Почему на границе Китая и Индии погибли военные и к чему это может привести, - разбиралась LIGА.net

Индия и Китай на грани эскалации. В результате столкновений между армиями двух стран погибли по меньшей мере трое индийских военных. По данным индийских СМИ, это первые погибшие в ходе пограничных столкновений Индии и Китая с 1975 года. В чем суть конфликта и стоит ли ожидать дальнейшей эскалации – объясняем максимально коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В понедельник вечером в долине Галван в высокогорном районе Ладакх на спорной границе между Индией и Китаем произошло столкновение, в результате которого погибли двое солдат и командир индийской армии.

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Индия заявляет, что жертвы есть "с обеих сторон", однако Китай эту информацию не подтверждает. В то же время Китай обвинил Индию в пересечении границы и "нападении на китайский персонал".

При этом нет информации о том, что производились выстрелы. "Это были жестокие рукопашные драки", - рассказал AFP офицер индийской армии, базирующийся в этом регионе.

Высокопоставленные военные чиновники Китая и Индии проводят встречи, чтобы смягчить ситуацию.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Индия и Китай – государства-тяжеловесы в Азиатском регионе и борются за доминирование в государствах, которые расположены между ними. Речь о Непале, Бутане и Тибетском автономном районе. До вступления сюда в 1950-1951 гг. Национально-освободительной армии Китая (НОАК), Тибет был суверенным государством и, по сути, буфером между Индией и Китаем.

"Но закрепление Тибета под Пекином породило пересмотр границ между двумя странами, и в сочетании с нерешенной проблемой границ в Штате Джамму-Кашмир, появилась проблема решения территориальных противоречий, которая остается нерешенной до сих пор", - рассказывает LIGA.net кандидат политических наук, сооснователь Центра исследования Африки Александр Мишин.

СПРАВКА. Территориальный спор начался в 1947 году во время разделения британской Индии, в нем участвовали в основном Индия и Пакистан, между которыми было несколько войн. Однако в 1962-м между Индией и Китаем произошла пограничная война, в результате которой под контроль КНР перешел находящийся вблизи Тибета регион Аксайчин. Сейчас вместо реальной границы существует линия фактического контроля (ЛФК), которая не является постоянной. Существует до 20 спорных участков.

С 1962 года конфликт был в замороженном состоянии, иногда происходят вспышки и мелкие столкновения, говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса. "Но с течением времени претензии накапливались и главной проблемой, которая привела к обострению, стала логистика и инфраструктура", - объясняет он.

Китай и Индия активно застраивали спорные районы. Индия поставила несколько опорных военных баз вдоль границы с Китаем. Китай также активно разворачивал мобильные базы на случай войны, говорит Куса.

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В частности, индийская пресса приводит в пример снимки со спутников Planet Labs, на которых видны якобы палатки, которые разместил Китай возле озера Пангонг-Цо.

По словам журналиста-международника, члена правления Украинской ассоциации китаеведов Алексея Коваля, ЛФК проходит в основном по суше, но Пангонг-Цо - уникальный случай, когда она также проходит через воду. "Точки в воде, на которых заканчивается территория Индии и начинается территория Китая, не согласованы между собой", - сказал он в комментарии LIGA.net.

Кроме того, к 2020 году Индия планирует завершить строительство автострады "Север", которая будет проходить в непосредственной близости с границей с Китаем на севере Индии.

"Специфика этой дороги состоит в том, что она является всесезонной и позволит индийской армии перебрасывать военные части на китайскую границу при любых обстоятельствах и быстрее, чем сейчас", - рассказывает Мишин.

Китаю это не нравится и в мае от мониторинга ситуации они перешли к размещению более 1 000 солдат в палаточных лагерях в 2-3 км от ЛФК. В ответ Индия решила увеличить военное присутствие на территории Ладакх.

Также напряженная ситуация из-за Каракорумского перевала. "Если вы контролируете этот перевал, вы получаете доминирование в воздухе и полный обзорный вид на долину реки Яркенд на территории Китая. Для Индии захват этого перевала был бы огромным территориальным преимуществом в потенциальной войне с Китаем", - отметил Куса.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Параллельно с наращиванием военных сил на границе, Китай и Индия ведут дипломатические переговоры и по состоянию на начало июня ситуация была под контролем и даже начался отвод войск с конфликтной зоны, говорит Мишин. Но очередной инцидент спровоцировал жесткий ответ Китая.

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"Сейчас все будет зависеть от реакции Индии. Пойдет ли на эскалацию, чтобы не выглядеть слабой. Сейчас в Индии при власти националисты во главе с Нарендрой Моди. А они склонны принимать жесткие решения", - говорит Куса.

В то же время, по его мнению, если Индия и пойдет на эскалацию, то чтобы "поднять ставки до небес и потом, как обычно бывает, пойти на внезапную деэскалацию и опять решать все мирным путем".

"В любом случае я думаю, что войны из-за этого не выйдет. Я не вижу предпосылок. Тем более, что в Китае это все воспринимают как часть "новой холодной войны", и Индия не должна действовать по указке Вашингтона", - резюмирует Куса.

"Ни одна из этих стран не жаждет войны. Я думаю, что дальше локальных инцидентов это не пойдет. Но каждый останется при своем и будет считать спорную территорию своей", - считает Коваль.

По мнению Мишина, стороны будут искать дипломатические способы урегулирования ситуации. "Главная интрига заключается в том, нужен ли будет для этого международный посредник. И как известно свои услуги очень здесь хотела продать Россия с целью улучшения своего международного имиджа. Поэтому эта сторона имеет интерес в эскалации индо-китайских отношений", - отметил экспетр.

К тому же, по его словам, в Индии сейчас стоят более насущные территориальные споры с Непалом, и им точно хочется сосредоточиться, прежде всего, на урегулировании ситуации в районе Калапани на индо-непальской границе.

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