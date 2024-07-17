Россия хвастается, что может воевать бесконечно долго. Хотя у нее действительно достаточно денег, чтобы мобилизовать людей, но запасы советской техники иссякают, а из-за западных санкций заменить их нечем. Некоторые потери становятся критическими, поэтому российский диктатор Путин все настойчивее стремится к перемирию или заморозке войны в Украине.

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Об этом пишет The Economist. LIGA.net рассказывает статью вкратце.

Наследие Путина – СССР ставил на массовость

Несмотря на разговоры о том, что Россия перевела экономику на военные рельсы и 8% ее ВВП уходят на военные расходы, она не способна компенсировать огромные потери танков, БМП и артиллерии, вытащив из хранилищ и восстановив запасы советских времен.

Эти запасы огромны, но не бесконечны.

По данным большинства разведок мира, за два года войны Россия потеряла около 3000 танков и 5000 другой бронетехники. Голландский разведывательный сайт Oryx оценивает количество утраченных российских танков, в отношении которых есть фото- или видеодоказательства, в 3235 единиц, но предполагает, что фактическая цифра "значительно выше".

Сожженная российская техника в Харьковской области (Фото: EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)

Путин должен благодарить СССР за огромные запасы оружия, созданные во время холодной войны. Советские руководители знали, что западная техника гораздо лучше, поэтому избрали массовость, выпустив тысячи единиц бронетехники в мирное время на случай войны.

Перед распадом в СССР было столько же бронетехники, сколько у остального мира вместе взятого.

Когда бывший министр обороны Сергей Шойгу в декабре 2023-го хвастался, что за год на фронт поставили 1530 танков, то не сказал, что 85% из них, по оценке Международного института стратегических исследований, старые – преимущественно Т-72, ​​Т-62. а также Т-55.

С момента вторжения на передовую отправили 175 достаточно современных танков Т-90м. По оценкам IISS, их годовое производство в этом году – до 90 единиц. А когда в прошлом году украинцы захватили новый Т-90м, то обнаружили, что его пушка – 1992 года.

Санкции работают

Способность России активнее строить новые танки или БМП, а то и восстанавливать старые, осложнена получением компонентов.

Склады компонентов для производства уже опустошили на нужды армии РФ. Важное оборудование – подогреватели для топлива дизельных двигателей, высоковольтные электрические системы, ранее завозившиеся из Европы инфракрасные тепловизоры – под санкциями.

Не хватает качественных шариковых подшипников. Доступны китайские альтернативы, но они не отвечают стандартам качества.

Старой советской цепочки поставок больше нет. Украина, Грузия и Восточная Германия были важными центрами производства оружия и компонентов для Советского Союза. По иронии судьбы, основным производителем башен для танков Т-72 был Харьков.

Сожженная российская техника в Киевской области (Фото: EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)

Еще одна проблема РФ – производство артиллерийских стволов. Сейчас при помощи КНДР у России много снарядов – около 3 млн в этом году. Их достаточно, чтобы превзойти украинцев 5:1, а иногда и больше. Но минусом столь высокой скорострельности является изнашиваемость.

В некоторых активных районах боевых действий стволы российских гаубиц нуждаются в замене через несколько месяцев.

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Только два завода РФ имеют сложные роторные ковочные машины австрийского производства, которые в последний раз Россия импортировала в 2017-м. Россияне никогда не производили собственных сложных машин для производства стволов. Их ввозили из Америки в 1930-х и вывезли из Германии после войны.

Промежуточное решение – каннибализовать стволы старой артиллерии и установить их на самоходные гаубицы. Как долго россияне смогут это делать, зависит от состояния примерно 7000 оставшихся стволов.

Сожженная российская техника в Киевской области (Фото: EPA-EFE/OLEG PETRASYUK)

Самая большая проблема – с танками и БМП, которые все еще имеют решающее значение для масштабных наступательных наземных операций. IISS счел, что в феврале этого года Россия имела около 3200 законсервированных танков на складах, но до сих пор 70% из них не двинулись с места. Большая часть Т-72 стояла на открытом воздухе с 1990-х и находится в очень плохом состоянии.

При нынешних темпах потерь российские танки и БМП могут добиться критической точки истощения до второй половины 2025 года.

Если ничего не изменится, до конца года россиянам придется сменить позиции в Украине на гораздо более оборонительные. Это даже может оказаться очевидным к концу лета, прогнозирует The Economist. Так что интерес Путина к временному прекращению огня будет только расти.