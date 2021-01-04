LIGA.net приводит главное из исследования Bloomberg, как проходит самая масштабная кампания вакцинирования от коронавируса в мире

Началась самая масштабная кампания вакцинации в истории человечества. Официальная вакцинация начата в 30 странах, и уже использовали 12,3 миллиона вакцин (на утро 4 января). Лидеры по количеству введенных препаратов — Китай и США. Детальнее — пересказ статьи Bloomberg и когда ждать вакцины в Украине.

По данным Всемирной организации здоровья на 29 декабря 2020, в мире зарегистрированы 172 вакцины от коронавируса, которые находятся в доклинической разработке, и еще 60 — на этапе испытания на людях. В Европе и США одобрены три препарата для массового вакцинирования, которые прошли три этапа клинических исследований, — AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech и Moderna. Китай и Россия еще летом начали одобрять вакцины собственной разработки, которые не прошли третий, важнейший этап исследования. Две страны одобрили семь вакцин, для общего пользования Китай одобрил вакцину Sinopharm, Россия — Sputnik V.

Еще задолго до финальных результатов разработки вакцин, страны начали борьбу за них. На сегодня уже заключены контракты на 8,25 млрд доз. Это могло бы покрыть большинство населения мир (большинство вакцин требуют две "прививки"). С разработчиками вакцины AstraZeneca/Oxford заключили больше всего контрактов. Их разработкой могут вакцинировать 2,9 млрд раз или обеспечить вакциной 1,46 миллиарда человек. Миллиард дох из них уйдет Индии.

8 декабря Великобритания первой из западных стран начала вакцинировать своих граждан от COVID-19 (разработка Pfizer/BioNTech). По данным Bloomberg по состоянию на 4 января, в Соединенном Королевстве вакцинировали 947 000 человек или 1,42% населения. Всего страна подписала контракты на вакцины с расчетом на 197 млн человек, что в три раза превышает населения страны.

Вакцинация в США началась 14 декабря, первыми получили свои дозы медики. На сегодня уже было сделано 4,33 миллиона уколов. Сейчас США используют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, но согласно подписанным контрактам большинство доз ожидается от AstraZeneca/Oxford. Суммарно страна должна получить свыше 1 млрд доз или обеспечить 555 млн человек. Это в 1,5 раза превышает население Штатов.

4,5 млн доз уже вкололи в Китае. По данным Bloomberg, страна заказала 200 млн вакцин AstraZeneca/Oxford и 100 млн доз Fosun Pharma (Китай). Этого достаточно для 16% своего населения, но тут не учитываются китайские разработки. Ожидается, что Китай сам покроет потребности своего населения.

В процентном соотношении, кампания эффективнее всего проводится в Израиле — они уже вакцинировали 12% населения (сделали 1 млн уколов). В Израиле началась вакцинация 19 декабря, и с тех пор ежедневно в стране проводится вакцинирование 150 000 человек. Страна использует вакцину Pfizer/BioNTech.

Бонус не из Bloomberg

Украина пока заключила один прямой контракт на поставку вакцины — с китайской компанией Sinovac Biotech о поставке 1,9 млн доз. Данная разработка прошла третий этап испытаний, но еще не получила финального одобрения в Китае. В Офисе президента ожидают, что в январе вакцина получит разрешение на использование в Китае, а в феврале – ее передадут на переквалификацию в ВОЗ. По контракту, первая партия вакцины из 700 000 доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае. Стоимость одной дозы — $18 или 504 грн

Кроме этого, украинцы, вероятно, получат вакцины в рамках программы COVAX. Это программа Всемирной организации здравоохранения по вакцинации от коронавируса людей в странах с низким и средним уровнем доходов. Она направлена на поставку не менее 2 млрд доз вакцины до конца 2021 года, чтобы охватить 20% наиболее уязвимых слоев населения в 91 стране. Согласно соглашению с COVAX, Украина получит как минимум восемь миллионов доз для четырех миллионов человек.

Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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