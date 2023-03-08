"Нет российским канонам". В Грузии массовые протесты с водометами: что происходит – фото

В Грузии второй день подряд протестуют из-за скандального законопроекта об "иноагентах". Его противники считают, что проект копирует российский закон и мешает пути Грузии в ЕС. Демонстрации уже обернулись столкновениями с силовиками.

"Много людей у парламента Грузии кричали, что будут рабами Путина, если законопроект примут, – говорит LIGA.net бывший замглавы МВД Грузии и экс-замминистра юстиции Украины (2015-2018) Гия Гицадзе. – Собираются и оппозиционеры, и политически неактивные люди. Это значит, что есть большой консенсус грузинского народа, и они хотят демонтажа этой власти".

Что происходит в Грузии, какие еще причины могут стоять за протестами и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Тбилиси второй день подряд проходят массовые протесты. Поводом для демонстраций стало принятие парламентом Грузии в первом чтении скандального законопроекта об "иноагентах".

Он был внесен движением Сила народа, которое формально вышло из правящей партии Грузинская мечта, отмечает Эхо Кавказа. Проект рассмотрели в ускоренном режиме и приняли на два дня раньше запланированного. В парламенте были потасовки и скандалы: сторонники законопроекта использовали как аргументы "патриотизм" и отказ от "иностранного влияния", оппоненты – говорили о "советизации Грузии", "сдаче страны России" и проблемах с евроинтеграцией.

Протестующие начали собираться у парламента еще до голосования. А вечером акции обернулись столкновениями. Силовики применяли газ и водометы, на кадрах с протестующими были видны коктейли Молотова и попытки штурмовать парламент. МВД Грузии сообщило о 66 задержанных.

"Фактически этот закон списан с России, – объясняет LIGA.net бывший замглавы МВД Грузии и экс-замминистра юстиции Украины (2015-2018) Гия Гицадзе. – Люди поняли, что их ведут путем РФ и Беларуси, а не Евросоюза. Протестующие кричали, что будут рабами Путина, если законопроект примут".

На утро топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель раскритиковал законопроект и напомнил о праве на мирный протест. Его позицию поддержал и МИД Украины.

Протесты в Грузии продолжились 8 марта. Люди, как и в первый день, пришли с флагами Грузии и ЕС. Замечен также флаг США. Протестующие поставили ультиматум правящей партии: в течение часа отказаться от законопроекта и освободить задержанных. На момент публикации требование не выполнено: протестующие планируют мирно окружить парламент и мешать его работе завтра, 9 марта.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Законопроект об "иноагентах" стал только красной чертой, проблемы в Грузии накапливались давно, говорит LIGA.net Гия Гецадзе.

"Летом Грузия не получила от ЕС статус кандидата, – напоминает Гецадзе. – Потом появились 12 рекомендаций от ЕС, из которых фактически не выполнена ни одна. И потом уже этот законопроект, которым грузинские власти и олигарх Иванишвили (основатель правящей партии Грузинская мечта, – ред.) подчеркнули, что сделают все, чтобы статус кандидата Грузия не получила".

Поэтому на митингах звучат не только требования не принимать закон об "иноагентах". На протестах были люди с флагами Евросоюза и США, скандировали украинскую кричалку "Путин – х**ло" и включали гимн Украины.

По мнению Гецадзе, грузин также не устраивает позиция правительства по российско-украинской войне.

СПРАВКА. Грузия не вводила против России санкции и в начале полномасштабного вторжения Грузия не вводила против России санкции и в начале полномасштабного вторжения отказалась передать Украине ЗРК "Бук", которые сама получила от Киева в 2008-м. А еще грузинские топ-лица повторяют российские нарративы. Например, 8 марта глава правящей партии Иракли Кобахидзе заявил , что война является якобы следствием Майдана.

"Власти занимают невнятную нейтральную позицию и кажутся пассивными союзниками России, а это не соответствует воле грузинского народа, – убежден он. – Все эти проблемы накапливались и взорвались".

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить вето на закон. Однако это, скорее, символический жест, говорит Гецадзе. В парламентской Грузии правящая коалиция сможет преодолеть вето.





СПРАВКА. Роль президента Грузии после выборов 2018 года сводится к представительским полномочиям. Зурабишвили была едва ли не единственным грузинским топ-политиком, который высказывался в поддержку Украины, но реальные полномочия – в руках правительства Грузии и его главы. А уже в 2024-м президента будут выбирать не напрямую граждане, а коллегия из 300 выборщиков – депутатов парламента и представителей регионов.

При этом власти Грузии после принятия в первом чтении отправили законопроект на оценку Венецианской комиссии. По мнению Гецадзе, это может быть попыткой "откатить" законопроект, ведь вывод комиссии, скорее всего, будет негативным. Однако даже такой сценарий не гарантирует прекращения протестов, считает он.

"Собираются и оппозиционеры, и политически неактивные люди. Есть большой консенсус грузинского народа, – убежден грузинско-украинский политик. – Не думаю, что отказ от одного законопроекта остановит людей".

Гецадзе также прогнозирует, что грузинские власти будут и дальше готовы разгонять акции силой – если демонстрантов будет мало. На вопрос, могут ли власти Грузии потенциально обратиться за помощью к РФ в случае разрастания протестов, Гецадзе ответил так: "Я уже ничему не удивлюсь".

Однако в истории Грузии были и другие примеры. В 2019 году также были силовые разгоны, но большинство требований демонстрантов выполнили: спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, задержанных за административные нарушения отпустили, а правящая партия пообещала выборы по пропорциональной системе.

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