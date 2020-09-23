Лукашенко тайно провозгласился, но его не признают. Вот еще семь абсурдных ситуаций

23 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации и заявил, что вступил в должность главы государства. Он считает этот день свидетельством "убедительной и судьбоносной победы". Цивилизованный мир в лице Евросоюза и других государств назвал действия Лукашенко фарсом, отказавшись признавать его легитимность. Поскольку это первая в истории Беларуси инаугурация, которая не анонсировалась, LIGA.net вспоминает самые необычные похожие примеры и курьезные ситуации с главами государств в мировой истории и культуре.

Самопровозглашенный король лемуров Джулиан из "Мадагаскара"

Самопровозглашенный король лемуров Джулиан (Иллюстрация - скриншот из видео - YouTube)

Исключительно самолюбивый кошачий лемур Джулиан из мультфильма "Мадагаскар" самопровозгласил себя королем этих животных. Его отличительной чертой, подтверждающей королевские полномочия, является корона на голове.

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Поскольку Джулиан – король, у него есть ответы на все вопросы, а также он всегда носит с собой запасную корону на случай непредвиденных обстоятельств.

По мнению Джулиана, каждый день нужно проживать так, будто он последний, а основные обязанности короля – благословлять корабли, злоупотреблять властью и целовать детей.