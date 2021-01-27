В конце декабря в Центральноафриканской республике состоялись президентские выборы и страну сразу же охватила волна насилия. Между собой сражаются правительственные силы президента ЦАР Фостены-Арканжи Туадеры и повстанцы, недовольные исходом голосования. Однако в этой истории не обошлось и без вмешательства России. Конфликт уже усугубил и без того острый гуманитарный кризис в регионе, а стороны пока не собираются сдаваться. Что происходит в ЦАР, чем это опасно и что будет дальше – рассказывает LIGA.net.

ВЫБОРЫ ПОД ДУЛАМИ АВТОМАТОВ

27 декабря в ЦАР прошли президентские выборы, на которых был переизбран действующий глава государства Туадера. Одним из его основных соперников должен был стать экс-президент Франсуа Бозизе, но в начале декабря Конституционный суд запретил ему участвовать в выборах.

Недовольный Бозизе встретился с лидером одной из крупных повстанческих групп Центральноафриканским патриотическим движением (ЦПД). Целью встречи могло быть формирование вооруженного ополчения для оказания сопротивления правительству, но у Бозизе такие намерения отрицали, называя их ложью и попыткой запятнать имидж политика.

Несмотря на отрицания, 15 декабря ряд повстанческих группировок, среди которых ЦПД, сформировали альянс под названием Коалиция патриотов за перемены (КПК). Причиной объединения, говорят повстанцы, является недовольство решением КС. Однако реальной причиной может быть сговор с Бозизе в надежде захватить власть в стране.

За несколько дней повстанцы взяли под контроль ряд городов и населенных пунктов, попутно убив нескольких миротворцев. Также они угрожали смертью избирателям и членам избиркомов с целью срыва голосования. Из-за их действий 14% избирательных участков в ЦАР (800 из 5408) все же пришлось закрыть, но КС страны признал выборы состоявшимися.

Когда выборы закончились, то насилие не утихло, а набрало большие обороты. 22 января Туадера ввел чрезвычайное положение, поскольку повстанцы начали наступление на Банги (столица ЦАР). Режим ЧП, позволяющий властям арестовывать людей без суда, ввели на 15 дней. Правительственным войскам при поддержке российских наемников удалось отбить наступление на Банги, убив 44 повстанцев, но спираль насилия в стране продолжает разворачиваться.

КТО ТАКОЙ БОЗИЗЕ И ЧТО ЗА ПОВСТАНЦЫ

Франсуа Бозизе – экс-генерал. В 2003 году в результате военного переворота он захватил власть в стране. Период его десятилетнего правления ознаменовался политическими преследованиями, убийствам и пытками. В 2013-м повстанческая группировка Селека, состоящая из мусульманского населения, свергла христианина Бозизе из-за недовольства его политикой относительно севера страны (где живут мусульмане), приведя к власти их лидера Мишеля Джотодиа. Он формально распустил группировку, но фактическое существование они продолжили. А Бозизе бежал из страны.

И хотя Бозизе не был "сахаром" для ЦАР, после прихода Селеки в стране и вовсе воцарился кошмар: они сжигали деревни, расстреливали мирных жителей и казнили фермеров на полях. Целями их атак были христиане – доминирующая религиозная группа в стране. В 2010 году они составляли почти 90% населения (с того момента картина изменилась, но незначительно). Это сказалось на правах мусульман, пострадавших от дискриминации. В 2018 году в правительстве США заявили, что мусульмане до сих пор остаются маргинализированной группой, имеющей проблемы с доступом к образованию, здравоохранению и даже документам, удостоверяющим личность.

Агрессивные действия Селеки только усугубили ситуацию. Христианское сопротивление под названием Антибалака начало давать отпор боевикам Селеки, однако со временем они также скатились в репрессии, но уже против мусульман. В ООН считают, что Безизе всячески поддерживает Антибалака и их зверства, поэтому он попал под санкции, а также находится в международном розыске за подстрекательство к геноциду. В 2013-м Европарламент и ООН заявили, что конфликт в стране рискует перерасти в геноцид, а Франция приняла решение начать военную интервенцию.

Позже Селека распалась на ряд группировок. Они и Антибалака продолжали насилие против мирных жителей, конкурируя в частности за природные ресурсы и скот. За несколько лет 14 повстанческим группировкам удалось взять под контроль 70% страны.

В 2014 году Джотодиа подал в отставку. В стране развернули миротворческую миссию ООН для организации процесса мирной передачи власти. Временным главой государства стала Кэтрин Самбу-Панзу – первая женщина-президент ЦАР. Экс-селека и Антибалака подписали соглашение о прекращении огня, разделив сферы влияния. В 2016-м президентские выборы выиграл Туадера. Его целью являлся возврат контроля над территорией и разоружение боевиков, однако расширить влияние за пределы столицы пока так и не удалось.

В 2019-м был подписан еще мирный договор между правительством ЦАР и повстанцами, но насилие продолжилось. Тогда же в страну вернулся Бозизе, который позже объявил о намерении участвовать в президентской гонке. Неизвестно, почему он не опасался ареста. Возможно, это связано с его отношениями с ополченцами. При этом некоторые группировки, которые сегодня поддерживают Бозизе, несколько лет назад привели к его свержению.

КТО ЕЩЕ И ПОЧЕМУ УЧАСТВУЕТ В КОНФЛИКТЕ

Сегодня в ЦАР, кроме повстанцев и правительственной армии, также присутствует миротворческий контингент ООН, Россия, Франция, Чад и Руанда.

ООН поддерживает действующее правительство, однако их эффективность крайне низкая, говорит LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин. Он констатирует, что правительство по-прежнему контролирует только 30% страны, а процесс разоружения боевиков провален.

Из-за этого Туадера вынужден искать дополнительную военную помощь в борьбе с повстанцами, предоставляемую Руандой (в декабре выслала туда спецназ) и Францией (разместила в столице ЦАР около 300 военных). Руанда заинтересована в усилении влияния на региональном уровне, а Франция защищает своих граждан (ЦАР бывшая колония) и предоставляет поддержку ООН. Чад, говорит Мишин, поддерживает повстанцев. Их цель – защита интересов мусульман, усиление регионального влияния и контроль над поставками оружия в ЦАР.

Выгоду России можно объяснить двумя моментами: во-первых, защитой источника природных ресурсов; во-вторых, геополитическим соперничеством за влияние над Африкой.

Конфликт в ЦАР – это более широкое поле российско-французского соперничества, объясняет LIGA.net эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса: "Это часть процесса постепенной эрозии доминирующего влияния Франции в регионе, которому бросают вызов Россия, Турция, Руанда, США и другие игроки".

Вагнеровцы обеспечивают безопасность Туадеры, ведь он – гарант реализации контрактов по добыче алмазов... Защита мирного населения мало интересует россиян, – говорит Мишин

Активная фаза отношений между действующей властью ЦАР и РФ началась в октябре 2017 года. Туадера посетил Москву, подписав ряд двусторонних договоров. Он и глава МИД РФ Сергей Лавров "констатировали наличие значительного потенциала в сферах освоения запасов минерального сырья" (несмотря на бедность, в ЦАР большие залежи бриллиантов, золота и урана), а позже стало известно, что РФ начала "изучать возможность взаимовыгодного освоения запасов природных ресурсов" этой страны.

Взамен Россия предоставила ЦАР автоматы и боеприпасы, а также направила "пять военных и 170 гражданских инструкторов" (наемников) для подготовки центральноафриканских солдат. Потом РФ заявила о желании откомандировать туда еще 60 инструкторов и вторую партию оружия. При этом еще в 2013 году СБ ООН наложил эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Под "гражданскими инструкторами" подразумеваются наемники ЧВК Вагнера, частной армии Путина, которую создал бизнесмен Евгений Пригожин. А связанная с Пригожиным компания получила в ЦАР лицензии на разведку и разработку месторождений золота и алмазов. В 2018-м трое журналистов из РФ отправились в ЦАР расследовать деятельность ЧВК Вагнера, они хотели попасть на базу наемников. Их убили. По данным СБУ, вагнеровцам поступил приказ не допустить утечку информации об их присутствии в стране. Пропагандист Дмитрий Киселев пытался доказать, что в ЦАР "нет" наемников ЧВК Вагнер, но в сюжете случайно сняли изображение их награды.

В декабре 2020-го в ЦАР заявили, что РФ перебросила "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в страну "в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве". Изначально Кремль не комментировал эту информацию, однако затем заявил, что отправил "300 инструкторов для обучения военных ЦАР".

"Вагнеровцы обеспечивают безопасность Туадеры и премьер-министра Нгребады, поскольку они – гаранты реализации контрактов по добыче алмазов, полученных Пригожиным", – объясняет Мишин, уточняя, что переброска дополнительных сил связана с необходимостью защищать шахты от повстанцев. – "Защита мирного населения или поддержка миссии ООН россиян мало интересует, их цель доказать эффективность охранного сервиса, чтобы потом продавать его другим клиентам".

Но они оказывают не только инструкторские или охранные услуги. Местные СМИ пишут, что российские наемники ведут ожесточенные бои с повстанцами и "широкомасштабное наступление на повстанцев".

ЧЕМ ОПАСЕН ЭТОТ КОНФЛИКТ И ЧТО ДАЛЬШЕ

Нынешний вооруженный конфликт вынудил почти 200 000 человек бежать из дома, заявляют в ООН. Половина из них уже вернулась, но другие 100 000 человек остаются в статусе беженцев. Также на 16% увеличились случаи тяжелого острого недоедания среди детей в возрасте до пяти лет по сравнению с тем же периодом 2020 года. Более половины населения страны будет нуждаться в гуманитарной помощи.

Для ЦАР этот конфликт может закончиться крахом государственности и потерей территориальной целостности, говорит Мишин. Военная опасность и дальнейшее ослабление госаппарата (крупнейшего работодателя) приведет к росту безработицы, а затем и к новой волне беженцев, что будет проблемой для всей Центральной Африки. Также на кону стоит миротворческий имидж ООН.

Повстанцы – главные победители конфликта, они получают возможность свободно грабить страну. Именно на это делает ставку и Россия, – заявляет Мишин

"Есть вероятность дальнейшего сползания страны в пропасть хаоса и усиления власти варлордов на уровне префектур. Локальные полевые командиры и лидеры повстанцев – главные победители в этом конфликте, поскольку получают полную свободу для реализации схем грабежа ресурсов страны", – заявляет эксперт, уточняя, что именно на это Россия и делает ставку, чтобы также заработать в "мутной воде". – Туадера и дальше будет слабеть, превращаясь в правителя города-государства Банги. Есть шанс, что Бозизе и повстанцы могут вернуть себе власть насильственным путем".

Этот конфликт опасен, прежде всего, международными и гуманитарными последствиями, заявляет LIGA.net эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик: возможен переход боевых действий, комбатантов и оружия на территорию соседних стран; есть угроза роста активности исламистов и развертывания их деятельности в форме терроризма и партизанских акций; также возможны очередные волны беженцев из-за боевых действий и блокирования дорог.

При этом Москалик придерживается мнения, что преимущество сейчас на стороне действующего правительства из-за проведенных выборов, укрепленной власти и международной поддержки. Угрозой является затягивание конфликта на неопределенный срок.

Об этом говорит и Куса, утверждая, что оппозиция проиграла, поскольку им не удалось сорвать выборы, а их силу переоценивают. Он думает, что действующий президент удержится при власти.

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