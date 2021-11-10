Голоса в пустыне. Репортаж LIGA.net из Сирии: кто спасет украинских детей (анонс)

В сирийской пустыне есть самая большая в мире тюрьма под открытым небом для женщин и детей. Там в катастрофических условиях содержится более 60 000 человек, две трети из них – дети. Официальный статус учреждения — закрытый лагерь (точнее, два лагеря) для беженцев с территории, находившейся ранее под контролем так называемого Исламского государства. Среди беженцев есть украинцы — как минимум 10 женщин и 23 ребенка.

МИД и силовые структуры пытаются репатриировать их на родину, но результат скромный: за два года удалось вернуть в Украину только четыре семьи. Лагеря расположены в Сирийском Курдистане — самопровозглашённом государственном образовании, с которым у Украины нет дипломатических отношений. Сирийский Курдистан постоянно находится в состоянии войны.

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Руководство Сирийского Курдистана использует проблему беженцев для выхода на международный уровень, налаживания контакты с другими странами. К примеру, во время переговоров о репатриации были достигнуты договоренности об открытии представительств в Финляндии, Германии, Соединенных Штатах и ​​России.

Украинской стороне нечего предложить в процессе переговоров. Потому что Сирийский Курдистан – это непризнанное государство, с которым представители правительства Украины по умолчанию не могут иметь официальные дипломатические отношения. Кроме того, хотя этого никто и не признает публично, у Украины слишком хорошие отношения с Турцией — главным врагом Сирийского Курдистана. Поэтому украинским переговорщикам приходится решать самую большую загадку из возможных: как освободить своих граждан, ничего не предлагая взамен.

Добраться до лагерей очень сложно. Но репортеру Алене Савчук это удалось. Она побывала в закрытых лагерях для беженцев аль-Холл и Рож и нашла там украинские семьи. О том, в каких условиях выживают женщины и дети, как они попали туда, почему курдские военные считают эти лагеря бомбой замедленного действия и как украинские переговорщики освобождают наших сограждан, — в репортаже LIGA.net.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 13-го числа. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер" . Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа. И отключим показ рекламы.

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