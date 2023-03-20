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Фото | Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Цей матеріал також доступний українською
Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото - Фото
Фото: EPA
20.03.2023, 17:21

Полтора миллиона человек вышли на акции протеста в Париже: забастовка одна из самых масштабных за 10 лет

Около двух недель во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В первый же день к ним присоединилось около полутора миллионов человек. Эта забастовка считается одной из самых больших за последнее десятилетие.

Правительство планирует повысить пенсионный возраст от 62 до 64 лет. Несмотря на массовые забастовки, 9 марта сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста.

К общенациональной забастовке присоединились и французские коммунальщики. За две недели на улицах Парижа собралось около девяти тонн мусора.

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

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