Под Минском задержали группу наемников ЧВК Вагнера. Лукашенко обвинил Россию в "грязных намерениях". Путин пока молчит

За полторы недели до президентских выборов белорусские СМИ заявили о задержании 33 наемников российской ЧВК Вагнера. При этом что именно задержанные планировали делать, было ли у них оружие – до сих пор неизвестно. Подобные разоблачения боевиков прямо перед выборами в Беларуси далеко не в первый раз. Кого задержали белорусские спецслужбы, что наемники Вагнера забыли в Минске и как задержанные связаны с Украиной, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. По информации, полученной белорусским государственным агентством БЕЛТА в правоохранительных органах, в страну якобы прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время избирательной кампании.

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Группа россиян поселилась в одной из гостиниц Минска в ночь с 24 на 25 июля и затем переехала в один из санаториев под Минском. У каждого из россиян при себе была небольшая ручная кладь и три общих больших тяжелых чемодана. Приезжие обратили на себя внимание администрации санатория "нехарактерным для русских туристов поведением" и однообразной одеждой в стиле милитари.

В ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ Беларуси при поддержке ОМОНа в санатории были задержаны 32 человека. Еще один был задержан на юге страны в Гомельской области. Позже стало известно, что задержанные являются боевиками ЧВК Вагнера.

СПРАВКА. ЧВК Вагнер связывают с российским бизнесменом (более известным как "повар Путина") Евгением Пригожиным. Наемники из этой ЧВК участвовали в войне в Сирии на стороне правительственных войск и присутствовали в ряде африканских стран. Командует компанией подполковник Вооруженных сил РФ в отставке Дмитрий Уткин по прозвищу «Вагнер».

Белта назвала задержанных россиянами и опубликовала их имена, фамилии и даты рождения. Также на белорусском телевидении показали видео задержания боевиков.

В эфире белорусского ТВ продемонстрировали переписку в мессенджере, где мужчины договаривались о совместном походе на ужин, о времени и месте вечерней переклички. Представитель группы "А" КГБ рассказал в эфире, что во время задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Лукашенко собрал срочное совещание Совбеза, где назвал задержание наемников ЧВК Вагнера "чрезвычайным происшествием".

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"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения…Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", – сказал Лукашенко.

Госсекретарь Совбеза Андрей Равков отметил журналистам, что белорусские спецслужбы не были в курсе переброски ЧВК через территорию республики. По его словам, помимо российского посла МИД Беларуси пригласит и украинского.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе", - заявил Равков.

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Как пишет русская служба Радио Свобода, по меньшей мере 18 человек принимали участие в боевых действиях на востоке Украины – их данные опубликованы в базе украинского сайта Миротворец.

Российский писатель и террорист Захар Прилепин заявил в Facebook, что среди задержанных в Минске есть несколько бывших боевиков из его батальона, который воевал на Донбассе. По его словам, белорусские спецслужбы знали о том, что "три десятка в камуфляже собирались в какую-то другую сторону".

Русская служба Радио Свобода полагает, что наемники направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала.

Радио Свобода полагает, что задержанные в Минске люди, которых власти Беларуси называют "наемниками ЧВК Вагнера", направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала pic.twitter.com/Mcf8gu7PXt — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 29, 2020

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Руководство России официально пока никак не отреагировало на задержание наемников Вагнера. Посольство РФ в Беларуси лишь сообщило, что получило уведомление о задержании 32 граждан России.

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Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует как можно быстрее проверить, не воевали ли задержанные на Донбассе и если да - требовать их немедленной выдаче в Украину. "Во-первых, им надо организовать здесь показательных судебный процесс, а во-вторых, будет кого менять на наших политических узников и заложников", - написал Климкин в Facebook.

В свою очередь, экс-кандидат в президенты Беларуси и координатор гражданской кампании Европейская Беларусь Андрей Санников считает, что ситуация с ЧВК Вагнера создана самим Лукашенко.

"Скорее всего, с одобрения Путина и с его помощью организована провокация, даже не провокация - спектакль, чтобы показать Западу: смотрите, нас могут захватить как Донбасс, пожалуйста, дайте нам денег и поддержите Лукашенко", - отметил Санников в комментарии LIGA.net.

"На территории Беларуси и с территории Беларуси отправлялись боевики на Донбасс, воевать в Украину. Оттуда же попадали назад в Беларусь, в госпитали, где лечились - поправляли здоровье, и отправлялись опять воевать. В Беларуси военные России чувствуют себя как дома", - добавил белорусский политик.

Недавно Лукашенко намекал, что в Беларуси могут устроить "майдан" с подачи иностранной ЧВК. "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет, подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", — заявил Лукашенко 24 июля.

"Боевики" и раньше появлялись аккурат под выборы или протесты, обратил внимание портал Tut.by. В 2006 году перед выборами президента КГБ Беларуси заявил о попытке оппозиции силой захватить власть в стране и назвал обвиняемых "боевиками". А в 2017 году КГБ обвинил более 30 белорусов в подготовке массовых беспорядков с участием "боевиков" из Украины.

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