Предварительные результаты выборов в США показывают, что новым главой Белого дома стал Джо Байден. За него проголосовало рекордное количество американцев за всю историю страны. Но за этой победой 77-летнего демократа стоит длинный путь из побед и поражений. Выходец из рабочей семьи, он стал президентом США вопреки личным трагедиям.
Как он пережил внезапную утрату близких людей, как стал политиком, почему Барак Обама считает его "львом американской истории" и братом, а также какие действия Владимира Зеленского против Байдена могут теперь стать большой проблемой для Украины. Об этом в профайле LIGA.net на основании лучших материалов BBC, The Guardian, New York Times, Biography и Parents.
РОДИТЕЛИ ПРИВИВАЛИ ТВЕРДОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ И НАСТОЙЧИВОСТЬ. Байден родился 20 ноября 1942 года. Вырос в рабочем городе Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Его отец, Джо Байден-старший, работал чистильщиком печей и продавцом подержанных автомобилей. Он часто говорил сыну: "Чемпион, мерилом человека является не то, как часто его сбивают с ног, а то, как быстро он встает".
В детстве Байден боролся с заиканием и, несмотря на издевательства сверстников, он преодолел дефект, упражняясь перед зеркалом. Мечтой Байдена была учеба в школе, а потому он работал, мыл окна и занимался прополкой садов, чтобы помогать семье оплачивать свое образование. Хотя Байден и был худощавым, его тренер по американскому футболу вспоминал, что он был одним из лучших ресиверов, которые у того были за всю карьеру.
ОСТРЫЙ ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ ПОЯВИЛСЯ БЛАГОДАРЯ КЕННЕДИ. Байден учился на политологии в университете Делавэра и продолжал играть в футбол. В первые годы он больше интересовался футболом, девочками и вечерниками, чем учебой. Однако тогда же у него появился и острый интерес к политике, в частности, благодаря инаугурации Джона Кеннеди в 1961 году.
В университетские годы Байден познакомился с Нелией Хантер, влюбившись в нее с первого взгляда. Воодушевившись чувствами, он посвятил себя учебе, хотя и оставался посредственным студентом. В 1966 году они поженились.
Началом его политкарьеры можно считать избрание в Совет графства Нью-Касл в 1970-м году. Уже тогда он состоял в Демпартии. В 1972 году его призвали баллотироваться в Сенат, к тому моменту у Байдена уже было трое детей. Его кампания была организована и проводилась при активном участии семьи. Он одержал победу, став одним из самых молодых сенаторов в истории страны.
ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ СЫНОВЕЙ. Однако практически сразу после победы на выборах, его семью постигла трагедия – жена Байдена и трое детей попали в автокатастрофу. Жена и дочь погибли, а сыновья серьезно пострадали. "Я чувствовал, что бог сыграл со мной ужасную шутку, я был зол", – вспоминает Байден. Однако демократ не сдался, он принял присягу в больничной палате сыновей.
В 1975 году брат Байдена устроил ему свидание вслепую с будущей женой Джилл. Она приняла его предложение лишь на пятый раз и в 1977 году они поженились. Дети Байдена в конечном итоге полюбили ее так же сильно, как и он. Байден заявлял, что Джилл "вернула ему жизнь".
Байден старался проводить как можно больше времени с сыновьями, зарекомендовав себя в качестве прилежного семьянина. Например, став сенатором он не переехал из Уилмингтона в Вашингтон. Он ежедневно добирался туда поездом, тратя по четыре часа на дорогу. Все ради того, чтобы чаще быть с детьми.
При этом Байден также добился выдающихся результатов в качестве сенатора. Основным направлением его работы была внешняя политика – он выступал за расширение НАТО, содействие стабильности на Балканах и выступал против действий Буша-младшего в Ираке. Хватало и поводов для критики Байдена. В начале карьеры он поддержал сторонников расовой сегрегации в вопросе совместных школьных автобусов, в 1994 году поддержал закон о борьбе с преступностью, который поощрял длительные приговоры и массовые заключения. Он подвергся критике уже в годы участия в команде Обамы.
ДВАЖДЫ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ. Президентские амбиции Байдена проявились в 1987 году. Он участвовал в праймериз демократов на президентские выборы США, однако выбыл из гонки, признавшись в плагиате речи тогдашнего лидера Британской лейбористской партии Нила Киннока.
Спустя 20 лет Байден вновь решил попробовать свои силы и баллотироваться на пост президента США. Ему не удалось переплюнуть Обаму-Клинтон, поэтому Байден выбыл из гонки, однако затем вошел в команду Обамы в качестве представителя "рабочего класса", который помог заполучить симпатию "синих воротничков", имеющих решающее значение в Огайо и Пенсильвании.
ЛУЧШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ В ИСТОРИИ США И "БРАТ" ОБАМЫ. Когда Обама победил, то одним из его первых решений стало назначение вице-президентом США Байдена. И Обама не пожалел об этом. Когда срок его президентства подходил к концу, он вручил Байдену президентскую медаль свободы, назвав его "лучшим вице-президентом за всю историю страны" и "львом американской истории". Также Обама неоднократно называл Байдена своим "братом".
В начале карьеры вице-президента Байден играл важную роль в формировании внешней политики администрации Обамы, в частности, по Афганистану, Ираку, Украине и РФ. В 2012 году, когда Обама был переизбран на второй срок, Байден сумел помочь и во внутренней политике, а именно в достижении двухпартийного консенсуса по сокращению расходов и повышению налогов, который помог избежать экономического кризиса. Он был одной из ключевых фигур в дебатах по контролю над оружием, начавшимся после перестрелок в школах.
ПРЕТЕНДЕНТ НА НАСЛЕДИЕ ОБАМЫ И БОРЕЦ С "САМОЙ БОЛЬШОЙ УГРОЗОЙ" В ИСТОРИИ США. Восемь лет Байдена, проведенных в Белом доме вместе с Обамой, дали ему возможность претендовать на наследие 44-го президента США во время кампании. В частности, речь идет о популярной медицинской реформе, сделавшей здравоохранение широкодоступным, и пакете инициатив, стимулировавших экономику. К тому же, тема здравоохранения для Байдена является "личной". Все из-за смерти его 46-летнего сына Бо, умершего от рака мозга в 2015 году.
Роль Обамы в президентской кампании Байдена была достаточно значимой. В частности, экс-президент США помог кандидату от демократов заполучить голоса афроамериканцев, хотя уровень поддержки Байдена среди этой группы населения все равно оказался низок. А во время праймериз самые громкие аплодисменты Байдену звучали, когда он хвалил Обаму.
Байден объявил об участии в выборах в апреле 2019 года. Вспоминая о событиях в Шарлотсвилле, где в ходе стычек между антифашистами и неонацистами погибла женщина, Байден раскритиковал Трампа за его слова о "хороших людях по обеим сторонам". Байден заявил об осознании "самой большой угрозы, с которой столкнулись Соединенные Штаты", объявив о своем выдвижении.
УКРАИНА И БАЙДЕН: СКАНДАЛ С BURISMA, ПЛЕНКИ И РОЛЬ ЗЕЛЕНСКОГО. В 2015 году Байден, который курировал отношения с Киевом в администрации Обамы, посетил Украину, выступив в Раде. Он не только цитировал Тараса Шевченко, но и уверял: США никогда не признают оккупацию Крыма Россией и будут твердо поддерживать Украину в его защите от России. Он подчеркнул, что Кремль не только хочет заполучить украинские территории. Больше всего Россия боится успеха Украины. И потому будет саботировать любые реформы.
В 2020 году в ходе избирательной кампании Байден не забыл об Украине. Он заявил, что в случае победы на выборах поддержит страну в борьбе с агрессией России, в том числе гарантируя Украине поставки летального оружия: "Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие". Байден также заявил о намерении побуждать Украину проводить реформы, которые "жизненно важны для ее успеха".
Байден пообещал увеличить прямые инвестиции в Украину. Делать все, чтобы американская поддержка "строго зависела от антикоррупционных реформ, включая назначению антикоррупционных прокуроров и судей". А еще пообещал "обеспечить значительно большую дипломатическую роль США" в переговорах с Россией из-за украинско-российской войны.
Однако не обошлось и без скандалов. В 2019 году были опубликованы записи телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Трамп требовал от Зеленского расследовать деятельность энергетической компании Burisma Group, в состав директоров которой входил (2014-2019) сын Байдена – Хантер. Он отвечал за юридические вопросы. Речь шла о том, что в 2010-2012 годах, когда Хантер еще там не работал, Минэкологии Украины выдало компаниям, основанным Burisma, разрешения на использование недр без проведения аукциона в обход закона.
Сам Трамп, вероятно, надеялся заполучить компромат на сына Байдена, чтобы использовать его в ходе предвыборной кампании. Однако никаких правонарушений Хантер Байден не совершал. Об этом, в частности, говорил украинский экс-генпрокурор Юрий Луценко. При этом отсутствие доказательств не помешало Трампу заговорить о деле во время недавних дебатов с Байденом. Он упрекнул Хантера из-за коррупции в Украине. Байден отверг обвинения, ответив, что об этике в семье Трампа они могли бы "разговаривать всю ночь".
Украине в историях с записями больше всего вреда нанес президент Владимир Зеленский. Когда выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач (внефракционный депутат Рады) вместе с депутатом партии Слуга народа Александром Дубинским опубликовали разговоры Порошенко и Байдена (не единожды), президент Зеленский не стал останавливать разгорающийся скандал, не выбрал нейтралитет. Украинский лидер подбросил огнива в костер, объявив, что "это не последний звонок, который услышат украинцы". То есть президент Украины знал о пленках больше, чем другие.
Президент также заявил, что увидел в разговорах Байдена-Порошенко основания для уголовного дела. И подконтрольный ему Офис генпрокурора открыл уголовное дело "за госизмену", а спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициирует следственную комиссию по пленкам Деркача. Эту историю, разумеется, активно использовало окружение Трампа против Байдена, убеждая, что все, что делал Байден – коррумпировал украинцев.
Вся украинская власть включилась в игру в интересах Трампа, раскручивая в Украине скандал с Байденом и Порошенко, инициированный (очень вероятно) Россией. Ровно до тех пор, пока опросы и рейтинги не стали наталкивать на мысль: Трамп может и не взять Белый дом во второй раз. Теперь украинский президент едва ли не первым поздравил Байдена с победой. Сказал, что "наша дружба" станет только крепче. Вероятно, Зеленский рассчитывает, что новый американский президент забудет его деструктивную роль.
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