь шагов, которые привели Мадуро к политическому краху, а Венесуэлу к экономической катастрофе.

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ПОПУЛИЗМ. Прийдя к власти, Мадуро продолжил экономическую политику своего предшественника, Уго Чавеса - ручное регулирование экономки, фиксация цен на потребительские товары, неконтролируемая печать бумажных денег. Это привело к появлению черного рынка продуктов, гиперинфляции (миллион процентов в 2018-ом), эмиграции миллионов венесуэльцев, и как итог - массовым уличным протестам. 

НАСИЛИЕ.  В столкновениях власти и оппозиции к этому моменту погибли около 100 человек. Власти столкнулись с несколькими громкими инцидентами, похожими на украинские Врадиевку и избиение студентов на Майдане. Например, в феврале 2015 года полиция убила 14-летнего подростка. Это и многие другие убийства подкосили легитимность Мадуро. 

УЗУРПАЦИЯ. В 2015 году правящая партия потеряла поддержку и проиграла парламентские выборы. Утратив контроль над парламентом, Мадуро в 2017 году объявил выборы в новый орган - Учредительное собрание. Так он решил обойти парламент, где у него было меньшинство. Оппозиция не признала узурпатора. Выборах 2018 года Мадуро якобы набрал 67%. Выборы не признал практически никто, включая соседей по Латинской Америке и страны Запада. 14 стран отозвали послов. На Венесуэлу обрушились санкции. В истории выборы останутся под мэмом "Бутафорские выборы Мадуро". 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ. Мадуро ставил на должности выходцев из военных структур. Так он планировал сохранить власть и гарантировал себе лояльность этих людей. И это, главным образом, повлияло на качество назначений: лояльность - выше профессионализма. Мадуро очень часто увольнял чиновников, но впоследствии возвращал на должности.

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РОСКОШЬ. В сентябре пользователи Instagram сняли на видео обед Мадуро в самом дорогом ресторане Стамбула. Это вызвало ярость в Венесуэле. Согласно исследованиям национального института, данные которого приводит политолог Денис Пилаш, среднестатистический венесуэлец похудел на 11 кг за время кризиса.

КОРРУПЦИЯ. На фоне тотального обеднения Мадуро позволил процветать коррупци. На скамью подсудимых попадали только те, кто выпадал из окружения Мадуро, объясняет LIGA.net ПилашКоррупция в стране росла за счет черного рынка, который образовался после фиксации цен на товары. Венесуэльцы занимались контрабандой в соседнюю Колумбию, Бразилию, потому что на внутреннем рынке товары стоили дешевле, чем в соседних странах.

НЕРУКОПОЖАТНЫЙ. 3 млн человек покинули Венесуэлу с 2014 года, говоритя в исследовании ООН. Преимущественно эти люди незаконно пересекали границу с соседними странами, что вызвало напряжение между государствами. У Каракаса возникли споры со всеми странами региона - Бразилией, Колумбией, Эквадородом. В сентябре прошлого года правительство Венесуэлы выслало сотрудника посольства Колумбии. Венесуэла обвинила Колумбию в покушении на президента Мадуро.

По мнению ПилашаВенесуэлу теперь ждут два сценария: проведение одновременных президентских и парламентских выборов под присмотром независимых наблюдателей, или рост насилия между властью и оппозицией, что может привести к гражданской войне. Диктатор Мадуро опирается на РФ, Китай и Турцию, а исполняющий обязанности президента Гуайдо заручился поддержкой стран ЕС, стран Латинской и Северной Америк.

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Дмитрий Бобрицкий
журналист LIGA.net
Дмитрий Бобрицкий
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Теги: Мадуро Николас, венесуэла, кризис
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