В Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, победила партия власти "Грузинская мечта". Оппозиция заявляет о фальсификации: что у нее украли около 12% голосов, не признает результатов и призывает грузин выходить на протесты.

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Грузинская мечта набрала около 89 мандатов из 150 – и если вся оппозиция откажется от участия в новом парламенте, возможно, он не заработает: для работы нужны минимум 100 депутатов. Не исключено, что в Грузии и дальше будет работать старое правительство, а через полгода объявят новые выборы. Хотя премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство будет утверждено вопреки отказу оппозиции признавать результаты.

Грузию могут ожидать протесты и политический кризис, если оппозиция откажется от мандатов, объясняет LIGA.net бывший заместитель министров внутренних дел и юстиции Грузии, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе.

Перед Грузией встают многие варианты развития событий. Массовость или немногочисленность акции протеста можно увидеть уже сегодня, 28 октября, вечером на улицах Тбилиси, говорит LIGA.net грузинский политолог Гела Васадзе.

LIGA.net разбиралась, чего ждать после судьбоносных для Грузии выборов.

Оппозиция: У нас украли 12% голосов в пользу власти

По данным ЦИК, господствующая в последние 12 лет Грузинская мечта получила на выборах 53,9% голосов. Оппозиционные силы: Коалиция за изменения – 11%, Единство – Национальное движение – 10,2%, Сильная Грузия – 8,8%, Гахария за Грузию – 7,8%. Итого в оппозиции – около 38%.

Оппозиционные партии не признают результаты.

Два экзитпола, проведенные Edison и HarrisX для пропозиционных телеканалов, давали Грузинской мечте 40,9% и 42% голосов, а общая сумма четырех оппозиционных сил составила 51,9% и 48%. Опрос провластного канала Imedi обещал Грузинской мечте 56%.

Избиратели голосуют в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

"Выборы украдены. Это конституционный переворот. Грузинская мечта – его автор и будет привлечена к ответственности", – заявил лидер Коалиции за изменения Ника Гварамия. Единство – Национальное движение экс-президента Саакашвили объявило, что переходит в режим чрезвычайной ситуации: "ЦИК Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили".

Transparency International Georgia считает, что государственные институты "действовали в пользу господствующей партии, не реагировали на нарушения" в предвыборный период и в день голосования. Организация "Мой голос", в которой 2000 наблюдателей следили за выборами, заявила, что результаты выборов "не отражают желание граждан Грузии".

Фальсификации имели место, убежден Васадзе. Ведь результаты экзитполов почти совпали у двух независимых компаний, причем одна из них на пяти предыдущих выборах ошибалась минимально. "А ЦИК публикует результаты с плюс 12% для господствующей партии. Невольно возникает вопрос: как так получилось?" – спрашивает он.

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"Президент Саломе Зурабишвили объединила все оппозиционные силы и призывает грузин защитить их выбор, чтобы показать, что Грузия – не Беларусь и здесь фальсификации не пройдут", – говорит Гецадзе.

Даже если Грузинская мечта получит то количество мест, "которое себе нарисовала", ей не хватает голосов, добавляет он. Для работы парламента требуются две трети мандатов, это 100 депутатов. Если все оппозиционные силы не признают выборы и не придут в парламент, он не сможет работать: "А это новые выборы через полгода".

Глава парламента Шалва Папуашвили заявил, что парламент все равно соберется и 76 голосами признает полномочия 150 депутатов, пишет interpressnews.ge. А оппозиция, по его словам, рано или поздно тоже зайдет "и зарплату тоже возьмет".

Поклонники Грузинской мечты празднуют объявление результатов экзитпола в Тбилиси, 26 октября (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

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Для оппозиции на кону – их свобода и будущее

Бидзина Иванишвили (спонсор и почетный глава Грузинской мечты) пообещал перед выборами запретить оппозиционные партии, если получит конституционное большинство (113 мандатов) в парламенте, и заключить в тюрьму их лидеров. Поэтому для оппозиции это вопрос свободы.

Этого большинства у Иванишвили не будет. Однако вполне возможно, что он попытается избавиться от оппозиции таким образом, не исключает Гецадзе: "Если крадет голоса, то готов все дальше идти к диктатуре". Иванишвили – почетный председатель, но в Грузинской мечте внесли в устав партии изменения, по которым только он может предлагать кандидатуру на пост премьера.

Справка Это были первые выборы на полностью пропорциональной основе. Согласно изменениям в Конституцию от 2017 года, президента Грузии теперь будут избирать не граждане, а 300 членов избирательной коллегии – депутаты парламента, члены высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономий и органов местного самоуправления. Это должно произойти в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента. Это были первые выборы на полностью пропорциональной основе. Согласно изменениям в Конституцию от 2017 года, президента Грузии теперь будут избирать не граждане, а 300 членов избирательной коллегии – депутаты парламента, члены высших представительных органов Абхазской и Аджарской автономий и органов местного самоуправления. Это должно произойти в течение 45 дней после первого заседания новоизбранного парламента.

Грузия становится абсолютно парламентской республикой, когда у президента совершенно символические полномочия, подчеркивает Гецадзе.

Победу Грузинской мечты приветствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Николо Пашинян, венгерский премьер Виктор Орбан, который уже прибыл в Грузию.

Президент Саломе Зурабишвили голосует на участке в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Еврокомиссия призвала к срочному расследованию фактов нарушений на выборах.

ЕС внимательно следил за развитием событий, ответил на запрос LIGA.net пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Педро Фонсека-Монис.

По предварительным выводам миссии ОБСЕ, пишет Фонсека-Монис, день выборов был хорошо организован и проходил упорядоченно, но отличался напряженной ситуацией, с частыми компромиссами относительно тайны голосования и несколькими процедурными несоответствиями, сообщениями о запугивании, давлении на избирателей, что негативно повлияло на доверие к процессу. "Сообщение о давлении на избирателей, в частности на работников бюджетной сферы, было распространено. Это вызывает обеспокоенность способностью части избирателей отдать голос, не боясь наказания", – говорит он.

Почетный глава Грузинской мечты Бидзина Иванишвили (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Он призывает ЦИК Грузии выполнить обязанность по быстрому, прозрачному и независимому расследованию и вынесению приговоров по поводу нарушений на выборах. "Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу. ЕС с нетерпением ждет отчета ОБСЕ и рекомендаций, которые следует выполнить как можно скорее", – пишет Фонсека-Монис.

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские власти расследовать нарушения.

Вечером 28 октября лидеры оппозиции приехали в гостиницу "Тбилиси Марриотт" на встречу с послами. "Очень важно встретиться перед большой акцией, на которую, надеюсь, придет очень много людей, которые не верят в легитимность этих выборов", – цитирует главу Национального движения Тинатин Бокучаву interpressnews.ge.

Грузин призывают на протесты

"Думаю, грузины выйдут на мирные протесты и им удастся конституционным образом завершить режим Грузинской мечты", – говорит Гецадзе. В этом ключевую роль играет президент Зурабишвили как единственный легитимный представитель власти.

"Если будет поддержка ЕС и США, Грузинской мечте придется услышать эти голоса. Она показала, что умеет слышать, когда есть давление народа изнутри и партнеров извне. Однако власти могут пойти и по пути силового разгона протестов. Но я верю, что грузины не позволят Иванишвили установить диктатуру", – говорит Гецадзе.

Президент Саломе Зурабишвили заявила о непризнании результатов выборов, которые назвала "российскими". По ее призыву на улицах Тбилиси сейчас проходит акция протеста, чтобы объявить миру, что "мы не признаем эти выборы".

Будут ли протесты в Грузии массовыми – увидим уже сегодня, добавляет Васадзе. Требование у оппозиции только одно: допустить международную мониторинговую комиссию к проверке результатов выборов и при соответствующих выводах отменить результаты.

"Вариантов развития событий сейчас очень много, практически может быть все", – считает грузинский политолог.

Перед выборами Грузинская мечта пугала избирателей тем, что оппозиция в случае победы втянет страну в новую войну с Россией, и приняла критикуемый на Западе закон об ограничении прав ЛГБТ. Оппозиция называла это голосование выбором для Грузии: между Западом и Россией, а также между демократией и авторитаризмом.

14 мая парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах", который вызвал острую критику Запада. 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что блок решил приостановить процесс вступления страны. 25 сентября Белый дом отменил встречу президента США Джо Байдена с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, потому что последние действия Тбилиси свидетельствуют о "шокирующем неуважении демократии и воли грузинского народа". 17 октября ЕС объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии.