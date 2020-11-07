Предварительные результаты выборов в США показывают, что новым главой Белого дома стал Джо Байден. За него проголосовало рекордное количество американцев за всю историю страны. Но за этой победой 77-летнего демократа стоит длинный путь из побед и поражений. Выходец из рабочей семьи, он стал президентом США вопреки личным трагедиям.

Как он пережил внезапную утрату близких людей, как стал политиком, почему Барак Обама считает его "львом американской истории" и братом, а также какие действия Владимира Зеленского против Байдена могут теперь стать большой проблемой для Украины. Об этом в профайле LIGA.net на основании лучших материалов BBC, The Guardian, New York Times, Biography и Parents.

РОДИТЕЛИ ПРИВИВАЛИ ТВЕРДОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ И НАСТОЙЧИВОСТЬ. Байден родился 20 ноября 1942 года. Вырос в рабочем городе Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его отец, Джо Байден-старший, работал чистильщиком печей и продавцом подержанных автомобилей. Он часто говорил сыну: "Чемпион, мерилом человека является не то, как часто его сбивают с ног, а то, как быстро он встает".

В детстве Байден боролся с заиканием и, несмотря на издевательства сверстников, он преодолел дефект, упражняясь перед зеркалом. Мечтой Байдена была учеба в школе, а потому он работал, мыл окна и занимался прополкой садов, чтобы помогать семье оплачивать свое образование. Хотя Байден и был худощавым, его тренер по американскому футболу вспоминал, что он был одним из лучших ресиверов, которые у того были за всю карьеру.

ОСТРЫЙ ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ ПОЯВИЛСЯ БЛАГОДАРЯ КЕННЕДИ. Байден учился на политологии в университете Делавэра и продолжал играть в футбол. В первые годы он больше интересовался футболом, девочками и вечерниками, чем учебой. Однако тогда же у него появился и острый интерес к политике, в частности, благодаря инаугурации Джона Кеннеди в 1961 году.

В университетские годы Байден познакомился с Нелией Хантер, влюбившись в нее с первого взгляда. Воодушевившись чувствами, он посвятил себя учебе, хотя и оставался посредственным студентом. В 1966 году они поженились.

Началом его политкарьеры можно считать избрание в Совет графства Нью-Касл в 1970-м году. Уже тогда он состоял в Демпартии. В 1972 году его призвали баллотироваться в Сенат, к тому моменту у Байдена уже было трое детей. Его кампания была организована и проводилась при активном участии семьи. Он одержал победу, став одним из самых молодых сенаторов в истории страны.

ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ СЫНОВЕЙ. Однако практически сразу после победы на выборах, его семью постигла трагедия – жена Байдена и трое детей попали в автокатастрофу. Жена и дочь погибли, а сыновья серьезно пострадали. "Я чувствовал, что бог сыграл со мной ужасную шутку, я был зол", – вспоминает Байден. Однако демократ не сдался, он принял присягу в больничной палате сыновей.

В 1975 году брат Байдена устроил ему свидание вслепую с будущей женой Джилл. Она приняла его предложение лишь на пятый раз и в 1977 году они поженились. Дети Байдена в конечном итоге полюбили ее так же сильно, как и он. Байден заявлял, что Джилл "вернула ему жизнь".

Байден старался проводить как можно больше времени с сыновьями, зарекомендовав себя в качестве прилежного семьянина. Например, став сенатором он не переехал из Уилмингтона в Вашингтон. Он ежедневно добирался туда поездом, тратя по четыре часа на дорогу. Все ради того, чтобы чаще быть с детьми.

При этом Байден также добился выдающихся результатов в качестве сенатора. Основным направлением его работы была внешняя политика – он выступал за расширение НАТО, содействие стабильности на Балканах и выступал против действий Буша-младшего в Ираке. Хватало и поводов для критики Байдена. В начале карьеры он поддержал сторонников расовой сегрегации в вопросе совместных школьных автобусов, в 1994 году поддержал закон о борьбе с преступностью, который поощрял длительные приговоры и массовые заключения. Он подвергся критике уже в годы участия в команде Обамы.

ДВАЖДЫ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ. Президентские амбиции Байдена проявились в 1987 году. Он участвовал в праймериз демократов на президентские выборы США, однако выбыл из гонки, признавшись в плагиате речи тогдашнего лидера Британской лейбористской партии Нила Киннока.

Спустя 20 лет Байден вновь решил попробовать свои силы и баллотироваться на пост президента США. Ему не удалось переплюнуть Обаму-Клинтон, поэтому Байден выбыл из гонки, однако затем вошел в команду Обамы в качестве представителя "рабочего класса", который помог заполучить симпатию "синих воротничков", имеющих решающее значение в Огайо и Пенсильвании.

ЛУЧШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ В ИСТОРИИ США И "БРАТ" ОБАМЫ. Когда Обама победил, то одним из его первых решений стало назначение вице-президентом США Байдена. И Обама не пожалел об этом. Когда срок его президентства подходил к концу, он вручил Байдену президентскую медаль свободы, назвав его "лучшим вице-президентом за всю историю страны" и "львом американской истории". Также Обама неоднократно называл Байдена своим "братом".

В начале карьеры вице-президента Байден играл важную роль в формировании внешней политики администрации Обамы, в частности, по Афганистану, Ираку, Украине и РФ. В 2012 году, когда Обама был переизбран на второй срок, Байден сумел помочь и во внутренней политике, а именно в достижении двухпартийного консенсуса по сокращению расходов и повышению налогов, который помог избежать экономического кризиса. Он был одной из ключевых фигур в дебатах по контролю над оружием, начавшимся после перестрелок в школах.

ПРЕТЕНДЕНТ НА НАСЛЕДИЕ ОБАМЫ И БОРЕЦ С "САМОЙ БОЛЬШОЙ УГРОЗОЙ" В ИСТОРИИ США. Восемь лет Байдена, проведенных в Белом доме вместе с Обамой, дали ему возможность претендовать на наследие 44-го президента США во время кампании. В частности, речь идет о популярной медицинской реформе, сделавшей здравоохранение широкодоступным, и пакете инициатив, стимулировавших экономику. К тому же, тема здравоохранения для Байдена является "личной". Все из-за смерти его 46-летнего сына Бо, умершего от рака мозга в 2015 году.

Роль Обамы в президентской кампании Байдена была достаточно значимой. В частности, экс-президент США помог кандидату от демократов заполучить голоса афроамериканцев, хотя уровень поддержки Байдена среди этой группы населения все равно оказался низок. А во время праймериз самые громкие аплодисменты Байдену звучали, когда он хвалил Обаму.

Байден объявил об участии в выборах в апреле 2019 года. Вспоминая о событиях в Шарлотсвилле, где в ходе стычек между антифашистами и неонацистами погибла женщина, Байден раскритиковал Трампа за его слова о "хороших людях по обеим сторонам". Байден заявил об осознании "самой большой угрозы, с которой столкнулись Соединенные Штаты", объявив о своем выдвижении.

Несмотря на то, что выдвигался Байден как "гордый демократ", новый хозяин Белого дома намерен стать "президентом всех американцев". "Мы должны работать над воссоединением США. Пришло время залечить раны нашей нации", – заявил он.

УКРАИНА И БАЙДЕН: СКАНДАЛ С BURISMA, ПЛЕНКИ И РОЛЬ ЗЕЛЕНСКОГО. В 2015 году Байден, который курировал отношения с Киевом в администрации Обамы, посетил Украину, выступив в Раде. Он не только цитировал Тараса Шевченко, но и уверял: США никогда не признают оккупацию Крыма Россией и будут твердо поддерживать Украину в его защите от России. Он подчеркнул, что Кремль не только хочет заполучить украинские территории. Больше всего Россия боится успеха Украины. И потому будет саботировать любые реформы. В 2020 году в ходе избирательной кампании Байден не забыл об Украине. Он заявил, что в случае победы на выборах поддержит страну в борьбе с агрессией России, в том числе гарантируя Украине поставки летального оружия: "Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие". Байден также заявил о намерении побуждать Украину проводить реформы, которые "жизненно важны для ее успеха". Байден пообещал увеличить прямые инвестиции в Украину. Делать все, чтобы американская поддержка "строго зависела от антикоррупционных реформ, включая назначению антикоррупционных прокуроров и судей". А еще пообещал "обеспечить значительно большую дипломатическую роль США" в переговорах с Россией из-за украинско-российской войны. Однако не обошлось и без скандалов. В 2019 году были опубликованы записи телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Трамп требовал от Зеленского расследовать деятельность энергетической компании Burisma Group, в состав директоров которой входил (2014-2019) сын Байдена – Хантер. Он отвечал за юридические вопросы. Речь шла о том, что в 2010-2012 годах, когда Хантер еще там не работал, Минэкологии Украины выдало компаниям, основанным Burisma, разрешения на использование недр без проведения аукциона в обход закона. Сам Трамп, вероятно, надеялся заполучить компромат на сына Байдена, чтобы использовать его в ходе предвыборной кампании. Однако никаких правонарушений Хантер Байден не совершал. Об этом, в частности, говорил украинский экс-генпрокурор Юрий Луценко. При этом отсутствие доказательств не помешало Трампу заговорить о деле во время недавних дебатов с Байденом. Он упрекнул Хантера из-за коррупции в Украине. Байден отверг обвинения, ответив, что об этике в семье Трампа они могли бы "разговаривать всю ночь". Украине в историях с записями больше всего вреда нанес президент Владимир Зеленский. Когда выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач (внефракционный депутат Рады) вместе с депутатом партии Слуга народа Александром Дубинским опубликовали разговоры Порошенко и Байдена (не единожды), президент Зеленский не стал останавливать разгорающийся скандал, не выбрал нейтралитет. Украинский лидер подбросил огнива в костер, объявив, что "это не последний звонок, который услышат украинцы". То есть президент Украины знал о пленках больше, чем другие. Президент также заявил, что увидел в разговорах Байдена-Порошенко основания для уголовного дела. И подконтрольный ему Офис генпрокурора открыл уголовное дело "за госизмену", а спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициирует следственную комиссию по пленкам Деркача. Эту историю, разумеется, активно использовало окружение Трампа против Байдена, убеждая, что все, что делал Байден – коррумпировал украинцев. Вся украинская власть включилась в игру в интересах Трампа, раскручивая в Украине скандал с Байденом и Порошенко, инициированный (очень вероятно) Россией. Ровно до тех пор, пока опросы и рейтинги не стали наталкивать на мысль: Трамп может и не взять Белый дом во второй раз. Теперь украинский президент едва ли не первым поздравил Байдена с победой. Сказал, что "наша дружба" станет только крепче. Вероятно, Зеленский рассчитывает, что новый американский президент забудет его деструктивную роль.

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