Похищение, расстрел, крематорий. Как исчезали политические оппоненты режима Лукашенко

Поскольку преследования и исчезновения оппозиционеров не редкость для Беларуси, LIGA.net решила напомнить о самых громких исчезновениях политических оппонентов режима Александра Лукашенко .

В Координационном совете оппозиции говорят, что Колесникова не собиралась добровольно покидать страну. А замглавы МВД Украины Антон Геращенко и вовсе считает, что это было насильственное выдворение из Беларуси. Колесникову выдворить не удалось, потому что, по данным СМИ, она порвала паспорт.

7 сентября в Беларуси похитили одну из лидеров оппозиции Марию Колесникову. Позже исчезли еще три оппозиционера: Антон Родненков, Максим Богрецов и Иван Кравцов. МВД РБ открестилось от их задержания. На следующий день Колесникова, Родненков и Кравцов объявились на границе с Украиной. Они прошли погранконтроль, но затем якобы не подчинились правоохранителям и попытались "прорвать границу". Колесникову задержали, а ее соратники выехали в Украину.

Юрий Захаренко – убит выстрелом в спину, тело сожгли в крематории

Юрий Захаренко (Фото - скриншот из видео - YouTube)

На президентских выборах в 1994 году Юрий Захаренко был в команде Лукашенко. После победы, в этом же году, Лукашенко назначил Захаренко главой МВД Беларуси и присвоил звание генерал-майора. Спустя год Лукашенко уволил его с должности и понизил до полковника.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Изначально считалось, что причиной отставки был конфликт экс-главы МВД с тогдашним начальником управления делами президента Иваном Титенковым. Но позже стало известно, что у Лукашенко были принципиальные разногласия с Захаренко – тот критиковал президента РБ, его стиль управления и рассказывал, что также отказался быть его "палачом". Позже Захаренко окончательно ушел в оппозицию Лукашенко, став одним из ее лидеров.

Захаренко исчез 7 мая 1999 года. По официальной версии, Захаренко похитили неизвестные, что было дальше непонятно.

В конце 2019 года экс-боец беларуского СОБРа (эскадрона смерти) Юрий Гаравский в интервью DW заявил, что он принимал участие в убийстве Захаренко и двух других оппозиционеров – Виктора Гончара и Анатолия Красовского. По его словам, Захаренко схватили, одели наручники, запихнули в авто и выехали за город. Там достали из машины, положили на землю, и основатель СОБРа Дмитрий Павличенко выстрелил ему в спину. Тело погрузили на клеенку, отвезли в крематорий и сожгли.

В январе 2003 года прокуратура Минска приостановила расследование дела. Беларуские правоохранители до сих пор не признали Захаренко умершим.