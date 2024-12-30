39-й президент США, демократ Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Он стал экс-президентом, прожившим дольше всего в истории Штатов. LIGA.net прочла The Financial Times, Bloomberg, NYT, Foreign Policy и собрала три факта о жизни Картера.

От фермера к президенту

Картер родился на ферме в штате Джорджия, бывшая Конфедерация, 1 октября 1924 года в семье фермеров. Отец выращивал арахис и хлопок, мать была медсестрой. С детства Картер активно посещал баптистскую церковь.

Мировосприятие формировала реальность юга, в которой белые держались в стороне от темнокожих, выражая презрение на публике, но работая вместе дома.

Картер на семейной арахисовой ферме в штате Джорджия, 19 августа 1978 года (Фото: EPA-EFE / JACK KIGHTLINGER)

Семья Картера жила в одноэтажном доме, даже воду брали из колодца.

В 16 лет он окончил среднюю школу и стал первым в семье, кто этого добился. И даже больше – поступил в Военно-морскую академию, которую окончил в 1946 году. В том же году женился на Розалин Смит, подруге сестры. Продолжил военную карьеру.

Семь лет спустя от рака умер отец. Лейтенант Картер покинул флот, чтобы подхватить его бизнес – выращивание арахиса. За первый год заработал менее $200.

Мать и невеста Розалинн (слева) прикрепляют погоны прапорщика на выпускном Картера в Военно-морской академии, 5 июня 1946 года (Фото: EPA-EFE / JIMMY CARTER LIBRARY)

Постепенно он стал лидером в своем обществе, возглавил строительство первого бассейна в городе, инициировал асфальтирование улиц, помог привезти первого врача.

Впервые в Сенат Картер вошел в 1962 году. Чтобы баллотироваться на пост губернатора в 1970-м, собрал команду темнокожих и белых лидеров общественного мнения. С помощью расплывчатых сообщений, нравившихся либералам и консерваторам, победил. Выступая за права темнокожих, попал на обложку Time.

В 1974 году Картер баллотировался в президенты. Кампанию строил на встречах: ездил по штатам на автобусе, экономя на жилье, ночевал в семьях. Он выиграл эти выборы, но пробыл в Белом доме только один срок и уступил кресло Рональду Рейгану.

Отдал Панамский канал, признал Китай

Во время президентства Картер представлял себя простолюдином. К примеру, продал президентскую яхту и носил собственные сумки на самолет. Первым шагом на посту президента стала амнистия отказавшихся от мобилизации для войны во Вьетнаме.

После выборов каждый день выступал на телевидении, дважды в месяц давал пресс-конференции.

Именно Картер подписал с лидером Панамы договоры, обязывающие США передать контроль над Панамским каналом в 1999-м, урегулировав трение между странами.

Республиканцы во главе с Рейганом осудили договор как сдачу интересов США: "Мы построили канал, мы заплатили за него, это наше, и мы собираемся сохранить его". Gallup обнаружил, что 78% американцев были против передачи, пишет NYT.

Кроме того, Картер вел секретные переговоры с Китаем. В результате страны достигли согласия о статусе Тайваня, который КНР считает своей провинцией. Штаты разорвали отношения с Тайбеем и вывели оттуда войска, но продолжили продажу оружия и торговлю.

Китайский лидер Дэн Сяопин и Картер заключили соглашение в 1978 году. Нормализация отношений понравилась большинству американцев. Признание КНР состоялось в новый, 1979 год.

Картер с президентом Египта Анваром Садатом (справа) и премьером Израиля Менахемом Бегином во время мирных переговоров в Кэмп-Дэвиде, 7 сентября 1978 года (Фото: EPA-EFE / BILL FITZ-PATRICK)

При посредничестве Картера и его каденции Израиль и Египет заключили мир, зафиксированный в Кэмп-Дэвидских соглашениях. За ним Израиль вернул Египту Синайский полуостров, захвативший пять лет до этого, а Египет признал Израиль, что проложило путь к миру на Ближнем Востоке. За эти соглашения лидеры Египта и Израиля получили Нобелевскую премию мира, а сам Картер – 24 года спустя, в 2002-м.

Одним из самых больших разочарований Картера стала неспособность завершить переговоры об ограничении стратегических вооружений с Советским Союзом. Первое такое соглашение США и СССР подписали еще в 1972-м, и оно должно было закончиться как раз при его каденции.

Картер и глава СССР Леонид Брежнев в Вене при подписании договора об ограничении ядерного вооружения, 20 января 1977 года (Фото: EPA-EFE / KARL H. SCHUMACHER)

В 1979-м в Вене договор был подписан, но Сенат не ратифицировал его из-за советского вторжения в Афганистан. Картер ответил на вторжение, введя эмбарго на продажу зерна и высоких технологий в СССР.

Многие считали Картера наивным за то, что он не предвидел вторжения СССР в Афганистан, но это не так. Еще до оккупации он тайно вооружал моджахедов. Его советник по нацбезопасности Бжезинский позже признал: идея заключалась в том, чтобы создать "советский Вьетнам" и взорвать СССР, пишет Foregn Policy.

На тот же год пришлась Иранская революция под предводительством аятоллы Рухоллы Хомейни. Шаха Мохаммед Реза Пехлеви отстранили от власти в январе 1979-го, и дальше он жил в Мексике до ноября, когда ему разрешили въехать в США для лечения рака.

Когда шах прибыл в Нью-Йорк, иранцы в Тегеране начали демонстрации возле посольства США. 4 ноября 1979-го они захватили его и взяли в заложники 66 американцев. США перестали покупать иранскую нефть и заморозили иранские активы у себя. Затем провели безуспешную военную операцию, в которой погибли восемь солдат.

На этом фоне Картер проиграл выборы. Освободить заложников удалось всего за несколько дней до истечения его срока. Заложники провели в плену 444 дня.

В 2016 году Картер признал, что если бы проявил жесткость, бомбя Иран, то мог бы добиться переизбрания. Но тогда погибли бы заложники и тысячи иранцев, пишет Foreign Policy.

Тот, кто своими руками строил дома для бедных

Проиграв выборы Рейгану, Картер с семьей вернулся на ферму – в единственное здание, которым владел за всю жизнь. В 2018 году это строение оценили в $167 000.

Картер научился кататься на лыжах в 62 года. Поднялся на гору Фудзи в 70 лет. Он написал 32 книги – мемуары, размышления о политике, романы и детскую книгу, которую иллюстрировала дочь. Преподавал в университете и вел уроки в воскресной школе при церкви.

Картеры в городе Балтимор перед тем, как присоединиться к волонтерам для восстановления домов для бедных в городе, 5 октября 2010 года (Фото: EPA-EFE / MICHAEL REYNOLDS)

Картеры проводили неделю в год, помогая строить и ремонтировать своими руками дома для бедных. По состоянию на 2019 год это было около 4400 домов в 14 странах.

Президент Билл Клинтон послал Картера на Гаити в 1994-м, чтобы убедить местную хунту восстановить у власти президента, что ему удалось сделать. Спустя пять лет Клинтон вручил Картеру медаль Свободы – высшую гражданскую награду в США.

Пять президентов США (слева направо): Джордж Буш-старший, Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер, Белый дом, 7 января 2009 года (Фото: EPA-EFE / RON SACHS)

Последний триумф Картера состоялся, когда он прилетел в КНДР в 2010-м и добился освобождения американца, приговоренного к восьми годам каторги за нелегальный въезд.

У Картера осталось четверо детей, 11 внуков и 14 правнуков. В молодом возрасте вылечил рак поджелудочной железы, убивший его отца, а также трех младших братьев и сестер. Умер от другого вида рака, обнаруженного в 2015-м. Пережил жену, с которой прожил 77 лет, своего вице-президента, большинство своих чиновников и помощников.