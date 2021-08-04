Уже более двух месяцев Литва борется с рекордным наплывом ближневосточных беженцев из Беларуси. Пересечь границу им помогают беларуские пограничники, а кампанию по дестабилизации организовал режим диктатора Александра Лукашенко, который ежедневно зарабатывает на этом деньги. Вильнюс говорит, что против них проводится гибридная агрессия, а мигранты стали оружием в руках самопровозглашенного президента. Беларусь отрицает обвинения. Лукашенко угрожает эскалацией. Происходящее, вероятно, лишь начало масштабного кризиса. Что происходит на беларуско-литовской границе, зачем это Лукашенко и что будет дальше – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Все началось в мае, после захвата Беларусью самолета Ryanair с оппозиционером Протасевичем на борту. Лукашенко обиделся на Запад за пакет санкций и сказал, что прекратит "контролировать поток нелегальных мигрантов". Он назвал это ответом на развязанную Западом "гибридную войну". Хотя никакого потока в Беларусь с Ближнего Востока быть не может в принципе.

После заявлений Лукашенко, Вильнюс начал фиксировать рост наплыва нелегалов. Если за весь 2020-й зарегистрировали чуть больше 70 мигрантов, пришедших с Беларуси (в основном это граждане Беларуси), то по состоянию на начало августа 2021-го попытались проникнуть более 4000 человек. Рекордное число мигрантов задержали 1 августа – 289 человек. Замглавы МВД Арнольдас Абрамавичус считает, что при сохранении тенденции к концу года их будет около 15 000.

Пересечь полосу размежевания Литвы и Беларуси можно очень просто, практически так же как и границу с Украиной, – говорит беларуский политолог Павел Усов.

Общая протяженность границы – 679 километров. "Пограничная инфраструктура с Литвой не развита, ее фактически нет, – объясняет LIGA.net Усов. – Власти, понимая это, организовали целую цепочку доставки граждан Ирака и других стран в Беларусь, а затем к границе с Литвой".

В начале июля Литва объявила о чрезвычайной ситуации, агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex отправило туда подкрепление, а Вильнюс решил построить стену из колючей проволоки. Но не хватило собственных ресурсов, поэтому на помощь пришла Украина.

Проблемы есть и в лагерях для мигрантов. 3 августа полиция применила водомет и слезоточивый газ на военном полигоне Руднинкай, расположенном в 40 км от Вильнюса, преобразованный в лагерь мигрантов. Толпа нелегалов подняла бунт из-за условий содержания: палатки не выдерживали сильного дождя. Полицейские задержали нескольких протестующих.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Хотя Лукашенко предупредил Запад, что не собирается мешать нелегалам пересекать границу, он не говорил, что станет активно содействовать нелегалам. В июне глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что в Минск летают рейсы из Багдада и Стамбула, а затем мигрантов перевозят к границе. Беларуские пограничники "могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимают никаких действий по их задержанию". Теперь МВД показало видео, на котором видно, как беларуские пограничники сопровождают мигрантов к границе.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Лукашенко использует мигрантов как оружие, а его мотив – месть за предоставление убежища беларуским оппозиционерам. По его словам, диктатор "соблазняет мигрантов пакетными сделками" от государственного туристического агентства, которые включают рейс на самолет и поездку до границы.

То есть, Лукашенко организовал инфраструктуру контрабанды нелегалов, чтобы надавить на ЕС и Литву, объясняет Усов. Поскольку Лукашенко считает, что против Беларуси "идет война", то создание миграционного кризиса – это агрессивный ответ, целью которого является принуждение ЕС к переговорам и признание существующего порядка вещей, говорит политолог: "Возможно, в перспективе он хочет заставить их отказаться от санкций".

Рейсы компании Iraqi Airways из Ирака в Беларусь летали два раза в неделю, начиная с 2017 года. В мае 2021-го Fly Baghdad так же начал летать в Беларусь два раза в неделю. А в начале августа Iraqi Airways запустила еще три рейса из ряда иракских городов. Они могут вместить от 200 до 300 человек. Цена "тура" для одного мигранта составляет от 6000 до 15 000 евро, пишет LRT. В эту стоимость входит оформление беларуской туристической визы, перелет из Ирака, проживание в Минске и проезд к границе. "Каждый, кто едет в Беларусь, должен оставить залог $3000 в качестве гарантии. Если человек не возвращается, залог должен быть уплачен Беларуси как штраф", – уточняют литовские журналисты.

Поскольку до этого поток нелегальных мигрантов не был катастрофическим и роль Беларуси не была существенной, Лукашенко попытался искусственно создать миграционный кризис на границе с Литвой, – говорит Усов.

Но есть варианты и дешевле. По данным Reform.by, туры в Беларусь из Ирака стоят от $500 до $1400. А уже попав на "отдых" в Беларусь, иракцы сами ищут возможность добраться до границы. Например, на такси за $100. Переход границы проходит двумя способами: самостоятельно или с проводником, услуги которого необходимо оплачивать отдельно.

Литве и ЕС необходимо "как можно быстрее" создать заградительную инфраструктуру на границе с Беларусью, считает Усов. Также пограничники Литвы начали разворачивать мигрантов обратно в Беларусь. По его мнению, это поможет в борьбе с Лукашенко: "Если такие жесткие меры будут дальше предприниматься, то созданный Лукашенко эффект может быть направлен против него. Куда он денет всех этих нелегалов, которые расползутся по Беларуси? Это создаст проблемы для системы, как уже не раз было, когда глупые и абсурдные решения приводили к ухудшению положения страны на международной арене и углублению внутреннего кризиса".

Похожего мнения придерживается и эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик. Он говорит LIGA.net, что Лукашенко использует мигрантов как оружие для давления на Литву и страны ЕС: "Его могут заставить отступить или перспектива ослабления санкционного давления, или наоборот – угроза введения еще более жесткие ограничений".

Лукашенко использует болезненный для ЕС вопрос беженцев, чтобы заставить их договариваться. Брюссель должен принять консолидированное решение: отступить или угрожать Минску ухудшением ситуации, – говорит Москалик.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Еще никто из мигрантов, прибывших из Беларуси, не получил статус беженца. Большинство не имеет права претендовать на него. Подавляющая часть нелегалов остаются в лагерях, новых задержанных теперь могут высылать обратно. Также Литва ужесточила законодательство, ограничив передвижение нелегалов. Один из вариантов решения проблемы – вернуть их прямо на родину. Сейчас Брюссель ведет переговоры с Ираком и еще рядом африканских государств по обеспечению лучшего контроля за перелетами в Беларусь и принятие назад тех граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно.

Самопровозглашенный диктатор не устает угрожать: "То, что люди туда хлынули, – это только начало. Я уже вам сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей".

Лукашенко продолжит давить, а Литва и ЕС постараются заблокировать возможность попадания нелегалов к ним благодаря переговорам и укреплению границы, считает Москалик. При этом он уточняет, что "беларуская проблема может отойти на второй план" на фоне Афганистана: "Основным направлением угрозы беженцев для ЕС сейчас является Афганистан, откуда большое число нелегалов может попасть в Европу через Иран и Турцию".

Усов считает, что миграционный кризис продолжит усугубляться, поскольку режим Лукашенко "нащупал наиболее слабое место в системе безопасности и будет на него усиленно давить, провоцируя серьезный кризис". Он сравнивает это с тем, что делал Эрдоган.

В Литве это уже вызывает серьезное напряжение. Я думаю, что проблема будет только нарастать... В Беларусь ежедневно будут прибывать тысячи людей, – считает Усов.

Этому способствует и коммерческая составляющая, добавляет политолог. "Это неплохой бизнес для участвующих структур… Личный бюджет Лукашенко ежедневно пополняется тысячами долларов (часть приглашений для мигрантов делает туркомпания Центркурорт при управлении делами президента, беларуский режим получил от схемы минимум 2 млн евро – ред.), это не только инструмент давления, но и источник прямого дохода для режима, который все больше ощущает последствия экономической изоляции. Поэтому исходя из меркантильных, а не только политических целей, волна будет нарастать", – говорит Усов.

Он считает, что остановить Лукашенко можно только жесткими мерами со стороны Запада, с которыми ЕС ранее не торопился и "сейчас расплачивается за невнятную политику": "Четыре пакета санкций – ограничительные меры, но не массированного воздействия. А признание режима террористическим уже будет требовать от Запада более жестких мер... Если Запад начнет искать компромиссные пути решения проблемы, то это будет на руку исключительно Лукашенко".

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