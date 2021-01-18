16 января члены Христианско-демократического союза Германии, партии канцлера Ангелы Меркель, выбрали нового лидера – им стал Армин Лашет. Он близкий соратник Меркель, который поддерживает строительство Северного потока-2, и призывает к отказу от "демонизации России" и "антипутинского популизма". Чем известен новый лидер ХДС и возможный преемник Меркель на должности канцлера – профайл LIGA.net по материалам Tagesschau, DW, Bild и Spiegel.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА

Лашет родился 18 февраля 1961 года в земле Северный Рейн-Вестфалия. Его отец был шахтером, а затем школьным учителем. В семье Лашета считают, что они потомки короля франков Карла Великого (они родились в Ахене – столице короля), а сам политик восхищается им (в его кабинете даже есть бюст Карла). 18-летний Лашет вступил в ХДС в 1979 году. В университете изучал право и политологию, но стажировка на радио привела его в журналистику. В начале 90-х он стал научным советником тогдашнего председателя Бундестага Риты Зюсмут. А в 1994-м стал депутатом Бундестага, проиграв на следующих выборах и временно вернувшись к работе в СМИ.

Позже он выиграл выборы в Европейский парламент, где занимался внешней политикой и безопасностью; получил должность в правительстве Северного Рейна-Вестфалии; а в последствии возглавил этот регион. Некоторое время он был министром интеграции в земельном правительстве. Из-за его положительного отношения к политике "открытых дверей" в партии Лашета удостоили неофициальным прозвищем – "турок".

Хотя его политическая карьера кажется скромной, победа на выборах в Северном Рейне-Вестфалии и опыт управления этим регионом является достаточным для председательства партией на общенациональном уровне, поскольку это густонаселенная и очень развитая земля в Германии, о чем заявляет и сам Лашет.

Журналисты называют его человеком, который сочетает в себе характеристики, позволяющие добиваться успеха: безусловную волю к власти и тактическое преимущество, ведь его всегда недооценивают. Он умеет занимать выжидательную позицию и быть настойчивым, поскольку несмотря на ряд поражений, он не бросил карьеру в политике, что дало свои плоды в виде значимой должности.

ЧТО ОТ НЕГО ОЖИДАТЬ

Лашет – близкий и верный союзник Меркель. В отличие от своих конкурентов он ни разу не вступал в публичные дебаты с канцлером и не критиковал ее действия. А рейтинги Меркель, взвинченные антикоронавирусной политикой, помогли Лашету выиграть выборы в партии. Хотя Меркель не поддерживала его прямо, глава ее администрации Хельге Браун рекомендовал выбрать "человека, имеющего правительственный опыт". И речь явно шла именно о Лашете, превосходящем конкурентов в плане опыта работы в госаппарате.

Поскольку выбор пал на него, это означает продолжение политики Меркель во всех сферах. О чем сказал и Лашет, пообещав сохранить позицию канцлера. При этом выступающий за "уравновешенный подход и избегание крайностей" Лашет является видным пророссийским политиком. В Германии он даже носит прозвище "Putinversteher", что переводится как "понимающий Путина", пишет Welt.

Когда Россия оккупировала Крым, Лашет заступился за российского президента, назвав критику в его адрес "антипутинским популизмом". Он также заявил, что даже если "политика РФ по Крыму явно противоречит международному праву", нужно поставить себя на место собеседника, вероятно, чтобы понять его мотивы.

В 2014 году он призвал "переоценить" режим диктатора Башара Асада в Сирии, воюющего с собственными гражданами при активном участии России, ведь необходима и должна приветствоваться "любая поддержка в борьбе с Исламским государством": "Если бы Асада свергли – как иногда предлагали некоторые западные государства, – ИГ было бы сегодня в Дамаске, недалеко от границы с Израилем".

В том же году он обвинил США в поддержке ИГ против Асада. Фактически Лашет повторил пропаганду сирийского диктатора, приравнивающего оппозицию к боевикам Исламского государства. Хотя в реальности они также воюют против террористов.

"Почему развертывание России против ИГ "вызывает беспокойство", а авиаудары Запада полезны? Единственное решение в Сирии – с Россией", – поинтересовался Лашет в 2015-м.

В 2018-м Лашет повторил тезис Асада, что за применением химического оружия в Гуте стоят ИГ, а не военные сирийского диктатора (хотя на Западе ответственность возложили именно на армию Асада). При этом он заявлял, что не видит причин для отмены санкций против России, уточнив, что если процесс урегулирования войны на Донбассе будет "продвигаться конструктивно, этот вопрос можно обсудить".

Лашет принимал участие и в Петербургском форуме летом 2019 года. Он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, и поблагодарил РФ за примирение с Германией после Второй мировой войны и ее роль в воссоединении ФРГ.

Позже он высказывал мнение, что диалог с Россией необходим для решения многих мировых проблем, упуская из виду, что именно политика Кремля создает немалую часть этих проблем. По его мнению, решать проблемы совместно с Москвой "можно и не отказываясь от позиции по Крыму". Также он призывал отказаться от "демонизации России", сомневался в версии британских спецслужб об отравлении Скрипалей российскими шпионами и выступал за строительство Северного потока-2.

Иногда Германию критикуют из-за пассивной роли на международной арене, но Лашет называет внешнюю политику Берлина достаточно активной, приводя в пример и считая достаточным участие в военных кампаниях в Афганистане, Мали и Сомали, что позволяет предположить, что глубоких изменений во внешней политике под его вероятным руководством ожидать не стоит.

СТАНЕТ ЛИ ОН КАНЦЛЕРОМ

Лидер христианских-демократов, как правило, автоматически становится кандидатом на пост канцлера от блока ХДС/ХСС (Христианско-социальный союз – партнер ХДС, обе партии уже долгое время образовывают союз). Но это всего лишь традиция и никакого обязывающего характера она не носит.

Поскольку Меркель больше не будет баллотироваться на этот пост, обеим партиям еще предстоит определиться, кого выдвигать в качестве кандидата на должность канцлера. Это решение примут весной после выборов в двух землях.

У Лашета есть два потенциальных конкурента: министр здравоохранения Йенс Шпан, рейтинги которого выросли на фоне борьбы с COVID-19; и представитель ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер, опережающий Лашета по популярности. Сейчас Зедер отрицает возможность выдвижения, но он может успеть изменить решение. Задача же Лашета – не только договориться с Зедером и ХСС, но получить полное одобрение внутри ХДС (ведь почти половина членов партии проголосовала за его конкурента Фридриха Мерца, что свидетельствует о наличии раскола).

Читайте также: В Германии выбрали преемника Меркель на посту главы партии. Он поддерживает Северный поток

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.