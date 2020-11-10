Армения капитулировала в Нагорном Карабахе перед Азербайджаном. Победил не только Алиев, но Эрдоган и Путин. Что произошло – разбиралась LIGA.net

Армения заявила "о прекращении карабахской войны" и подписании договора с Азербайджаном при участии России. Стороны договорились остановиться на занятых ими позициях (на деле Армения практически теряет контроль над регионом), а в Нагорный Карабах (НК) под предлогом миротворческой миссии вводятся российские войска, основу которых составляют солдаты, принимавшие участие в захвате Крыма и оккупации части Донбасса. Россия усиливает контроль над Арменией не только благодаря дополнительному военному контингенту, но и вследствие протестов внутри страны, играющих на руку РФ.

Фактически Ереван капитулировал перед Баку при полном благословлении "главного союзника" – России, – которая не принимала активного участия в войне, показав полную недееспособность путинской Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но осталась одним из основных бенефициаров на ряду с Турцией, значительно усилившей позиции на Кавказе, в особенности, в Азербайджане. Что случилось, почему это важно и что дальше – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 9 ноября премьер Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления "о прекращении карабахской войны", которое также подписали президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев. В последние недели Азербайджан активно продвигался в НК: им удалось взять под контроль часть Лачинского района, соединяющего Армению и Карабах (отрезать Карабах от поставок/поддержки из Армении), занять важный город Шуши, находящийся в 20 минутах езды от "столицы" региона Ханкенди (Степанакерта). Де-факто Баку находился чуть ли не на финишной прямой с перспективой полной победы, а потому непонятно, зачем ему прекращать вполне успешные боевые действия.

Однако документ подписали на фоне двух важных событий: прошедших переговоров РФ и Турции о Карабахе, где Кремль и Анкара, вероятно, договорились о дальнейшей судьбе региона, а также сбития Азербайджаном российского военного вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Последний инцидент является достаточным поводом для прямого вступления Кремля в военный конфликт, что усиливает переговорные позиции России.

О чем договорились Россия, Армения и Азербайджан:

1. С 10 ноября в регионе полностью прекращаются все боевые действия, а Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях.

2. Создается миротворческий центр, который будет контролировать ход перемирия. По словам Алиева, туда войдут не только российские, но и турецкие военные, хотя в самом документе об этом нет и слова. В Кремле также уточняют, что об участии Турции речи не шло, а организационные детали работы центра называют "предметом отдельных договоренностей".

3. Россия вводит в НК 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц спецтехники. Российские войска будут расположены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, объединяющего Армению и НК. Параллельно этому оттуда выводятся армянские войска. Срок пребывания россиян – пять лет с возможностью автоматического продления на этот же срок, если ни Ереван, ни Баку не захотят обратного.

4. До 15 ноября Армения вернет Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Арменией и НК, не затронет отвоеванную Азербайджаном Шуши и будет контролироваться Россией, а гарантии безопасности движения по коридору ложатся на Баку. В течении трех лет будет создан новый маршрут движения по Лачинскому коридору с передислокацией туда российских миротворцев.

5. Стороны обязались провести обмен военнопленными, заложниками, а также телами погибших. А в НК вернутся все беженцы.

6. Все экономические и транспортные связи в НК разблокируются. При этом Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западным Азербайджаном и Нахичеванем (входит в состав Азербайджана, но отделен от него, в частности, Арменией). Такой коридор существовал до войны и этот пункт предусматривает возврат к довоенному состоянию. Однако с одним уточнением – контроль над транспортным сообщением получает Погранслужба ФСБ России. При желании Россия сможет получить влияние, в частности, на торговое сообщение Армении с Ираном, сделав Ереван еще более экономически зависимым от Кремля.

Пашинян находится на пути превращения в политический труп, – заявляет Денис Москалик

В комментарии LIGA.net эксперт Денис Москалик, говоря о достигнутых договоренностях, называет их решительным поражением для Армении и ее руководства: "Пашинян находится на пути превращения в политический труп". Единственный позитив – это возможность Армении хотя бы временно сохранить часть Нагорного Карабаха.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В результате достигнутых договоренностей Армения остается главным и, буквально, единственным проигравшим. Во-первых, пораженческое соглашение привело к резкому росту нестабильности внутри страны – начались протесты, сопровождавшиеся штурмом административных зданий, столкновением с силовиками, грабежами и даже избиением политика.

Одной из основных политических сил, раскачивающих ситуацию в стране, является пророссийская партия Процветающая Армения, требующая отставки Пашиняна и отмены договора о перемирии. При этом РФ уже сделала невозможным полный откат договоренностей, оперативно перебросив дополнительные войска в регион.

Во-вторых, согласно договору, стороны должны остаться на занятых ими позициях. Однако в этом же документе утверждается, что Армения в одностороннем порядке отведет войска от линии соприкосновения параллельно введению российского военного контингента. Также Ереван обязуется отдать Азербайджану ту часть Нагорного Карабаха, до которого азербайджанские военные не успели добраться, а поход к ним уже в скором времени замедлился бы, учитывая надвигающиеся холода.

В-третьих, ОДКБ, который подписанты называли "противовесом НАТО", показал недееспособность и "кинул" Армению. LIGA.net ранее писала, что ОДКБ ничего не делает без желания РФ, а в этом конкретном случае Кремль был заинтересован в ослаблении Еревана, поэтому защищать Армению никто не торопился. Кремль своего добился: теперь Армения ослаблена, как внешне, так и внутриполитически. А дополнительное военное присутствие России усиливает влияние на Ереван и снижает вероятность его геополитического дрейфа к Западу.

Заключенный договор ограничивает и Азербайджан, который добился частичной победы, дающей Алиеву ряд внутриполитических профитов, но в ближайшее время не сможет вернуть всю территорию НК, ведь его часть занята российскими военными. Также Баку стоит опасаться и возможности провокаций со стороны Кремля. Вероятно, поэтому Алиев и настаивает на введении турецких военных в процесс урегулирования, которые уравновесят баланс сил в регионе и дадут Азербайджану минимальное чувство безопасности.

Сейчас Алиева будут считать героем, собирателем земель и защитником азербайджанцев, говорит LIGA.net эксперт Илия Куса. По его мнению, "цена за военную победу в случае Азербайджана – потеря части суверенитета, ведь они попали в еще большую зависимость от Турции".

В результате конфликта в НК Турция усилила влияние на Азербайджан посредством активной поддержки его Вооруженных сил, а введение турецких военных для контроля над перемирием сделает Анкару важным игроком на Кавказе. К этому с осторожностью относится Россия, настаивая, чтобы центр по контролю за перемирием находился вне Карабаха – тогда турецкие военные не будут дислоцироваться в НК.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вполне реальным может быть частичный откат договоренностей – РФ уже ввела войска в регион, однако возможная смена власти в Армении может привести к отказу от выполнения части договоренностей, заключенных при Пашиняне. Новая и более благосклонная к Кремлю власть в Армении может отказаться передать Азербайджану часть территорий в НК, заполучив поддержку общества, а Баку ничего с этим не сделает ввиду наличия там российских войск – вариант принуждения противника войной исключается. Это вполне устраивало бы Кремль, которому невыгодно усиление кого-либо, кроме него самого.

Армению ждет политическая нестабильность, а Пашиняна – ненависть сограждан и потеря власти, – заявляет Москалик

Об этом говорит и эксперт Москалик, который видит четыре возможных сценария развития событий: полное выполнение договоренностей и возобновление территориальной целостности Азербайджана; частичное выполнение – заморозка военного конфликта и постоянное присутствие российских военных; отказ Армении от вывода войск, сохранение присутствия РФ и закрепление за Азербайджаном только завоеванных территорий; полный крах мирного процесса, отказ Армении отводить войска, продолжение боевых действий и контрнаступление при поддержке РФ с последующей заморозкой конфликта.

По мнению Москалика, однозначно то, что теперь Армению ждет политическая нестабильность, а Пашиняна – ненависть сограждан и потеря власти. Россия получает возможность поставить нужных людей в руководстве страны.

Если на Пашиняна повесят всех собак и скажут, что он предатель и во всем виноват, от этого выиграет армянская оппозиция и Россия, – считает Илия Куса

С этим также соглашается и Куса, заявляя, что одной из целей РФ было привести более лояльных политиков к власти в Армении на фоне нестабильности в стране: "Если на Пашиняна повесят всех собак и скажут, что он предатель и во всем виноват, от этого выиграет, как оппозиция внутри Армении, так Россия и пророссийские политсилы".

Куса считает, что Азербайджан и Армения рассматривают соглашения как временные: позиции сторон по Карабаху будут лишь ужесточаться, а нынешний триумф будет подстегивать Баку, чтобы в будущем попробовать отвоевать весь регион: "Армения же будет готовиться к тому, чтобы когда-нибудь взять реванш".

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