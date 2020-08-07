В Беларуси ежедневные протесты против власти, а половина кандидатов в президенты арестована. Кто противостоит Лукашенко - рассказывает LIGA.net

В это воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоятся президентские выборы. В предвыборную неделю практически ежедневно по всей стране проходят многотысячные протесты. Оппозиция обвиняет действующего президента Александра Лукашенко в преследовании оппонентов, а тот заявляет, что сделает все, чтобы не допустить "майдана", управляемого, по его словам, внешними силами. 29 июля под Минском были задержаны боевики российской ЧВК Вагнера - у Лукашенко их связали с деятельностью оппозиции.

Что происходит в Беларуси, кто конкурирует с действующим президентом и что будет дальше – рассказывает LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЧТО ПРОИСХОДИТ. Изначально основными оппонентами Лукашенко на предстоящих выборах называли трех человек – банкира Виктора Бабарико, директора белорусского парка высоких технологий Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского.

Однако Бабарико арестовали по делу Белгазпромбанка, который он ранее возглавлял, Тихановского отправили в СИЗО на 15 суток ареста, назначенных ему за участие в протестах против интеграции с РФ в декабре 2019 года (затем его арест продлевали), а Цепкало отказали в регистрации кандидатом из-за якобы недостаточного количества действительных подписей. Позже Цепкало покинул страну, опасаясь ареста.

После отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты Бабарико и Цепкало, в ряде городов Беларуси начались массовые акции протеста. Полиция задерживала как протестующих, так и журналистов. Спецназ ОМОН и правоохранители в гражданском применяли к протестующим силу, некоторых били и на руках вносили в автозаки. Протесты продолжаются и по сей день.

КТО ПРОТИВОСТОИТ ЛУКАШЕНКО. 14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты четырех человек, не считая Лукашенко:

Светлана Тихановская - жена блогера Сергея Тихановского. Ее считают основным оппонентом Лукашенко. В поддержку Тихановской выступили Цепкало и Бабарико, призвав других кандидатов сняться в ее пользу. Митинги Тихановской собирают десятки тысяч человек в разных городах Беларуси. Например, 30 июля в Минске правозащитники насчитали 63 000 человек на ее акции.

В интервью Медузе Тихановская заявила, что если она победит на выборах, то первым делом освободит всех политзаключенных, создаст условия и проведет честные выборы с участием своего мужа, Бабарико и Цепкало. В этом же интервью Тихановская назвала вопрос об оккупации Крыма "раскалывающим общество" и уклонилась от прямого ответа на него, чтобы "неосторожными словами кого-то не оттолкнуть". Однако позже все же заявила, что "юридически Крым украинский, фактически – российский".

Андрей Дмитриев - сопредседатель общественного движения "Говори Правду". Издание DW характеризует его, как одного из самых опытных участников выборов. Также Дмитриева считают провластным политиком, поскольку в 2010 году он оправдал насильственные действия силовиков, разогнавших акцию протеста после выборов. Сам Дмитриев уверяет, что его несамостоятельность - это ложь. В случае победы он также готов провести досрочные выборы с участием всех тех, кого не допустили 9 августа.

Сергей Черечень - бизнесмен, который в 2016 году баллотировался в депутаты от провластной Коммунистической партии Беларуси. В 2017 году он перешел в оппозицию, возглавив социал-демократическую Грамаду, сообщает DW.

В своем сюжете журналисты DW называют его техническим кандидатом этих выборов, поскольку ЦИК приписал ему на 40 000 подписей больше, чем он изначально заявил. Черечень не согласен, что он технический кандидат, хотя и осознает, что его поддерживают только около 7-8% избирателей. Сниматься в пользу Тихановской он не собирается, поскольку, по его мнению, она "не кандидат для всех".

Анна Канопацкая - экс-депутат и кандидат в президенты, которая считается "спойлером Лукашенко". Одним из примеров ее провластной позиции называют то, что Канопацкая говорила, что сдала в ЦИК только 110 000 подписей. Но в ЦИК заявляют, что после всех проверок у Канопацкой осталось более 146 000 действительных подписей, сообщает TUT.by. Похожая ситуация сложилась у Дмитриева и Черечня.

Канопацкая сравнивала Бабарико на посту президента с педофилом в детскому саду

Канопацкая вызвала негативную реакцию в обществе рядом неоднозначных заявлений, сообщает TUT.by. В эфире Белсат она сравнила Бабарико на посту президента с педофилом в детскому саду: "Менеджер Газпрома не может быть президентом нашей страны".

Ее также критикуют из-за предложенного ею в 2019 году законопроекта о гарантиях экс-президенту, который дает бывшему главе государства иммунитет от уголовного преследования за действия, совершенные во время исполнения полномочий. Законопроект принят не был, однако DW сообщает, что "пункт о гарантиях Лукашенко" есть в ее предвыборной программе.

В случае победы на выборах Канопацкая не планирует отпускать Бабарико и Тихановского. Она считает, что этим должен заниматься суд. Канопацкая также не верит в успех Тихановской на выборах. "Не может кухарка управлять государством", - заявила она в комментарии DW.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Предвыборная кампания в Беларуси в этом году уникальна по нескольким причинам, говорит в комментарии LIGA.net эксперт центра "Новая Европа" Анна Медведева. По ее мнению, белорусское общество устало от несменяемости власти Лукашенко, плохой экономической ситуации и репрессий, применяемых против граждан. "Немало белорусов готовы принять участие в масштабных протестных акциях, которые пройдут после 9 августа", - говорит Медведева. Еще одной уникальностью этих выборов, по ее словам, стала децентрализация протеста и поддержка митингов в регионах.

Президентские выборы в Беларуси никогда не были демократическими, однако ранее власти для видимости позволяли принимать участие в гонке даже тем, кто остро критиковал Лукашенко. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Лукашенко заявляет, что жесткие действия правоохранителей против оппозиционеров и протестующих продиктованы необходимостью не допустить в Беларуси "майдана", сообщает Белта.

Но реально одной из причин такого поведения силовиков может быть падающий рейтинг действующего президента. При этом с социологическими опросами в Беларуси есть две проблемы: первая - их проводят только те организации, у которых есть аккредитация Академии наук и все они близки к власти, заявляет политолог Рыгор Астапеня в комментарии Медузе; вторая - результаты соцопросов запрещено публиковать накануне выборов.

В мае издания TUT.by и Onliner спросили белорусов о том, за кого бы они проголосовали, если бы выборы были завтра, и Лукашенко набрал 3–6%. 19 июня, по данным TUT.by, директор белорусского Института социологии Геннадий Коршунов сказал, что в апреле уровень доверия Лукашенко в Минске составлял 24%. Рейтинги Лукашенко в Беларуси близки к этому показателю, считает Рыгор Астапеня.

В июне политический обозреватель государственной Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев опубликовал данные якобы секретного соцопроса, в котором утверждается, что рейтинг Лукашенко "подскочил" до 76%. При этом в 2015 году Лукашенко победил на президентских выборах, получив около 83% голосов.

Белоруские издания нашли выход, как провести онлайн-опрос, если их запретили, они предложили пользоватлем голосовать за фильмы с очень гвоворящими названиями. Результат опроса от 3 августа в телеграм канале издания Tut.by:

Еще одной особенностью этих выборов является то, что Лукашенко более резко обвиняет Россию в попытках вмешательства в выборы и дестабилизации ситуации в стране. Например, он заявлял, что Бабарико контролируют "кукловоды" из Газпрома, а задержание боевиков российской ЧВК Вагнера накануне выборов сыграло в пользу Лукашенко, у которого их обвинили в подготовке теракта и связали появление "вагнеровцев" в стране с деятельностью оппозиции. При этом 4 августа Лукашенко заявил, что "Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти", сообщает Интерфакс-Запад.

ЧТО ДАЛЬШЕ. "Ни у кого нет сомнений, что победу официальным победителем объявят действующего президента Беларуси - он контролирует весь админресурс и не допустит, чтобы общество узнало его реальный рейтинг", - говорит в комментарии LIGA.net Медведева. Однако, по ее мнению, "с официальной победы Лукашенко все только начинается". Медведева считает, что после 9 августа белорусы выйдут на улицы и, вероятно, к статус-кво белорусское общество уже не вернется.

Лукашенко уже проиграл с треском. Народ вышел на улицы, народ требует его отставки, народ требует смены власти, народ поддерживает оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую

"Лукашенко уже проиграл с треском. Народ вышел на улицы, народ требует его отставки, народ требует смены власти, народ поддерживает оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. Единственного кандидата, который действительно является не фейковым", - заявил в комментарии LIGA.net координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" и экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников. По мнению эксперта, Лукашенко будет "цепляться за власть и фальсифицировать выборы": "Сегодня он обращается к единственной группе, которая, как он рассчитывает, может обеспечить ему победу - к силовикам".

Последствия происходящего для внутренней и внешней политики Беларуси будут очень серьезные, считает Санников, поскольку Лукашенко уже не сможет управлять государством: "Он может попытаться усилить репрессии, но он банкрот не только в политическом и моральном плане, но и в экономическом, что страшнее". Украина же, по мнению Санникова, должна выстраивать отношения с Беларусью, ориентируясь на белорусское общество, а не на репрессивную власть.

Медведева считает, что в ответ на массовые репрессии против протестующих ЕС может ввести санкции против Беларуси, что только увеличит ее зависимость от России. Если же Лукашенко не примется арестовывать митингующих и освободит политических оппонентов, то он сможет продолжить балансировать между Западом и Россией, говорит эксперт. Однако это будет продолжаться до тех пор, пока "РФ не решит вернуться к вопросу интеграции в рамках Союзного государства или не применит экономические рычаги давления".

Если же победу одержит оппозиция, то все равно никто из них не собирается менять белорусскую балансировку между Западом и РФ. "Сохранение Беларусью формального нейтралитета - не самый худший вариант из возможных для Украины. Но смогут ли новые политики устоять перед давлением РФ и сохранить свою многовекторность во внешней политике", - задает риторический вопрос Медведева.

Читайте также: "Мы скоро допрыгаемся". Лукашенко заявил, что с протестующими нянчиться не будет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.