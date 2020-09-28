Между Азербайджаном и Арменией уже вторые сутки продолжаются активные бои, что происходит в Нагорном Карабахе – рассказывает LIGA.net

Вчера между Арменией и Азербайджаном вспыхнули бои в районе спорного региона Нагорный Карабах. Стороны обвиняют друг друга в начале эскалации, сообщают о сотнях потерь противников, жертвах и раненых среди гражданских. В обеих странах введено военное положение и мобилизация. Часть экспертов называют происходящее войной и говорят, что дальнейшее развитие событий зависит от действий внешних игроков. Что происходит в Нагорном Карабахе, почему это важно и что дальше – рассказывает LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 27 сентября в спорном Нагорном Карабахе, который Азербайджан считает оккупированной Арменией территорией, возобновились активные боевые действия. Кто спровоцировал конфликт, не ясно. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации насилия, обстрелах мирных населенных пунктов и жертвах среди гражданских.

В Баку заявили о начале контрнаступательной операции, а затем отчитались во взятии под контроль нескольких населенных пунктов и высот в спорном регионе. Армения, реагируя на обострение ситуации, объявила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже Азербайджан также ввел частичное ВП и мобилизацию.

И Азербайджан, и Армения публикуют видео, на которых, по их заявлениям, запечатлено уничтожение техники противника. Вот, что показывает Армения:

А вот видео Минобороны Азербайджана:

Бои с разной интенсивностью продолжались всю ночь, а утром Азербайджан возобновил наступление. Обе стороны, отчитываясь о потерях противника, заявляют о десятках уничтоженных единиц военной техники, сотнях погибших и раненых. Также Баку и Ереван говорят о жертвах среди мирных жителей.

Азербайджан пытается взять реванш – столь масштабное наступление готовилось на протяжении нескольких месяцев, как минимум, – говорит Куса

Эксперт Украинского института будущего Илия Куса, говоря в комментарии LIGA.net о причинах обострения конфликта, заявил, что Азербайджан пытается взять реванш за неудачную попытку прорыва армянских позиций в июле, "а столь масштабное наступление готовилось на протяжении нескольких месяцев". Еще одной причиной, считает эксперт, является желание члена НАТО Турции, поддержавшей Азербайджан, изменить расклад сил на Кавказе, усилив позиции за счет активизации кризиса.

Похожего мнения придерживается эксперт Денис Москалик, который говорит LIGA.net, что активизация конфликта является продолжением июльского столкновения. По его мнению, обострение также связано со строительством трубопровода, который должен обеспечить экспорт энергоносителей Азербайджана через Турцию. Он предполагает, что Баку пытается оттянуть армянские силы от района, где находится трубопровод.

Политический эксперт из Еревана Рубен Меграбян в комментарии LIGA.net предположил, что одна из причин обострения – внутриполитическая ситуация в Азербайджане: "Там считают, что сейчас самое удобное время <…> Это и конъюнктура на нефть, окончание нефтяной эпохи, Россия занята Беларусью, США – выборами, Европа – кризисом в Восточном Средиземноморье. Сейчас самое время попытаться что-то урвать".

Эксперт из Баку Гюльшен Пашаева в комментарии LIGA.net выразила противоположное мнение – обострение ситуации является следствием политики Армении и отсутствия прогресса по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Затянутая и масштабная война разбалансирует региональную систему безопасности", – заявляет Куса, говоря о последствиях эскалации. При этом он считает, что происходящее – это возможность, как для Армении, так и для Азербайджана, поскольку в результате обострения возможно изменение формата и подходов к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Большая война между Азербайджаном и Арменией – это не столько вопрос времени, сколько ресурсов, – уверен Москалик

И Куса, и Москалик считают, что последствием эскалации конфликта станет укрепление позиций Турции в регионе. При этом Куса уточняет, что Запад может усилить давление на Анкару в связи с ее агрессивной политикой.

Москалик считает, что происходящее не является полноценной войной, а более масштабным повторением ранних локальных и ограниченных во времени обострений, где "цена вопроса – ряд прифронтовых сел и господствующие высоты". Ситуацию усложняет членство Армении в ОДКБ и российские войска на ее территории. При этом он считает, что большая война – это не столько вопрос времени, сколько потенциального вливания ресурсов внешними игроками, что изменило бы расклад сил.

Противоположного мнения придерживается Меграбян: "Ведутся широкомасштабные военные действия. Не используется только авиация и оперативно-тактическое ракетное вооружение. Все остальное используется. Если это не война, то тогда, что такое война?". Куса также заявляет, что назвать происходящее "войной-однодневкой" нельзя из-за объявленного в обеих странах военного положения и мобилизации.

"Факт налицо – азербайджанская армия в данный момент ведет боевые действия по освобождению оккупированных азербайджанских земель", – говорит Пашаева, при этом уточняя, что она не уверена, что обострение в Нагорном Карабахе можно назвать полноценной войной.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Активные боевые действия продолжаются. Международное сообщество практически единогласно призвали стороны к деэскалации насилия и возврату к переговорам. Украина тоже заняла нейтральную позицию, хотя ранее Армения вместе с Россией голосовали против резолюции ООН по Крыму – фактически против Украины. Азербайджан пока не собирается сбавлять темпы военной операции, а Армения говорит о возможности признания независимости Нагорного Карабаха. Куса считает, что если Ереван все же примет такое решение, то конфликт лишь затянется.

Эксперт видит три сценария развития событий: конфликт продлится около недели и затухнет; конфликт затянется, перейдя в фазу вялотекущей позиционной войны; начнется масштабная региональная война с прямым участием Турции и РФ. По его мнению, сейчас реализовывается второй сценарий, однако все зависит от внешних игроков: Турция напрямую еще не вмешалась в конфликт, а РФ заняла выжидательную позицию.

Конфликт сохранится, новая вспышка лишь вопрос времени, – считает Москалик

Меграбян предположил, что конфликт продлится еще некоторое время – пока у Азербайджана есть ресурсы для ведения операции. Пашаева же считает, что "все зависит от руководства Армении": "Если они осознают серьезность намерений Азербайджана, то военные действия могут скоро завершиться".

Москалик же считает, что Азербайджан займет ряд сел, позиций и господствующих высот около линии разграничения, но со временем ситуация стабилизируется и перейдет в привычную фазу позиционной войны низкой интенсивности. При этом конфликт сохранится, а новая вспышка лишь вопрос времени.

Читайте также: Бои в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения на грани большой войны – хроника эскалации

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.