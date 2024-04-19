Страны Балтии строят оборонительные укрепления на границах с Россией и Беларусью, готовясь к возможному вторжению. Даже в Лондоне и Берлине предупреждают о войне НАТО с РФ через несколько лет.

В настоящее время РФ погрязла в Украине, а НАТО посылает все больше войск в страны, соседствующие с россиянами, поэтому Альянс готов к нападению лучше, чем раньше. Но Россия стала на военные рельсы. Москве будет трудно вернуться из военной экономики. Существуют сценарии, как и когда Россия может напасть на Балтию, пишет Financial Times.

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Новые бункеры и колючая проволока на границе

На поля в Эстонии вышли экскаваторы и бетономешалки, чтобы обновить восточную границу НАТО с Россией. Сотни усиленных бункеров строят как часть новой линии обороны для защиты стран Балтии.

Литва строит противотанковые препятствия с колючей проволокой и бетонными блоками на границах с Россией и Беларусью. Латвия и Финляндия построили заборы. Однако на самом деле балтийские лидеры видят в поражении России в Украине лучший способ обеспечить собственную безопасность.

Латвийская граница с Беларусью, 8 августа 2023-го (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

"Война Украины для нас экзистенциальна", – говорит глава комитета иностранных дел парламента Литвы Жигимантас Павильонис.

Последние месяцы принесли шквал предупреждений о возможном нападении России на НАТО в следующем десятилетии, напоминает издание. Не только Вильнюс, Рига и Таллин тревожатся, но и министры в Стокгольме, Берлине и Лондоне предполагают, что война начнется.

Латвийская граница с Беларусью, 8 августа 2023-го (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Региональные лидеры видят страны Балтии с их небольшой территорией и узким наземным сообщением с остальной частью НАТО как слабое место, где российский диктатор Владимир Путин может попытаться проверить единство Альянса через провокации или прямое нападение.

Волнение усугубляет перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что вызывает сомнения в желании США защищать Европу, когда сами европейцы будут неспособны полностью защититься.

"Страны Балтии в большей безопасности, чем когда-либо ранее"

С ростом нервозности есть ощущение, что страны Балтии чувствуют себя в большей безопасности, чем были на протяжении веков благодаря членству в НАТО. "Парадокс", – признает премьер Литвы Ингрида Шимоните. В прошлом году Альянс укрепился также вступлением Финляндии и Швеции, что превращает Балтийское море в "озеро НАТО".

Страны НАТО во главе с Германией, США и Великобританией посылают дополнительные войска в Балтию и планируют увеличить расходы до 3% от ВВП на оборону в ближайшие годы против нынешних 2%. В то же время, Россия погрязла в Украине, а ее западные приграничные районы, рядом с Балтией и Финляндию, почти без войск.

"Мы в большей безопасности, чем когда-либо прежде. Если Путин решит испытать НАТО, оно сработает на отлично", – говорит глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Слова Цахкна определяют черту, по которой следуют чиновники региона: баланс между тем, чтобы бить в набат и не быть паникером, инвестировать больше в оборону и сохранять доверие к коллективной защите.

Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО 20 лет назад, за несколько недель до того, как стали членами Европейского Союза. Три страны, аннексированные СССР в 1944-м, восстановили независимость в начале 1990-х. Их частые предупреждения о российском реваншизме игнорировали – ошибка, которую уже признал французский президент Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры.

Службы безопасности применяют стандартную модель для оценки угрозы – есть ли у России намерение и возможности напасть. Намерение есть. Что касается возможностей, то есть согласие, что, направив все ресурсы в Украину, РФ не сможет в ближайшее время атаковать НАТО.

Сценарии нападения на Балтию

Российские планы предполагают удвоение их войск на балтийском направлении до 40 000 к 2026 году со значительным увеличением танков и бронетехники, отмечает Financial Times. Война России в Украине усложняет соблюдение этого графика.

С расходами на оборону 6-7% от ВВП Россия наладила ВПК, производя 4 млн артиллерийских снарядов в год, сотни танков и бронетехники. Да, значительная часть – это низко технологичное оборудование, однако российские заводы значительно опережают западные по отношению к количеству. Перейдя к военной экономике, Кремль может быть не в состоянии вернуться назад [после войны против Украины].

"Вопрос не в том, хочет ли Россия остановиться, а сможет ли. Когда делаете все ставки на военную экономику, у вас миллионы вооруженных и обученных людей, и потом не скажете им: "А теперь все идите по домам", – говорит премьер Литвы Шимоните.

Бывший советник нацбезопасности и экс-глава Службы внешней разведки Латвии Янис Кажоциньш видит два сценария.

Первый – Россия добивается успеха в Украине и пытается воспользоваться ослабленностью Запада при Трампе. Внезапная атака против страны Балтии и последующая ядерная угроза, чтобы НАТО не вмешивалось.

Второй – Киев и Запад выдерживают войну в Украине, Россия совершает провокации, десятки гибридных атак, диверсии, убийства, акции протеста русскоязычного населения – все, кроме вторжения.

Русскоязычные меньшинства – до четверти населения Эстонии и Латвии. Балтийские чиновники признают, что уязвимы к дезинформации российских СМИ, но способность Москвы использовать их как оружие уменьшается: старшее поколения умирает, молодежь более интегрирована.

В Литве русскоязычное меньшинство значительно меньше, но уязвимо из-за географии. Она граничит с очень милитаризованным российским Калининградом, где, по мнению литовской разведки, есть ядерное оружие, и с Беларусью, полностью контролируемой Кремлем.

Далее узкая полоса литовско-польской границы – Сувалский коридор. Для многих военных экспертов это наиболее уязвимый участок НАТО. Сдерживание России здесь состоит в том, чтобы лишить ее возможности использовать любые географические слабости Балтии.

"Это мечта Путина – проверить статью 5 НАТО. Он стремится "отменить" Альянс, стать лидером, который бросит ему вызов – и тот распадется", – убежден глава комитета по иностранным делам парламента Латвии Рихардс Колс.

Стратегия НАТО – защитить территорию Альянса "с первого метра", не дать российским захватчикам разрушить города, как сделали в Украине. То есть, сделать нападение России непомерно трудным и дорогим.

Поэтому Альянс увеличивает присутствие в Балтии. В 2016-ом, после аннексии Крыма, он добавил многонациональные батальоны и боевые группы войск. Сейчас увеличивает батальоны численностью около 1000 военных – в бригады численностью 3000-5000. Эти силы должны сдержать Россию в первой атаке, пока не прибудет подкрепление.

Все надежды на США и победу Украины

Решающим гарантом прочности НАТО для стран Балтии остаются США. Сохранение участия США и победа Украины – вот приоритеты.

Балтийские лидеры разделяют широкий скептицизм по способности государств Европы заменить США. Несмотря на то, что Америку критикуют за неспособность дать оружие Украине, в Балтии ожидают, что Германия внесет самый большой вклад в укрепление передовой обороны Альянса. Берлин перевооружает армию, обязался разместить войска в Литве – первая постоянная дислокация их армии за границей после Второй мировой.

Флаги Литвы, НАТО и Германии во время учений Североатлантического союза в Литве, июнь 2023 года (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Франция и Великобритания – более слабые игроки. Намек Макрона, что может послать войска в Украину, одобряют в Балтийском регионе, но сомневаются, что действия Парижа соответствуют риторике.

Прифронтовые государства хотели бы, чтобы Британия взяла большую роль, но не уверена, что она для этого будет достаточно инвестировать в армию.

Аналитик Международного центра обороны и безопасности в Таллинне Томас Ермалавичюс говорит, что Балтийский регион сейчас чувствует себя особенно уязвимым. Есть ощущение, что две предпосылки политики безопасности после обретения независимости под угрозой: никогда больше не быть оккупированными и никогда больше не воевать только своими силами.

Во-первых, масштаб наступления России на Украину свидетельствует, что развернутых в регионе сил союзников маловато для сдерживания Москвы, а Запад слишком медленно реагирует на агрессию. Во-вторых, война в Украине привлекла внимание к разногласиям между прифронтовыми странами и остальным НАТО по оценке российских угроз.