Как живет Грузия после кровавого разгона демонстрантов. Репортаж

Уже 13 дней подряд несколько тысяч грузин выходят на гражданский протест под стены парламента в Тбилиси. Сейчас основное требование демонстрантов - отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Причина – превышение служебных полномочий его подчиненными 20 июня, которую уже назвали "ночь Гаврилова", когда полиция жестоко разогнала акцию протеста у стен парламента.

Поведение силовиков усилило протестные настроения и расширило список требований протестантов. Сейчас они хотят от властей:

1. Отставки Георгия Гахария;

2. Перехода к пропорциональной избирательной системе;

3. Освобождение демонстрантов, задержанных во время "Гавриловской ночи".

Демонстранты решили, что будут выходить на улицы Тбилиси каждый вечер в 19:00 пока их требования не будут выполнены.





Контекст. Кто такой Гаврилов.

Все началось утром 20 июня, когда российский депутат Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия. Сидя в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало возмущение и протест депутатов оппозиционных партий, сессия была сорвана. Уже днем под парламентом собрались сотни возмущенных людей. Вечером их уже были тысячи. Среди демонстрантов были лидеры политических партий, в том числе лидеры "Национального движения", "Европейской Грузии" и "Победоносной Грузии". Около 22 часов началось противостояние протестантов и правоохранителей. Протестующие пытались проникнуть во двор парламента, при этом они бросали в полицейских различные предметы. Через несколько минут появился спецназ МВД. И началось побоище.

Для разгона демонстрантов правоохранительные органы применили слезоточивый газ, использовали резиновые пули. В результате два человека лишились глаз. Около 240 человек получили ранения. Шестеро до сих пор находятся в больницах. По данным руководителя Центра координации чрезвычайных ситуаций Автандила Талаквадзе, состояние одного из пострадавших тяжёлое, он до сих пор подключен к аппарату искусственного дыхания. Среди пострадавших не только демонстранты, но сотрудники полиции и журналисты.

Вечером 20-го и утром 21 июня более 300 человек были арестованы

"Ночь 20 июня разделена на две части: первая – события до 23 часов, а вторая - начинается после 11 часов", - говорит Сулхан Саладзе, глава Ассоциации молодых юристов Грузии, находившийся в ту ночь под стенами парламента.

По его оценке, действия полиции выходили за рамки закона. Похожего мнения придерживаются более 30 неправительственных организаций, которые выступили с официальным заявлением: "Общество еще раз стало свидетелем непропорционального использования сил со стороны полиции против масштабной гражданской акции протеста, в результате которого были задержаны десятки людей, и многие получили серьезные телесные повреждения".

Результат

Чего удалось добиться за одиннадцать дней мирного протеста?

Десять сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне демонстрантов, были уволены. Глава МВД Гахария не подал в отставку. Вместо этого 21 июня по решению политического совета "Грузинской мечты" (правящая партия) председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покинул свой пост.

24 июня протестующие праздновали первую победу: председатель коалиции "Грузинская мечта", олигарх Бидзина Иванишвили объявил, что парламентские выборы 2020-го пройдут по пропорциональной системе, для партий не будет устанавливаться проходной барьер. Саладзе с оптимизмом смотрит на обещанное новшество: "Пропорциональная система - самая справедливая, она позволяет сформировать парламент, который показывает настроение избирателей. Сегодня – этого не происходит. Вот несколько примеров, к которым мы можем обратиться. Например, на недавних парламентских выборах голоса около 19% голосовавших избирателей по сути пропали, так как достались партиям, которые не прошли 5% -ный барьер ..."

Саладзе объясняет, что проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе увеличивает шансы на создание коалиционного правительства. Нулевой барьер - это шанс для многих прозападных партий, которые имеют невысокую поддержку.

Впрочем, пока что это только обещание влиятельного олигарха. "Бидзина Иванишвили много раз обманывал Грузию, поэтому мы не знаем, будет ли удовлетворено это требование. Было анонсировано только начало процесса",- говорит Нодар Харшиладзе, основатель Центра стратегического анализа Грузии.

26 июня второе требование демонстрантов было выполнено – освободили задержанных во время разгона участников. Однако, в тот же день парламент Грузии сделал беспрецедентный поступок - приостановил мандат депутата "Национального движения" Никанора Мелия (соратник Михаила Саакашвили) и дал согласие на его арест.

Генеральная прокуратура обвинила Мелия в организации группового насилия и участия в нем, а также призыве штурмовать здание парламента.

Русский дух

"Топливо" сегодняшнего протеста – это не только напряжение в грузино-российских отношениях. Людей выводит на улицы чувство, которое можно прочитать на плакатах демонстрантов, - #Shame. Люди говорят, что стыдно видеть российского депутата в парламенте Грузии, стыдно стрелять и избивать своих людей, как это сделали подчиненные Гахарии 20 июня. Демонстранты требуют, чтобы Гахария признал свои ошибки и подал в отставку. Как только он уйдет, демонстрации закончатся.

Формально председатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили быстро осудил действия российского гостя. Еще 20 июня на своей странице в Facebook заявил, что "недопустимо, чтобы представитель государства-оккупанта в парламенте Грузии руководил каким-либо форумом. Как мне сообщили, это была ошибка протокола". Однако позже депутат Госдумы Гаврилов сообщил русскоязычным СМИ, что он сел туда, куда его пригласили.

Проблема, конечно, не в нарушении протокола. "Тут не идет речь о том, кто в чье кресло сядет. Депутат страны-оккупанта, который не признает территориальную целостность Грузии и считает, что территории, оккупированные Россией - Абхазия и Южная Осетия, являются отдельными государствами, вообще не должен оказаться в здании парламенте Грузии", - объясняет Саладзе из Ассоциации молодых юристов Грузии.

Россия на события в Тбилиси использовала традиционную тактику – экономического шантажа. Уже 21 июня Владимир Путин подписал указ, которым запретил с 8 июля авиакомпаниям совершать рейсы из России в Грузию. Учитывая, что за прошлый год Грузию посетило более 1,7 млн российских туристов, и сейчас разгар сезона, это может нанести существенный экономический урон. В ответ грузины начали онлайн-кампанию # проведи лето в Грузии. Таким образом они пытаются продвинуть грузинский туризм и помочь экономике.

Акция протеста состоится сегодня на том же месте и в то же время, тысячи людей соберутся с единственным требованием, чтобы министр внутренних дел ушел в отставку.

Теона Годердзишвили

журналистка из Грузии, специально для LIGA.net