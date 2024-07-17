Нехватка вооружений может заставить Путина уйти в оборону: The Economist назвал сроки
Россия хвастается, что может воевать бесконечно долго. Хотя у нее действительно достаточно денег, чтобы мобилизовать людей, но запасы советской техники иссякают, а из-за западных санкций заменить их нечем. Некоторые потери становятся критическими, поэтому российский диктатор Путин все настойчивее стремится к перемирию или заморозке войны в Украине.
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Об этом пишет The Economist. LIGA.net рассказывает статью вкратце.
Наследие Путина – СССР ставил на массовость
Несмотря на разговоры о том, что Россия перевела экономику на военные рельсы и 8% ее ВВП уходят на военные расходы, она не способна компенсировать огромные потери танков, БМП и артиллерии, вытащив из хранилищ и восстановив запасы советских времен.
Эти запасы огромны, но не бесконечны.
По данным большинства разведок мира, за два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 другой бронетехники. Голландский разведывательный сайт Oryx оценивает количество утраченных российских танков, в отношении которых есть фото- или видеодоказательства, в 3235 единиц, но предполагает, что фактическая цифра "значительно выше".
Путин должен благодарить СССР за огромные запасы оружия, созданные во время холодной войны. Советские руководители знали, что западная техника гораздо лучше, поэтому избрали массовость, выпустив тысячи единиц бронетехники в мирное время на случай войны.
Перед распадом в СССР было столько же бронетехники, сколько у остального мира вместе взятого.
Когда бывший министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2023-го хвастался, что за год на фронт поставили 1530 танков, то не сказал, что 85% из них, по оценке Международного института стратегических исследований, старые – преимущественно Т-72, Т-62. а также Т-55.
С момента вторжения на передовую отправили 175 достаточно современных танков Т-90м. По оценкам IISS, их годовое производство в этом году – до 90 единиц. А когда в прошлом году украинцы захватили новый Т-90м, то обнаружили, что его пушка – 1992 года.
Санкции работают
Способность России активнее строить новые танки или БМП, а то и восстанавливать старые, осложнена получением компонентов.
Склады компонентов для производства уже опустошили на нужды армии РФ. Важное оборудование – подогреватели для топлива дизельных двигателей, высоковольтные электрические системы, ранее завозившиеся из Европы инфракрасные тепловизоры – под санкциями.
Не хватает качественных шариковых подшипников. Доступны китайские альтернативы, но они не отвечают стандартам качества.
Старой советской цепочки поставок больше нет. Украина, Грузия и Восточная Германия были важными центрами производства оружия и компонентов для Советского Союза. По иронии судьбы, основным производителем башен для танков Т-72 был Харьков.
Еще одна проблема РФ – производство артиллерийских стволов. Сейчас при помощи КНДР у России много снарядов – около 3 млн в этом году. Их достаточно, чтобы превзойти украинцев 5:1, а иногда и больше. Но минусом столь высокой скорострельности является изнашиваемость.
В некоторых активных районах боевых действий стволы российских гаубиц нуждаются в замене через несколько месяцев.
Только два завода РФ имеют сложные роторные ковочные машины австрийского производства, которые в последний раз Россия импортировала в 2017-м. Россияне никогда не производили собственных сложных машин для производства стволов. Их ввозили из Америки в 1930-х и вывезли из Германии после войны.
Промежуточное решение – каннибализовать стволы старой артиллерии и установить их на самоходные гаубицы. Как долго россияне смогут это делать, зависит от состояния примерно 7000 оставшихся стволов.
Самая большая проблема – с танками и БМП, которые все еще имеют решающее значение для масштабных наступательных наземных операций. IISS счел, что в феврале этого года Россия имела около 3200 законсервированных танков на складах, но до сих пор 70% из них не двинулись с места. Большая часть Т-72 стояла на открытом воздухе с 1990-х и находится в очень плохом состоянии.
При нынешних темпах потерь российские танки и БМП могут добиться критической точки истощения до второй половины 2025 года.
Если ничего не изменится, до конца года россиянам придется сменить позиции в Украине на гораздо более оборонительные. Это даже может оказаться очевидным к концу лета, прогнозирует The Economist. Так что интерес Путина к временному прекращению огня будет только расти.