Более 9 тонн мусора: французские коммунальщики присоединились к протестам — фото

Около двух недель во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В первый же день к ним присоединилось около полутора миллионов человек. Эта забастовка считается одной из самых больших за последнее десятилетие.

Правительство планирует повысить пенсионный возраст от 62 до 64 лет. Несмотря на массовые забастовки, 9 марта сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста.

К общенациональной забастовке присоединились и французские коммунальщики. За две недели на улицах Парижа собралось около девяти тонн мусора.

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