"Держит линию Меркель". Канцлером Германии станет Олаф Шольц: что это меняет для Украины

Выборы в Бундестаг выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). В начале декабря канцлером могут назначить Олафа Шольца – министра финансов и вице-канцлера в уходящем правительстве Меркель. Его характеризуют как "рационального, стабильного и почти скучного" человека. "Кипящая вода интереснее, чем Шольц", – считает бывший посол США в Германии.

Несмотря на это, он – один из самых популярных политиков страны, и именно высокие рейтинги будущего канцлера стали ключом к победе всей партии. Чем известен возможный преемник Меркель и чего от него ждать Украине – профайл LIGA.net.

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МЕЖДУ ШРЕДЕРОМ И МЕРКЕЛЬ

Шольцу 63 года. В политику он пришел еще в юности – когда в 1975 году вступил в СДПГ. Был сторонником марксистского крыла партии – критиковал "агрессивно-империалистическое НАТО", Германию как "европейский оплот большого бизнеса" и соцлиберальную коалицию, которая "ставила сохранение власти выше предметных споров".

Он успешно двигался по карьерной лестнице как в партии - занимая разные руководящие должности, так и в политике в целом – в 1998-м стал депутатом Бундестага. В 2001 году сдал мандат в обмен на должность сенатора по внутренним делам в Гамбурге. Сделав ставку на борьбу с наркотиками, Шольц возродил у горожан "ощущение безопасности и уверенности в завтрашнем дне".

Его успехи нравились тогдашнему канцлеру и другу Путина Герхарду Шредеру. Он называл Шольца "партийным генералом". Благосклонность Шредера помогла Шольцу стать генсеком СДПГ. Шольца считали "типичным человеком Шредера": когда в 2004-м канцлер уходил с должности, генсек тоже сложил свои полномочия.

Эти отношения пророссийски настроенный Шредер может попробовать использовать сегодня, чтобы лоббировать в СДПГ дружественную политику по РФ.

Политическая карьера Шольца продолжила развиваться. Будучи депутатом Бундестага, в 2007 году он стал министром труда и социальных дел в правительстве Меркель, а в 2011-м его избрали мэром Гамбурга. "Самое красивое рабочее место в мире", – так он характеризовал городскую ратушу.

В 2018 году Шольц променял кресло мэра на должность главы Минфина в Кабмине Меркель, продемонстрировав свои амбиции в большой политике. Он быстро стал одним из самых популярных чиновников страны, а его денежная политика во время пандемии коронавируса и выделение экстренной помощи жертвам недавнего наводнения в Германии лишь укрепили рейтинги.

"СТАБИЛЬНЫЙ, ПОЧТИ СКУЧНЫЙ"

Хотя в молодости Шольц был марксистом, его взгляды прошли радикальную трансформацию. Сегодня его считают постидеологическим центристом.

Он излучает уверенность. "Сохраняйте спокойствие", – убеждал он коллег, когда шансы СДПГ на победу были невелики. Кроме того, Шольц показал дисциплинированность – ради кампании изменил образ жизни, впечатлив даже критиков: отказался от употребления алкоголя и стал регулярно заниматься спортом.

Ставка на него оправдалась. Рейтинги Шольца и не самые удачные ходы партии Меркель во время кампании позволили СДПГ взять победу. Хотя еще за несколько месяцев до выборов на социал-демократов практически не обращали внимания. На избирательном вечере сопартийцы несколько минут аплодировали ему, а одна из лидеров партии Заския Эскен сказала: "Это ваш успех".

Шольц брал избирателя не эмоциями, а рационализмом и опытом. "Парень, который всем нравится, самый скучный в масштабах выборов и, возможно, страны. Кипящая вода интереснее, чем он", – говорит бывший посол США в Германии Джон Корнблюм.

Он знает все законы, действующих лиц и динамику немецкой политики – и передает это чувство избирателям. Такого же подхода следует ожидать от него и на должности.

"Осторожность будет ключевым словом в работе Шольца", – говорит замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук.

Он подчеркивал близость с Меркель, и, вероятно, его политика будет продолжением подходов экс-канцлера. "Шольц строил свою кампанию на том, что он может быть последователем Меркель. Отмечал, что в качестве вице-канцлера он сумел перенять ее основные подходы. Вероятно, это скажется и на внешней политике", – утверждает LIGA.net Герасимчук.

"Шольц рациональный, стабильный, почти скучный, – говорит бывший депутат от СДПГ Нильс Дидерих. – Это делает его очень похожим на Меркель". РОССИЯ И УКРАИНА

Динамика отношений Германии с Россией и Украиной при Шольце также будет схожа с эпохой Меркель. Радикальных изменений ожидать не стоит, говорит LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок: "Внешняя политика немецкого правительства, которая ведется с 2014 года, в общих чертах не изменится".

В интервью DW Шольц говорил, что "если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься ЕС и Россия". Но ЕС должен "ясно объяснить, что не потерпит насильственного передела границ в Европе".

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень и очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", – говорит Шольц.

По словам Герасимчука, Шольц – представитель старой внешнеполитической школы Германии со стереотипным поведением: "Как и Меркель, а может и больше, в СДПГ постараются сохранить каналы связи с Москвой, поскольку у социал-демократов считают, что это обеспечивает предсказуемость. А изоляция России может привести к непредсказуемым последствиям".

Шольц действительно придерживается "доброй традиции" – правительство Германии всегда встречалось с российским правительством, и в последние годы между ними было много переговоров.

Его позиция связана с линией партии. В программе СДПГ подход к РФ напоминает политику Меркель. Отмечается необходимость диалога – "совместной работы с Россией" по вопросам безопасности и разоружения. Но также упоминается и "постоянное нарушение Москвой международного права и создание напряжения в отношениях с соседями".

СДПГ напоминает, что власти РФ оккупировали Крым, поддерживают боевиков на Донбассе, совершали кибератаки на Бундестаг и травили оппозиционеров.

О том, что на политику будущего канцлера будет влиять его партия, говорит и Савинок.

"Шольца нельзя назвать пророссийским, но положение левых в СДПГ существенно. Шольц может оказаться в клинче, ведь он будет канцлером, но не будет управлять партией", – считает Савинок.

В качестве примера он приводит резкие заявления главы МИД Хайко Мааса (СДПГ) о России. "Внутрипартийное сопротивление критическим шагам в сторону РФ очень существенно. Шольцу придется считаться с этим", – убежден политолог.

Переживать не стоит, поскольку вести внешнюю политику СДПГ и Шольц будут совместно с Зелеными и Свободными демократами, которые критичнее настроены к РФ. "Они поднимают вопрос, почему Германия должна уделять такое внимание России и сохранению диалога с ней, если Москва не делает ничего взамен, а наоборот, продолжает эскалацию", – объясняет Савинок.

Герасимчук считает, что "кресло главы МИД, вероятно, отойдет зеленым", и это укрепит их позицию. Санкции против РФ в ЕС все еще считают необходимой мерой, но есть и риски, говорит эксперт.

"Меркель была очень авторитетным политиком в ЕС, лоббировала санкционный вопрос. Удастся ли это Шольцу, покажет время. Уверенности в этом нет. Есть риск, что некоторые страны склонны отказаться от санкций. Германия, возможно, будет менее активна в вопросе их сохранения", – считает Герасимчук.

Шольц коротко обозначил свою позицию по Украине: в ближайшее время она не станет членом ЕС и НАТО, он не готов обсуждать вопрос военной поддержки. Будущий канцлер держит линию Меркель и в газовых вопросах: тема СП-2 закрыта, но "Украина должна оставаться транзитным государством, чтобы обеспечение некоторых стран Восточной Европы газом не оказалось под угрозой со стороны России".

Савинок считает, что Шольц будет уделять много внимания международной помощи, развитию и поддержке гражданского общества: "Для Украины это очень важное направление. С 2014 года Германия сильно увеличила тут присутствие в плане поддержки гражданского общества и гумпомощи. Можно рассчитывать на дополнительную помощь, если будет прогресс с реформами".

Для Украины также плюс, что Зеленые будут активнее продвигать вопросы прав человека, в том числе в диалоге с Россией, отмечает Герасимчук. "В этой сфере у немцев к россиянам накопилось немало вопросов, и Германия будет довольно строго поднимать тему прав человека в РФ. Украина может актуализировать эту тему в контексте оккупированного Крыма и Донбасса", – говорит эксперт.

СКАНДАЛЫ

Несмотря на профессионализм и высокие рейтинги, Шольц замешан и в ряде скандалов. Один из них еще может навредить будущему канцлеру.

Протесты в Гамбурге

В 2017 году Гамбург принимал саммит G20. Десятки тысяч активистов вышли на протесты против тогдашнего президента США Дональда Трампа, национализма, капитализма, а также с призывами к защите окружающей среды.

За охраной правопорядка следили 20 000 полицейских, что стало крупнейшей полицейской операцией в истории города. Хотя Шольц обещал принять все меры, чтобы обеспечить безопасность и спокойство в городе, предотвратить стычки не удалось. Его критики требовали расследовать причины произошедшего и наказать ответственных.

Банкротство Wirecard

В 2015 году немецкую платежную компанию Wirecard начали обвинять в сомнительной бизнес-модели и методах бухучета. Поворотным стало расследование FT в 2019-м – журналисты обвинили компанию в "фальсификации счетов" и "отмывании денег". А уже весной следующего года компания объявила об "исчезновении без вести" 1,9 млрд евро. Позже выяснилось, что этих денег, вероятно, никогда не существовало. Летом того же года Wirecard обанкротилась, топ-менеджеров арестовали.

Парламент обвинил Шольца в недостаточном финансовом надзоре. Сначала он говорил, что регуляторы "много работали", а спустя несколько дней резко изменил позицию, признав недостаточность контроля, но переложив ответственность на законодателей: "Нам нужно быстро определить, какие изменения необходимы в нормативных правилах, чтобы осуществлять всеобъемлющий и быстрый надзор за сложными корпоративными структурами". Личную политическую ответственность отрицал.

Налоговое мошенничество cum-ex

С начала 2000-х и до 2016 года в Германии процветали финансовые сделки под названием cum-ex, позволявшие красть деньги из налогов. В 2016 году, когда Шольц был мэром Гамбурга, местная налоговая потребовала от банкира Кристиана Олеариуса вернуть 47 млн евро, полученных по схеме cum-ex. Но через несколько дней город неожиданно отказался от претензий.

Оказалось, что Шольц встречался с Олеариусом в дни, когда у налоговой появились претензии к банкиру. Сначала экс-мэр Гамбурга признал одну встречу, а потом "вспомнил" еще о двух из-за записей в дневнике банкира, который попал в руки следователей во время обысков.

Именно после встречи между Шольцом и Олеариусом Гамбург отказался от финансовых претензий к последнему. Шольц деталей встреч не помнит, свое влияние отрицает. На парламентских слушаниях говорил, что это было бы "политической глупостью", а он к ней не склонен.

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