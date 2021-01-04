Президент США Дональд Трамп давил на чиновника одного из штатов, требуя пересчитать голоса в его пользу. Теперь его могут ждать новые уголовные дела

В США разгорелся скандал: действующий президент Дональд Трамп потребовал от госсекретаря штата Джорджия пересчитать голоса в его пользу. Опубликовавшие разговор журналисты Washington Post назвали действия хозяина Белого дома "вопиющим злоупотреблением властью и потенциальным преступлением". Победа Трампа в штате не изменит исход гонки, но может повлиять на результат довыборов в Сенат, которые состоятся в Джорджии 5 января. Если демократы победят, республиканцы могут потерять практически всю власть в стране.

Как Трамп спровоцировал скандал, почему это важно и какие юридические последствия могут ждать 45-го президента США – рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 3 января WP опубликовал запись разговора между Трампом и госсекретарем штата – республиканцем Бредом Раффенспергером, состоявшегося днем ранее. В ходе часового разговора президент требовал пересчитать голоса, угрожая чиновнику и его коллегам уголовным преследованием. Раффенспергер отказал Трампу, добавив, что тот полагается на теории заговора. Также он пробовал объяснить хозяину Белого дома, что победа Джо Байдена в 11 779 голосов в Джорджии была справедливой и точной.

Трамп настаивал, что выиграл выборы, убеждая: "нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы пересчитали".

"Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один больше, чем у нас есть, – сказал он. – Потому что мы выиграли этот штат... Итак, что мы будем делать, парни? Мне нужно всего 11 000 голосов". Трамп несколько раз повторил, что народ Джорджии "зол", а его поражение в штате – "невозможно": "Я ни за что не проиграл Джорджию". Он также обвинил чиновников в сокрытии информации о вмешательстве в выборы и угрожал преследованием: "Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для тебя и для Райана, твоего адвоката".

Трамп подтвердил факт разговора в Twitter. По его версии, он разговаривал с Раффенспергером об "округе Фултон и мошенничестве на выборах в Джорджии": "Он (Раффенспергер – ред) не хотел или не мог ответить на вопросы о мошенничестве с "бюллетенями под столом", уничтожением бюллетеней, "избирателями за пределами штата", мертвыми избирателями и многом другом. Он понятия не имеет!" В публикации Трамп повторил набор конспирологических утверждений о якобы мошенничестве на выборах.

Позже Раффенспергер ответил Трампу в Twitter: "С уважением, президент Трамп, то, что вы говорите – это неправда. Правда выйдет".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Байден победил Трампа с результатом 306 голосов выборщиков против 232. Джорджия дает 16 голосов выборщиков. Возможная победа Трампа в этом штате не могла бы изменить общий исход выборов. Но, вероятно, это и не было его целью.

5 января в Джорджии состоятся довыборы в Сенат. Сейчас большинство там у республиканцев (50 против 48). В Джорджии будут выбирать двух сенаторов. Если мандаты достанутся демократам, обе партии получат по 50 мест в Сенате, а решающим станет голос избранной вице-президентом Камалы Харрис. Тогда демократы получили бы полный контроль над Конгрессом – Палатой представителей и Сенатом.

Трамп окружил себя людьми, говорящими только то, что ему нужно и приятно слышать, – заявляет директор Центра международных исследований Владимир Дубовик

Число досрочно проголосовавших избирателей-демократов высокое, и республиканцам потребуется впечатляющая явка в день выборов, чтобы опередить их. В республиканской партии рассчитывают, что явку увеличит визит Трампа в штат. А если бы ему удалось переубедить Раффенспергера пересчитать голоса, объявив победу Трампа, это увеличило бы мотивацию избирателей-республиканцев идти на выборы. О гонке за Сенат Трамп также упоминал в разговоре с Раффенспергером, уточняя, что "бездействие во вторник поставит под угрозу политическую судьбу" двух сенаторов-республиканцев.

От Джорджии зависит, кто возьмет контроль над Сенатом: республиканцы или демократы. "Это будет очень важное влияние на политику Байдена следующие четыре года (Сенат отвечает за согласование и назначение людей на должности в правительстве)", – говорит LIGA.net эксперт-международник Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, если республиканцы сохранят контроль над Сенатом, то демократам придется постоянно с ними договариваться.

Но у поведения Трампа может быть и менее рациональная мотивация. "Трамп окружил себя людьми, которые говорят только то, что ему нужно и что приятно слышать. Смотрит только подыгрывающие ему телеканалы, – что была массовая фальсификация и на самом деле он выиграл. Не исключено, что он искренне верит, что это так, и нужно просто докопаться до истины", – заявляет LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Также эксперт считает, что Трамп может изображать борца против системы и коррупции, "работая на перспективу", чтобы остаться в американской политике и поучаствовать в гонке в 2024-м.

Трамп либо сознательно пытается заставить чиновников нарушить честность выборов, либо настолько заблуждается, что верит в свои слова, – считает профессор конституционного права Нью-Йоркского университета Ричард Пилдес

Говоря о возможном исходе выборов в Сенат, Дубовик говорит, что победу в Джорджии, скорее всего, одержат республиканцы: "И даже если голоса разделятся поровну, это будет шаткой победой. Нужно будет смотреть, чтобы все (демократы – ред) голосовали. А есть демократы, которые не по всем вопросам хотят голосовать (вместе с партией)".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Это не первый телефонный скандал, в центре которого оказался Трамп. В 2019 году в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он требовал расследовать деятельность энергетической компании Burisma Group, в состав директоров которой входил (2014-2019) сын Байдена – Хантер. Из-за этой истории президентство Трампа чуть не закончилось импичментом. Тогда его спас Сенат. Сейчас же перспективы для Трампа могут быть менее радужными.

"Президент либо сознательно пытается заставить государственных чиновников нарушить честность выборов, либо настолько заблуждается, что верит в свои слова", – заявляет профессор конституционного права Нью-Йоркского университета Ричард Пилдес в комментарии WP, отмечая, что Трамп нарушил несколько федеральных законов. По данным Politico, в законодательстве Джорджии есть два положения, под которые могут подпадать действия Трампа: подстрекательство к фальсификации выборов и сговор с целью фальсификации выборов. Также они могут криминализироваться и федеральным законодательством.

Открыть дела против Трампа – значит ополчить против себя десятки миллионов американцев, считающих, что его сменили незаконно, – говорит Дубовик

"Сам факт такого звонка госсекретарю и давление в этом направлении – уже нарушение закона. И он делал это не в первый раз. Трамп пытался влиять на Мичиган, давил на губернаторов всех спорных штатов. Было явное политическое давление из Белого дома на отвечающих за выборы людей, применение админресурса", – говорит Дубовик, уточняя, что этот скандал открывает новые возможности для исков против Трампа.

С юридической точки зрения Трамп может получить много новых исков, но у этого вопроса есть и политический аспект – за Трампом стоят более 70 млн избирателей: "Открыть дела против него – значит ополчить против себя десятки миллионов американцев, считающих, что Трампа сменили незаконно... Но Америка есть Америка, это правовая страна. Если будут конкретные эпизоды, то могут начаться уголовные процессы против Трампа".

С этим соглашается и Куса, заявляющий, что перспектива увеличения раскола в американском обществе и столкновения со сторонниками Трампа снижает шансы на его юридическое преследование: "Возможность привлечения Трампа к ответственности за подобные действия совсем небольшая. Но против него открыты дела в других вопросах, в частности, по уплате налогов и финансовым махинациям".

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