После выборов Германию ждут коалиционные переговоры. А пока Меркель остается канцлером. Чего ждать Украине от новой немецкой власти

Немцы избрали новый парламент. Эти выборы ознаменовали конец эпохи Ангелы Меркель, которая занимала должность канцлера Германии с 2005 года. Кто сформировал новый Бундестаг, какие варианты коалиции возможны и что результаты принесут Украине, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 26 сентября прошли выборы в немецкий парламент – Бундестаг. В голосовании, по предварительным данным, приняли участие около 76% избирателей. По предварительным данным, победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 25,7% голосов.

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Консервативный блок Христианско-демократический/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) впервые за 16 лет проиграл выборы и занял второе место с 24,1%.

Третье место заняли "Зеленые" (14,8%), четвертое – Свободная демократическая партия (СвДП) с 11,5%, пятое – ультраправая Альтернатива для Германии (АдГ) с 10,3% и шестое - левая партия Die Link, которая не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, но все же получит представительство в парламенте, поскольку три ее кандидата победили в одномандатных округах.

Коалиция: выберите, кто с кем может создать большинство

СДП 206 ХДС/ХСС 196 Зеленые 118 СвДП 92 АдГ 83 Левые 39 СВПШ 1

Большинство – 368 мест. Выбранное количество мест в коалиции: 0

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В определенной мере выборы можно назвать электоральной революцией, считает политолог-международник Виктор Савинок.

"Такого плохого результата у христианских демократов не было с момента основания во второй половине 40-х годов. Им будет тяжело от него отойти", – сообщил он в комментарии LIGA.net.

По его словам, в эпоху Меркель ХДС привык, что они формируют правительство и управляют большинством. Сейчас они "получили встряску".

По мнению эксперта, результат ХДС/ХСС показал, что немцы хотят изменений. "Риторика Армина Лашета (главы ХДС) была построена на сопротивлении существенным трансформациям. Он пытался представить "команду будущего", которая должна была перестраивать Германию на новый лад. Только почему-то в этой команде оказались старые лица", – объясняет Савинок.

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Кроме того, были вопросы к риторике Лашета в контексте экологии и климатических изменений. "По мнению Лашета, никаких изменений в этом направлении не нужно. Это при том, что его федерельная земля, где он пока что является главой правительства, сильно пострадала от наводнений. Негибкость и неподготовленность ХДС к кампании сыграли свою роль", – считает эксперт.

Результат ХДС еще больше закручивает интригу вокруг конфигурации будущей коалиции. Кандидат на должность канцлера от социал-демократов Олаф Шольц заявил, что в коалиции видит три партии: СДП, "Зеленые" и СвДП. А ХДС должны перейти в оппозицию.

В свою очередь Лашет заявил, что голоса за его блок – "это голоса против федерального правительства левого толка". Он заявил о готовности создать коалицию из трех партнеров.

По мнению Савинка, на данный момент существует три наиболее вероятных варианта коалиции:

"Светофорная" коалиция: СДП, "Зеленые" и СвДП (416 депутатов)

"Ямайская" коалиция: Блок ХДС/ХСС, "Зеленые" и СвДП (406)

"Большая" коалиция: СДП и блок ХДС/ХСС (402)

Третий вариант СДП и ХДС отбрасывают. Но в данном случае многое будет зависеть от того, удастся ли "Зеленым" и "Свободным" демократам договорится между собой. Представители партий уже заявили, что сперва переговорят друг с другом, чтобы найти компромисс и решить: начинать переговоры о коалиции с СДП или с ХДС.

Если "Зеленые" и СвДП не договорятся или будет повторение коалиционных переговоров-2017, когда представитель СвДП вышел с переговоров, то не будет другого варианта и придется создавать "большую" коалицию, – говорит Савинок.

По прогнозам экспертов, коалиционные переговоры и соответственно избрание нового канцлера могут затянуться до конца года. Кто будет канцлером, эксперты предсказывать не берутся, однако называют двух вероятных кандидатов – Шольц и Лашет.

СПРАВКА. Последним канцлером от СДПГ был Последним канцлером от СДПГ был Герхард Шредер , ныне председатель совета директоров Роснефти.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. До формирования нового правительства Меркель будет временно занимать должность канцлера. Пока идут коалиционные переговоры, особых потрясений для Германии ждать не стоит, считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

Касательно Украины, то существенных изменений не будет, несмотря на конфигурации коалиции, считает Савинок. "На украинском направлении между "Зелеными" и "Свободными" демократами есть консенсус. Они поддерживают санкции, мирное урегулирование и участие Германии в нормандском формате", – говорит эксперт.

В вопросе Северного потока-2 перемен также не будет. Даже несмотря на позицию "Зеленых" и их лидера Анналены Бербок, которые выступают против проекта. "Если "Зеленые" будут в коалиции, так или иначе им придется уступать своим позициям. И к сожалению, это может быть вопрос Северного потока. Ведь в избирательной гонке внешняя политика отыгрывала очень маленькую роль. Немцы заняты своими внутренними делами", – объясняет Эксперт аналитического центра Украинская призма Мария Коваль.

Кто бы не был у руля коалиции, политика в отношении Украины будет приблизительно такой же. Не будет быстрого вступления в ЕС/НАТО. Среди немецких сил есть консенсус, что Украине пока не место в НАТО, – считает Коваль.

В вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе будет продолжение политики Меркель, считает Пашков. "Новый канцлер не будет открещиваться от нормандского формата или проявлять гиперактивность", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Савинок считает, что Украине от нового немецкого правительства нужно будет добиваться еще более последовательной санкционной политики. "Чтобы Германия ввела санкции за выборы в Госдуму на территории оккупированного Крыма и Донбасса. За выдачу российских паспортов на Донбассе", – заявил эксперт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что имя нового канцлера важно, но Украину больше всего интересует, какой будет коалиция. "По тем комбинациям, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений", – сообщил он в эфире телеканала 1+1.

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