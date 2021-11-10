UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спецтекст | Голоса в пустыне. Репортаж LIGA.net из Сирии: кто спасет украинских детей (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Голоса в пустыне. Репортаж LIGA.net из Сирии: кто спасет украинских детей (анонс) - Фото
Лагерь для беженцев в Сирии. Фото: Тараса Ибрагимова
10.11.2021, 18:00

Каково это – годами жить в палатке за колючей проволокой и что мешает Украине вытащить своих граждан из плена

В сирийской пустыне есть самая большая в мире тюрьма под открытым небом для женщин и детей. Там в катастрофических условиях содержится более 60 000 человек, две трети из них – дети. Официальный статус учреждения — закрытый лагерь (точнее, два лагеря) для беженцев с территории, находившейся ранее под контролем так называемого Исламского государства. Среди беженцев есть украинцы — как минимум 10 женщин и 23 ребенка.

МИД и силовые структуры пытаются репатриировать их на родину, но результат скромный: за два года удалось вернуть в Украину только четыре семьи. Лагеря расположены в Сирийском Курдистане — самопровозглашённом государственном образовании, с которым у Украины нет дипломатических отношений. Сирийский Курдистан постоянно находится в состоянии войны.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 13-го числа. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

Руководство Сирийского Курдистана использует проблему беженцев для выхода на международный уровень, налаживания контакты с другими странами. К примеру, во время переговоров о репатриации были достигнуты договоренности об открытии представительств в Финляндии, Германии, Соединенных Штатах и ​​России.

Украинской стороне нечего предложить в процессе переговоров. Потому что Сирийский Курдистан – это непризнанное государство, с которым представители правительства Украины по умолчанию не могут иметь официальные дипломатические отношения. Кроме того, хотя этого никто и не признает публично, у Украины слишком хорошие отношения с Турцией — главным врагом Сирийского Курдистана. Поэтому украинским переговорщикам приходится решать самую большую загадку из возможных: как освободить своих граждан, ничего не предлагая взамен.

Добраться до лагерей очень сложно. Но репортеру Алене Савчук это удалось. Она побывала в закрытых лагерях для беженцев аль-Холл и Рож и нашла там украинские семьи. О том, в каких условиях выживают женщины и дети, как они попали туда, почему курдские военные считают эти лагеря бомбой замедленного действия и как украинские переговорщики освобождают наших сограждан, — в репортаже LIGA.net.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 13-го числа. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.
Голоса в пустыне. Репортаж LIGA.net из Сирии: кто спасет украинских детей (анонс)

Внештатный автор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война в Сирии МИД сбу исламское государство права человека дипломатия сирийские беженцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 