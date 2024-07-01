В первом туре парламентских выборов во Франции ультраправые одержали большую победу, чем даже давали прогнозы, и могут через неделю получить однопартийное большинство в нижней палате – Национальной ассамблее. Это погрузит Европу в "темные воды".

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Тогда президенту Эмманюэлю Макрону впервые в истории придется "сожительствовать" с премьером от ультраправых, что значительно ослабит его власть. Другой вариант – если большинства не будет – недееспособный парламент. Очередной кризис в ведущей стране ЕС на руку Путину.

LIGA.net собирала коротко, что писали об этом ведущие медиа.

The Guardian: Ультраправые побеждают

Ультраправое Национальное объединение (RN) набрало 33% в первом туре, левый альянс Новый народный фронт (NFP) – 28%, а центристский блок Вместе Макрона – 21%, пишет The Guardian.

Голоса трудно перевести в мандаты, потому что результат будет зависеть от ситуации в округах. Избиратели готовятся ко второму туру 7 июля.

Ле Пен голосует на участке (Фото: EPA-EFE/Cuenta Oficial Marine Le Pen)

Чтобы получить одно из 577 мест в Национальной ассамблее в первом туре, кандидат должен набрать более 50% голосов от 25% зарегистрированных избирателей. Это бывает редко. Однако на этот раз высокая явка на выборах (около 65%) привела к тому, что количество победивших в первом туре кандидатов достигло 80.

Если ни один кандидат в округе не достигает этого, во второй тур выходят два кандидата с самыми большими результатами и кто-либо, набравший более 12,5% от количества избирателей.

Во втором туре побеждает кандидат, набравший больше всего голосов.

The Economist: Сокрушительный удар для Макрона

Драматическая эра началась во Франции. RN еще никогда не была так близка к власти. В преддверии второго тура у нее есть шанс на 230-280 мест против 88 теперь. Это подводит партию к грани создания однопартийного большинства – 289 мандатов, пишет The Economist.

RN происходит из Национального фронта, соучредителем которого был отец Ле Пен и бывший член Ваффен-СС. Партия до сих пор обещает забрать право на получение гражданства у родившихся во Франции от родителей-иностранцев. Но смешивает это с популярными обещаниями снизить НДС на счета за электричество с 20% до 5,5%, снизить пенсионный возраст и вернуть налог на богатство.

Левый альянс социалистов, зеленых и коммунистов NFP победил в крупных городах и многокультурных пригородах, где велика поддержка Палестины. NFP может получить 125–165 мест.

Голосование стало унижением для Макрона. Его блок потеряет более половины из 250 мест (просядет до 70-100 мандатов).

Протест поклонников левых в Париже против победы ультраправых (Фото: EPA-EFE/JULIEN MATTIA)

Отток голосов "из центра в крайности" – болезненный парадокс для президента. 39-летний дебютант на выборах, Макрон возглавил Францию в 2017-м на волне проевропейского оптимизма. Несмотря на создание рабочих мест и успехи в развитии бизнеса ему не удалось убедить избирателей, что он близок к ним и понимает их.

Успех его широкого центристского движения, взявшего идеи у умеренных левых и правых, ослабил альтернативы в центре. Социалисты и зеленые объединились с левыми радикалами. Эрик Чиотти, правоцентристский лидер, расколол партию и присоединился к RN.

До сих пор неясно, получит ли Ле Пен однопартийное большинство. Джордан Барделла, ее 28-летний кандидат в премьеры, настаивает, что не возьмется за эту должность, если не будет такого большинства.

Если RN удастся получить монобольшинство или наскрести его с потенциальными перебежчиками, страна будет двигаться к неудобному "сожительству" президента и правительства, когда каждый придерживается диаметрально противоположных взглядов абсолютно на все – от фискальной политики до дел в Европе, Украине и НАТО.

Bloomberg: Подарок для Путина

Ослабление Макрона и подъем Ле Пен ввергает Европу в хаос. Есть риск потерять проукраинский голос. Впереди годы внутренних споров, пишет колумнист Лайонель Лоран для Bloomberg.

Президент Макрон голосует на выборах (Фото: EPA-EFE/YARA NARDI/POOL MAXPPP OUT)

Конечно, Ле Пен больше не хочет выводить Францию из еврозоны и пытается разорвать связи с Россией и смягчить пропутинскую риторику. Но она враждебно относится к большей интеграции в ЕС. В отношении Украины Барделла заявил, что хочет избежать эскалации и не допустить, чтобы Франция отправила солдат.

Взгляд на Францию как европейского лидера постепенно исчезает. Политическая нестабильность заставит Париж становиться пассивом и рискованным партнером для крупных проектов.

Европа входит в темные воды: Франция все больше впадает в крайности. Если есть кто-то, кто будет крепко спать в следующие месяцы, – это Путин.

The Washington Post: Франция на краю пропасти

"Моя подруга, фермер в Шампани, – не поклонница RN", – пишет обозреватель Ли Хокстадер для WP. У Национального фронта Жана Ле Пена был токсический имидж, но его дочь Марин сумела его исправить. Это объясняет, почему многие французы проголосовали за них.

Годами местные чиновники из других партий игнорировали приглашения на фермерские ярмарки. Представители RN – ехали и говорили о конкретных проблемах. Например, один из виноделов обеспокоился, что антииммигрантская программа партии задушит местное предложение рабочей силы – и представитель RN успокоил.

Президент Макрон со сторонниками после голосования на выборах (Фото: EPA-EFE/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT)

Для многих толика вежливости не отбелила крайнюю политику партии, не говоря уже о злостном антисемитизме ее основателя Жана-Мари Ле Пена, отрицающего Холокост. Но перевоплощение как многолетний проект его дочери Марин – удивительно успешно.

Есть несколько вещей, которые действительно нужно знать о RN.

Президент Макрон со сторонниками после голосования на выборах (Фото: EPA-EFE/YARA NARDI / POOL MAXPPP OUT)

Во-первых, до вторжения России партия имела связи и была привержена тирании Путина и пропаганде Кремля. Ее восхождение к власти будет означать трещину во фронте Запада за Украину.

Во-вторых, RN хочет кардинально нового порядка во Франции, а не просто смены приоритетов. Вместо того чтобы продвигать ЕС как противовес агрессивной России, прожорливому Китаю и ненадежным США, как делает Макрон, RN стремится к отступлению к национализму.

В-третьих, преследуя цель сделать Францию менее гостеприимной к мигрантам, отказывая им в льготах, осуществляя депортации, RN может установить траекторию упадка для страны, которая полагается на рабочую силу мигрантов для поддержания экономического роста.

Риторика RN показывает Францию, охваченную хаосом, преступностью и упадком. Это противоречит успехам в понижении безработицы и инфляции. Но Макрон не нашел противоядия от возмущения из-за мигрантов.

Во Франции мигранты – 13% жителей, включая миллионы мусульман.

Есть что-то странное в том, что электорат играет с огнем в стране со стабильными социальными выплатами и превзошедшей многих в ЕС экономикой. Но широкие слои недовольны, особенно неимущие. Они отчуждены городской элитой, чье высокомерие видят в Макроне. Если французы отдадут власть RN, то отомстят за эти оскорбления. И пожалеют об этом.