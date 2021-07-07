7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза убили. Чем он был известен, почему его могли убить и что теперь ждет эту страну – рассказывает LIGA.net

7 июля президента Гаити, одной из самых нестабильных стран мира, Жовенеля Моиза убили. Теперь в стране возник вакуум власти из-за отсутствия парламента и гибели потенциального преемника от COVID-19. Временный премьер Клод Жозеф говорит, что ситуация с безопасностью находится "под контролем". Но убийство ставит страну перед новым этапом политической нестабильности в условиях высокого влияния криминальных группировок. Кем был президент Гаити, почему его могли убили и что теперь ждет одно из беднейших государств мира – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня временный и.о. премьера Клод Жозеф сказал, что хорошо обученная и вооруженная группа неизвестных ночью штурмом взяла резиденцию президента, находящуюся в столичном районе Пелерин. Моиза убили, а его жена получила ранение. Позже возле резиденции были найдены лыжные маски. О деталях происшествия не сообщается, но издание Miami Herald опубликовало видео, сделанное после убийства президента. На нем видно обстрелянный автомобиль, следы от колес и маски. The Sun сообщает, что бандиты якобы представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), но высокопоставленный правительственный чиновник Гаити сказал, что нападавшие не связаны с DEA и "это были наемники".

В Twitter распространили видео, на котором кто-то лежит на земле на затемненной дороге, когда на место происшествия прибыли правоохранители.

Глава правительства осудил происшествие, назвав его "отвратительным, бесчеловечным и варварским актом". Международный аэропорт, расположенный недалеко от Порт-о-Пренса, закрыли. Личности убийц не установлены, некоторые из них говорили на испанском. Гаити – франкоязычное государство.

Моизу было 53 года, он находился у власти с 2017-го. Перед этим он занимался экспортом фруктов. Явка на президентских выборах в 2016-м составила 21%. Низкая явка, а также сообщения о массовых фальсификациях, сделали президентство Моиза непростым: во-первых, ему пришлось долго ждать инаугурации; во-вторых, оппозиция постоянно обвиняла его в ухудшающейся экономической ситуации (в 2018 году в стране выросли цены на топливо из-за кризиса в Венесуэле, это привело к замедлению темпов экономического роста), а также попытках установить диктатуру. В 2019 году в стране должны были пройти парламентские выборы, но их перенесли на осень 2021-го. В январе 2020 года мандат парламента истек и Моиз распустил его, начав править страной напрямую, хотя по конституции все решения главы государства должны утверждаться парламентом. Также Моиз хотел провести осенью конституционный референдум, который укрепил бы президентские полномочия. Из-за этого начала расти нестабильность. США призывали Моиза поскорее провести выборы. Но оппозиция и президент не смогли определиться с датой голосования: Моиз утверждал, что его полномочия истекают в начале 2022-го, поскольку править он начал де-факто в 2017 году; оппозиция говорила о начале 2021 года, ссылаясь на положение конституции, которое гласит, что отсчет времени начинается после избрания президента, а не когда он вступает в должность. В споре победил президент, который остался у власти и начал задерживать политоппонентов, чиновников и полицейских, обвиняя их в подготовке госпереворота. Кроме проблем во внутренней политике, Моиз также успел создать целый ряд проблем за границей, говорит LIGA.net эксперт-международник аналитического центра Доктрина Денис Москалик: "Он поругался с США, присоединился к разграблению займов Венесуэлы и пошел на рискованные контакты с Тайванем, что вызвало нервную реакцию со стороны Пекина. Внутренние и внешние игроки были заинтересованы в как можно более быстром отстранении президента Гаити, любыми средствами". Репрессии не помогли удержать страну от нестабильности. В последние недели Порт-о-Пренса охватила волна насилия, которая стала результатом борьбы между несколькими десятками преступных группировок за территорию столицы. Среди жертв – журналисты и активисты. Бандиты нападали на полицейские участки, подожгли несколько жилых домов и лагерь для людей с ограниченными возможностями. В июне 13 600 жителей столицы были вынуждены покинуть дома из-за разраставшегося насилия.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Гаити является одной из самых нестабильных и бедных стран: ее экономика, по данным Всемирного банка, сокращалась еще до COVID-19, а пандемия лишь усугубила ситуацию. Несколько десятков тысяч детей страдают от острого недоедания, а 60% населения живет в бедности. Более 90% граждан уязвимы к стихийным бедствиям (ураганам, наводнениям и землетрясениям), которые не редкость для Гаити: ураган Мэтью, обрушившийся в 2016-м, принес ущерб в 32% ВВП; а землетрясение 2010 года, унесшее жизни около 250 000 человек, уничтожило 120% ВВП.

В стране был установлен коррумпированный диктаторский режим, а оппозиция отказалась от переговоров с президентом и заявила, что требует только его немедленной отставки, говорит Москалик.

Поскольку президент не собирался уходить в отставку, его физическая ликвидация – ожидаемый и логический шаг, – считает эксперт-международник Денис Москалик

Убийство президента значительно снижает шансы страны на развитие. "Эта ситуация углубляет политический кризис и ведет к полной делегитимизации всех веток власти", – говорит LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин. Он объясняет, что у этой ситуации есть и геополитическое измерение – Гаити принадлежала к числу 15 стран, признающих Тайвань. Теперь возникает вопрос, сохранится ли протайваньская ориентация нового правительства. Из-за этого ситуация в Гаити будет беспокоить США и Организацию американских государств.

"Премьер-министр Клод Жозеф, соратник Моиза, может попробовать захватить власть", – считает Москалик, уточняя, что при этом "появилась возможность для перевыборов, которые, вероятно, были целью убийства".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Жозеф утверждает, что "принимаются все меры, чтобы гарантировать преемственность власти" и задержать убийц. Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку ситуация с безопасностью "под контролем". Одновременно с этим посольство США предпочло сегодня закрыться из-за "сохраняющейся ситуации с безопасностью".

Одновременно с этим сейчас в стране объявлено чрезвычайное положение из-за проблем с преемственностью. На этой неделе Моиз назначил нового премьера, но его не успели привести к присяге. Следующим в очереди на президентство является председатель Верховного суда, а он недавно умер от COVID-19, и его пока не заменили. Чтобы Жозеф взял власть в свои руки официально, нужно одобрение парламента, которого фактически нет. Возможно, заменить Моиза сможет председатель Сената Джозеф Ламберт.

Сейчас фактическим лидером страны является Жозеф, но его полномочия ничем не подкреплены, объясняет Мишин.

Дальнейшее развитие ситуации в стране зависит от того, договорится ли Жозеф с силовиками, ведь Моиз опирался преимущественно на них, – говорит кандидат политических наук Александр Мишин

По мнению Мишина, ситуацией в стране могут воспользоваться криминальные синдикаты, которым принадлежит реальная власть на местах: "Как бандиты будут действовать в новой ситуации догадаться несложно: начнется передел сфер влияния".

По мнению Москалика, соратники Моиза, вероятно, попробуют пойти на контакт с оппозицией и организуют выборы президента и парламента: "Это создаcт возможности для дальнейшего выхода из нынешнего политического кризиса". В оппозиции также заявляют о желании найти выход из кризиса. "Мы должны остановить нынешний политический кризис и положить конец порочному кругу насилия", – сказала одна из главных представителей оппозиции Эммануэла Дуйон.

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