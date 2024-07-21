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Трамп завойовує Кремнієву долину? Чому техногіганти, які підтримували демократів, почали схилятися до Трампа

VOX

Були часи, коли експрезидент США Дональд Трамп був ледь не персоною нон грата в Кремнієвій долині. У 2016-му практично усі кошти звідти пішли на президентську кампанію кандидатки від Демократичної партії Гілларі Клінтон. У 2020-му донати з Кремнієвої долини для демократів були ще більшими, щоб лиш не дати Трампові перемогти. Ті ж нечисленні представники групи підтримки Трампа, як-от венчурний капіталіст Пітер Тіль, співзасновник Paypal і Palantir, радше вирішували мовчати про це і не "світитися", аби їхні політичні погляди, бува, не зашкодили їхньому бізнесу.

Але тепер усе не так, зазначає VOX.

Цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що засновник SpaceX бізнесмен Ілон Маск планує виділити $45 млн на Super PAC — так званий суперкомітет з політичної активності. Ця організація прямо не пов'язана з передвиборчим штабом Трампа, однак де-факто просуває саме його кандидатуру.

До того ж, відомий технологічний інвестор і підприємець Девід Сакс, який раніше заявляв, що Трампа слід дискваліфікувати з посади через підбурювання до атаки на Капітолій 6 січня 2021 року, тепер підтримав колишнього президента. Сакс навіть виступив на національному з'їзді Республіканської партії в Мілуокі.

"Блакитна стіна технологій руйнується просто на наших очах", — зазначав Раян Селкіс, засновник і генеральний директор криптодослідницької компанії Messari.

Втім, оцінка Селкіса може бути не дуже коректною. За більшістю ознак Кремнієва долина все ж таки поки що переважно демократична. Станом на 2022 рік трохи більш ніж половина виборців в округах Сан-Матео і Санта-Клара (які й охоплюють Кремнієву долину) були зареєстровані як прихильники демократів. Ця частка не особливо змінилася з 1970-х років. Частка виборців без партійних переваг зросла, а частка виборців-республіканців у 2022 році скоротилася приблизно до 15%.

Це свідчить про те, що політичні погляди Кремнієвої долини все ще в основному збігаються з дослідженням 2017 року, яке вказує на те, що заможні представники техкомпаній підтримували ліберальні політики, запропоновані демократами, як-от перерозподіл багатства, аборти, права геїв, імміграція тощо. Втім, була одна проблема, щодо якої навіть у 2017 році вони сперечалися з демократами: вони не хотіли, щоб уряд втручався в роботу їхнього бізнесу. І це може принаймні частково пояснювати підтримку Трампа серед еліт Кремнієвої долини цього виборчого циклу.

Джо Байден зайняв жорсткий підхід до Big Tech, який деякі донори можуть сприйняти як надмірний. Адміністрація подала масштабні антимонопольні позови проти чотирьох великих технологічних компаній: Apple, Google, Meta та Amazon. Новий напарник Трампа, Джей Ді Венс, схоже, загалом поділяє філософію адміністрації Байдена: він аплодував Ліні Хан, голові Федеральної торгової комісії, яка стоїть за антимонопольними позовами проти Big Tech. Незрозуміло, чи пом’якшить він цю позицію тепер, але деякі технічні гіганти все одно підтримують республіканців.

Криптолідери, які роками вкладали гроші в боротьбу з подальшим регулюванням галузі, також зробили більший внесок республіканцям. PAC Stand With Crypto не підтримав участь у президентських перегонах, але назвав Трампа та Роберта Ф. Кеннеді кращими варіантами, ніж Байден. Окрім того, схоже, що деякі мільярдери з Кремнієвої долини активніше виступають на підтримку Трампа лише тому, що вони можуть це зробити, не зазнаючи бойкоту чи критики в пресі.

Корисний ідіот Путіна. Як Орбан став "лідером" у легіоні світових політиків, які виконують накази Москви

Foreign Policy

Якщо у Росії XIX століття були описані Миколою Гоголем "мертві душі" — покійні кріпаки, які, однак, були цінними, то у Росії XXI століття є легіон "корисних ідіотів" — світових політиків, які виконують накази Москви від Вашингтона до Будапешта.

Серед усіх корисних ідіотів Кремля мало хто так сильно намагався довести свою користь і важливість, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На початку липня він здобув головування в Раді Європейського Союзу, але навіть це серйозне завдання, здається, мало для нього істотно меншу вагу, порівнюючи з його візитом до Москви. Потім він вирушив до Пекіна, щоби поспілкуватися з головним постачальником критично важливих військових технологій для російської військової машини.

Орбан обурив Брюссель не лише тим, що поїхав до Москви та Пекіна, де нібито діяв від інтересів блоку, – себто від імені 27 країн, а й тому, що все, що він робив, — по суті, лиш підживлював російську пропаганду, пише Foreign Policy. У листі до чинного президента Євроради Шарля Мішеля Орбан наполягав, що Росія веде війну настільки важко, що уже хоче негайно розпочати мирні переговори. Правда, їхньою відправною точкою має стати постійна окупація частин України.

Питання полягає не стільки в тому, що робить Орбан, скільки в тому, чому він взагалі це робить. Угорщина є членом і НАТО, і ЄС. Обидва ці блоки намагаються зупинити Росію від подальшого просування в Україні. Але в Орбана — інший підхід.

На перший погляд, Орбана можна сприйняти за простого найманця Кремля. Зрештою, Угорщина, схоже, таки отримує пільгові умови на імпорт енергоносіїв з Росії, зокрема і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Та річ у тому, що угорці не отримують особливо вигідних угод і не здобувають якихось нових земель.

Угорщина, дійсно, значною мірою покладається на Росію щодо природного газу та навіть деяких атомних електростанцій, але Орбан не зміг перетворити свій васалітет навіть на таку цінову знижку, якою Китай користується за імпорт російської електроенергії.

З хамелеонівською трансформацією Орбана з реформіста, ліберального політика після падіння Берлінської стіни до авторитарного підручника, лідер Угорщини зробив світ безпечнішим для "неліберальної демократії". Орбану вдається підживлювати неприхильність угорців до Заходу, на який у них і так вистачає образ. Свого часу Тріанонський договір потрощив територію Угорщини та знищив її населення, віддавши більшу частину її земель та виселивши багатьох її людей. Президент США Вудро Вільсон, відомий борець за самовизначення та моральні цінності, не допоміг. Через покоління, у 1956 році, коли російські танки увійшли в Угорщину, щоб викорінити найменші паростки незгоди, Вашингтона та Заходу теж не було поруч.

Більша проблема з Орбаном полягає в тім, що він не самотній у Європі. Його ультраправе угруповання щойно перебудувало Європейський парламент за допомогою величезної допомоги з боку власного проросійського ультраправого руху Франції.

А ще один однодумець Орбана може прийти до влади у Сполучених Штатах. У Трампа та Орбана не лише спільні погляди: скасована промова угорського премʼєра в Європейському парламенті була буквально названа "Зробімо Європу знову великою". Якщо Британія довгий час була плацдармом для американських трансатлантистів, то Угорщина є джерелом натхнення для ультраправих Америки.

Демони регбі. Як скандали довкола французької збірної виявили проблеми у цьому дуже чоловічому виді спорту

Le Monde

Французький регбіст Мелвін Джамінет був відсторонений від національної збірної 7 липня за расистські висловлювання: прокуратура Парижа почала розслідування. Двом іншим гравцям, Уго Аураду та Оскару Джегу, 12 липня в Аргентині висунули звинувачення у зґвалтуванні за обтяжувальних обставин.

Літній тур збірної Франції з регбі у 2024 році увійде в історію не спортивним рекордом, а скандалами. Ці випадки стали жорстоким нагадуванням про два зла, які переслідують французьке регбі: насильство — фізичне, сексуальне та домашнє — та расизм, пише Le Monde.

Список скандалів останнім часом лише поповнюється. 16 січня міжнародний гравець Бастьєн Шалюро був засуджений до шести місяців позбавлення волі умовно за фізичний напад у 2020 році, який спочатку вважався расистським. 17 червня у Бордо мав розпочатися суд над п'ятьма колишніми гравцями з Гренобля, яких звинувачують у груповому зґвалтуванні 20-річної жінки, та його перенесли через відсутність одного з регбістів. 13 квітня у Ванні, Бретань, жінка подала звинувачення у зґвалтуванні проти молодих регбістів із тренувального центру поблизу Ліона, які були в Бретані на матчі.

Для керівників французького регбі кількість подібних інцидентів є ознакою того, що їхній вид спорту не оминули загальнонаціональні проблеми. "Ми явно є віддзеркаленням суспільства", — пояснив Флоріан Грілль, президент Французької федерації регбі (FFR).

Деякі спостерігачі вдаються до питання: чи може сама культура регбі сприяти таким виявам насильства. Особливо це стосується післяматчевих вечірок, де алкоголь ллється у великій кількості, а кокаїн — легко доступний. Грілль відкрито наголошував на цих лихах і навіть називав кокаїн серед спортсменів "ендемічною проблемою".

З подібними проблемами збірній Франції доводиться стикатися далеко не вперше. У лютому 2018 року кілька гравців були виключені зі збірної після гучної ночі в Шотландії. Їх опитала місцева поліція за підозрою в бійці та сексуальному насильстві. Жодних звинувачень висунуто не було.

"Проблема в регбі — алкоголь. Коли я прийшов у цей бізнес, то думав, що спортсмени вищого рівня не п’ють. Але пиво стоїть у роздягальні, гравці виходять разом після матчів, а власники барів намагаються залучити їх безоплатними раундами", — каже Мурад Буджеллаль, колишній власник клубу "Тулон".

Для деяких ці спалахи насильства також є виявом недоліків маскулінності, яка характеризує спорт, попри те що там усе ж стає все більше жінок.

"Регбі значно посилює мужність і так сильних чоловіків, які мають майже два метри зросту та на 20 кг важчі за інших. Деякі в кінцевому підсумку вважають себе суперменами, чия демонстрація мужності не має мінусів", — каже журналіст Людовік Нінет, автор книги 2023 року L'Affaire Cécillon ("Справа Сесільона"). У його книзі йдеться про жорстоке вбивство Шанталь Сесільон у 2004 році її чоловіком-алкоголіком Марком, колишнім гравцем у регбі. Ця історія продемонструвала, як частина світу регбі, аж до найвищого рівня, підтримала гравця та кенселила жертву.

Дивний новий світ Такера Карлсона. Як екстелеведучий Fox News став голосом мільйонів розчарованих американців

The World Street Journal

Такер Карлсон сяяв у променях слави на зʼїзді республіканців у Мілуокі. Там він зʼявився разом із перев’язаним після замаху Дональдом Трампом. Також він близький до сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса, якого Трамп обрав собі кандидатом у віцепрезиденти. Деякі інсайдери від республіканців вважають, що і сам Карлсон може колись серйозно балотуватися на високу партійну посаду.

"Такер має владу порушувати складні проблеми, з якими має зіштовхнутися громадськість. Він довів, що він тут, щоб залишатися на чолі консервативного руху, займаючи потужну роль", — каже Річард Гренелл, провідна фігура кампанії Трампа.

У квітні 2023 року Карлсона вигнали з його авторського шоу на Fox News — на той час найпопулярнішого шоу в кабельних новинах у прайм-тайм — на тлі постійних суперечок із керівництвом мережі. Заміський будинок Карлсона у штаті Мен тепер є центром його медіастартапу Tucker Carlson Network, або TCN. Звідси він звертається до мільйонів людей в інтернеті, транслюючи політичні та ідеологічні погляди, які багато спостерігачів вважають радикальними, ба навіть небезпечними. Колись і для самого Карлсона — правда, молодшого — вони були б надмірними, пише The World Street Journal.

У будинку Карлсона — найсучасніша студія мовлення. Тут Карлсон приймає більшість гостей, які з'являються на його шоу. Серед відомих гостей тут побували експрезидент Трамп, колишній ведучий CNN Кріс Куомо та Айс К’юб, репер із Лос-Анджелеса. У своєму шоу Карлсон не гребує спілкуванням з аутсайдерами на зразок Алекса Джонса, теоретика змови, та Ендрю Тейта, якого звинувачують у зґвалтуванні та торгівлі людьми в Румунії. У 2022 році Media Matters, медіанаглядова організація лівої орієнтації, оголосила Карлсона "дезінформатором року", заявивши, що його "отруйна риторика" становить загрозу для американського суспільства.

Антисемітська ліга звинуватила його в підтримці переваги білої раси та в просуванні теорії змови про те, що американські еліти — політики, керівники підприємств, ЗМІ — використовують імміграційну та іншу політику як інструмент для зменшення білого населення. "Коли мені таке кажуть, я відповідаю: "Почекайте, я сексист, а не расист", — сміється Карлсон. У 2018 році його шоу Fox News втратило кількох рекламодавців після того, як він заявив у прямому ефірі, що "нерегульована" міграція робить Америку "біднішою, бруднішою та більш розділеною".

Карлсон каже, що намагається вийти не лише за межі своєї студії, а й США — власне, це вже сталося, коли він відвідав Москву для запису інтервʼю з Путіним, а тепер веде переговори про інтерв’ю з Сі Цзіньпіном із Китаю та незабаром відвідає Мухаммеда ібн Салмана, спадкового принца та фактичного правителя Саудівської Аравії. Інтервʼю із президентом Зеленським Карлсон хоче теж, але їхати в Україну боїться, бо вважає (без жодних доказів), що українська розвідка намагається його вбити.

Хоча нова кар’єра Карлсона залежить від соціальних медіа, у його родині соцмережі — це табу. Обліковий запис, який ведеться від його імені, має майже 13 мільйонів підписників на X, але сам він ніколи ним не користується. Він каже, що не має доступу до своїх облікових записів або облікових записів компанії в соцмережах, якими керують його співробітники. Стверджує, що не має телевізора чи комп’ютера і не користується електронною поштою. "На жаль, у соціальних мережах є дуже розумні люди з дуже радикальними поглядами, і я не хочу радикальних поглядів… Це, мабуть, боягузливо з мого боку, але я не хочу, щоб це проникло у мій дім", — наголошує Карлсон.

Деякі з його власних поглядів теж кваліфікують як крайні. Наприклад, Карлсон заперечує зміни клімату як "кліматичну брехню", стверджує, що це ЦРУ вбило президента США Джона Ф. Кеннеді та що уряд Америки так і не сказав правду про 11 вересня.

Попри усі ці дивацтва, Карлсон став голосом для тих, чиє розчарування політикою США та глобальною гегемонією Америки перетворилося на дивовижно абсурдне, але стійке переконання: що путінська Росія, якою б вона не була автократичною, тепер виступає за порядок і традиційні цінності. Америка ж тим часом скочується до хаосу.

Карлсон каже, що американські міста брудні та сповнені злочинності. У всьому спектрі політики — від гендерних питань і до міграції та економіки — Карлсон вважає Росію інстинктивно більш прогресивною, ніж США. Водночас Карлсон відкидає думку про те, що сам став радикальним. На його думку, радикальною є політична система США, яка "поставила Америку на межу ядерної війни" з Росією через Україну та відкрила кордон для масової міграції. Карлсон підтримує експрезидента, оскільки вважає, що політика Трампа відображає погляди більшості американців — наприклад, щодо стримування масової міграції та "припинення військових авантюр" США.

Ціна наївності Заходу. 10 років після збиття рейсу MH17 над Донбасом: як тоді Захід суттєво недооцінив загрозу Росії

Foreign Policy

10 років тому новина про катастрофу рейсу Малайзійських авіаліній MH17 над непідконтрольною Україні частиною Донбасу шокувала світ. Усі 298 пасажирів Boeing 777, зокрема 80 дітей, загинули. Ця трагічна подія — одне із багатьох потрясінь, які спіткали Україну того року, коли на півдні та сході України розгорталася найбільша війна у Європі після 1945 року. Однак спершу Захід майже не реагував — хіба лагідними дипломатичними заявами та незначними санкціями.

Перші масштабніші секторальні санкції були запроваджені саме після збиття MH17. Однак вони так і не стали послідовною відповіддю на війну, пише Foreign Policy.

Протягом наступних років, навіть коли бойові дії тривали, Захід продовжував співпрацювати з Росією. Ба більше: деякі з європейських країн навіть покращили свої відносини з Кремлем: так, Німеччина, пробувала побудувати газопровід Північний потік-2.

Між 2014 і 2022 роками західні політики, коментатори та журналісти, за кількома винятками, продовжували вірити, що цілі Росії обмежені — і що війна, яка тліє на сході України, є українським громадянським конфліктом, який відбувається в ізоляції від значно масштабніших ревізіоністських цілей РФ.

Оскільки Захід продовжував працювати у звичному режимі, це також надихнуло Москву і проклало шлях для вторгнення у 2022 році.

Але насправді корені усього цього значно глибші. Втручання Москви у внутрішні справи України після здобуття незалежності в 1991 році майже не було помічено Заходом. Російські наративи про "внутрішньоукраїнський конфлікт" та "регіональної ескалації" були простими, зрозумілими та мали сенс для багатьох спостерігачів — не в останню чергу для тих, хто раніше працював у Москві. Багато ЗМІ також покладалися на своїх московських кореспондентів з їх перекошеною, орієнтованою на Росію призмою, щоб висвітлювати події в Україні.

10 років тому мало хто із західних спостерігачів розумів російський спосіб ведення війни. Репортери, які прибули на схід України у 2014 році, стали свідками проросійських протестів і послухали проросійськи налаштованих громадян України. Деякі іноземні спостерігачі навіть не бачили чіткої різниці між українськими мешканцями Донбасу та людьми з сусідніх російських областей, яких могли привозити в Україну автобусами для участі в нібито місцевому сепаратистському русі.

Проукраїнські журналісти та інші антисепаратистські місцеві голоси на Донбасі, навпаки, стикалися з погрозами, фізичним насильством тощо.

Західні ЗМІ почали масово приїздити в Україну лише в грудні 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення. До цього більшу частину репортажів переважно робили кореспонденти з Москви, які зазвичай розмовляли лише російською та піддавалися російському наративу.

Було багато ознак прямої участі Росії в подіях на Донбасі у 2014 році. Більшість українців з перших днів інтуїтивно розуміли, що заворушення та війна, яка розгортається, були ініційовані, керовані та фінансовані Росією.

А ось західним спостерігачам потрібен був час, щоб встановити, конкретизувати та перевірити факти — і відрізнити їх від брехні. У 2014 році ця надмірна обережність часто перетворювалася на лінь — щоб не виконувати важку роботу, не копати глибше, щоби встановити факти на місці.

Навмисне ігнорування Заходу було особливо очевидним щодо так званих "ДНР" та "ЛНР". Від свого створення у 2014 році до кінця вересня 2022 року це були російські проксі-режими. Проте багато хто на Заході — включно з урядами, дипломатами, науковцями та журналістами — ставилися до них як до штатів, створених нібито східноукраїнськими "повстанцями". Лише в січні 2023 року Європейський суд з прав людини офіційно встановив, що Росія фактично контролювала ці фейкові республіки.

Повільна суспільна реакція Заходу на події 2014 року залишила Москві простір для заповнення дезінформацією, напівправдою та пропагандистськими наративами. Багато з них, навіть після того як їх давно розвінчали, все ще циркулюють сьогодні.

Дотримуючись тактики, відомої як "рефлексивний контроль" або "контроль ескалації", який вперше був розроблений Радянським Союзом, Кремль використовував агресію через довірених осіб, щоб впливати на волю щодо України та її західних партнерів. З 2014 до 2022 року агресивна поведінка чергувалася з удаваними поступками та очевидною деескалацією, щоб змусити західних політиків і учасників переговорів подумати, що мирне врегулювання усе ще можливе.

Хронічні себелюбці. Нове дослідження засвідчує, що нарцисизм – риса, якої важко позбутися. Як з ними співіснувати

The New York Times

Якщо десь у вашому середовищі є нарцис і ви досі вірите у те, що він зміниться,- нове дослідження свідчить, що вам, імовірно, доведеться чекати ну дуже довго. Та й навіть тоді ви можете побачити хіба невелику різницю, пише The New York Times.

Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Bulletin, аналізує 51 експеримент з більш ніж 37 000 учасників — переважно з Північної Америки, Європи та Нової Зеландії, щоби дізнатися, як нарцисизм змінюється упродовж життя людини. Хоча науковці виявили, що в середньому нарцисизм поступово знижується з віком, усе ж це зниження не таке велике, як можна було сподіватися, зазначає Ульріх Орт, провідний автор статті та професор психології розвитку в Бернському університеті у Швейцарії.

"Коли ви озирнетеся на те, як поводився ваш близький друг 20 або 30 років тому, ви можете помітити зміни. Проте вони в більшості випадків були помірними, тому не варто очікувати, що рівень нарцисизму людей кардинально зміниться", — каже Орт.

Науковці також виявили, що якщо в дитинстві у людей був вищий рівень нарцисизму, ніж в інших, то зазвичай це було помітно і тоді, коли вони досягли дорослого віку. У дослідженні брали участь люди, які були переважно білими та жили в західних культурах, а в низці досліджень, включених до аналізу, була досить низька кількість дорослих віком 65 років і старше, що ускладнює узагальнення результатів.

Та попри це, науковці переконалися: нарцисизм не зникає чарівним чином, каже Крейг Малкін, автор книги "Переосмислення нарцисизму", викладач Гарвардської медичної школи.

Щоби зрозуміти, що робити з людьми, яких ми звикли вважати нарцисами, щонайперше зорієнтуймося, що ми самі розуміємо під нарцисизмом. Коротко кажучи, нарцисизм — це прагнення відчувати себе особливим і унікальним. Певною мірою нарцисичні риси властиві кожному з нас, і трохи нарцисизму — це насправді не так уже й погано. Часом погляд на себе крізь рожеві окуляри може допомогти нам впоратися з труднощами. Однак нарцисизм стає радше проблематичним, коли люди уже впадають у залежність від почуття переваги та прагнуть його за будь-яку ціну.

Клінічний діагноз розладу особистості може виникнути, якщо ці симптоми стають стійкими — вони не виникають з нізвідки та не зникають раптово. Крім того, розлад викликає страждання або заважає стосункам, роботі чи іншим аспектам життя.

Фахівці з психічного здоров’я працювали над розробкою більш тонкого розуміння нарцисизму, розбиваючи його на три основні виміри: агентний, антагоністичний і невротичний. Перший — це те, про що більшість людей думають, коли уявляють собі нарциса: людина, яка хоче бути вищою над іншими. Невротичний нарцисизм характеризує підвищена чутливість до критики та неприйняття. Люди з антагоністичним нарцисизмом часто сприймають інших як суперників.

Поки що науковцям складно пояснити, чому нарцисизм знищується з роками. Як зазначають науковці з Міждисциплінарної програми дослідження емпатії та альтруїзму в Університеті Індіани, емпатія зростає, коли ми стаємо старшими. Але важкі випадки нарцисизму може бути вкрай складно подолати без інтенсивної терапії.

Та одна зі стратегій полягає в тому, щоби хвалити нарцисів, коли вони більше співпрацюють, йдуть назустріч, адже вони часто шукають визнання. Так само у ситуаціях, коли вам доводиться підтримувати контакт із нарцисом, — наприклад, на сімейних зустрічах або на роботі, — ви можете "карати" їх за негативну поведінку, віддаляючись від людини або мовчанням.

Спадкоємець MAGA. Чого очікувати від Джей Ді Венса, якого Трамп обрав своїм віцепрезидентом на випадок перемоги

The Economist

Трамп — унікальний політик. Він не створив жодної послідовної, комплексної політичної програми. Проте його вибір кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, засвідчує: найімовірніше, рух MAGA існуватиме і після того, як Трамп залишить велику політику.

"Я вирішив, що особа, яка найкраще підходить для того, щоби посісти посаду віцепрезидента США, — це сенатор Джей Ді Венс", – сказав Трамп. Він додав, що Венс "буде особливо зосереджений на людях, за яких він так блискуче боровся, – на американських робітниках і фермерах у Пенсільванії, Мічигані, Вісконсині, Огайо, Міннесоті та далеко за їхніми межами".

Як пише The Economist, 39-річний Венс став загальнонаціональною зіркою завдяки своєму бестселеру – мемуарам 2016 року "Елегія Хіллбіллі" (йдеться про термін на позначення людей, які мешкають у сільській та гірській місцевості США, зокрема в регіонах Аппалачі та Озарк. – Ред.). Сам Венс виріс у соціально неблагополучній сім'ї з робітничого класу, але швидко піднявся вгору. Він служив у Корпусі морської піхоти та закінчив Єльську юридичну школу, згодом долучився до Mithril Capital – компанії венчурного капіталіста Пітера Тіля, одного із засновників PayPal. Венс також писав для консервативних видань, таких як National Review.

У той час він критикував Трампа. "Я вагаюся між думкою, що Трамп — або цинічний мудак, як Ніксон, який не був би аж таким поганим (і міг би навіть виявитися корисним), або тим, що він Гітлер Америки", — писав Венс у приватному повідомленні у 2016 році.

Відтоді Венс перетворився на одного з найпалкіших захисників Трампа. Уже під час першого терміну Трампа він став дедалі більше симпатизувати йому — і виявляв зацікавленість у закладенні міцнішої інтелектуальної основи для руху MAGA. Але навіть маючи підтримку Трампа, Венс набрав менше третини голосів на первинних виборах у Сенаті Огайо від республіканців у 2022 році.

Врешті Венсу вдалося стати одним із найменш досвідчених віцепрезидентів в історії Америки. Крім того, він відносно невідомий як політик: опитування, проведене для CNN у червні, показало, що аж 56% американців взагалі ніколи про нього не чули.

Венс, так само як і його бос, проводить надто багато часу в соцмережах. 13 липня він заявляв, що риторика передвиборчої кампанії Байдена "прямо призвела до спроби вбивства президента Трампа". Головна перевага Венса полягає у тім, що він готовий підтримати колишнього президента практично в будь-якій ситуації.

Вплив Венса на політику у США може бути ще більш згубним. Стів Беннон, колишній радник Трампа, заявляв, що Дональд Трамп був ще поміркованим у русі MAGA. Венс же міцно тримається на правому крилі Республіканської партії. Він зарекомендував себе як провідний ізоляціоніст у Сенаті США. Венс підтримує Ізраїль, але радше неоднозначно налаштований щодо Тайваню. Він неодноразово демонстрував свою зневагу до України. "Мені насправді байдуже, що станеться з Україною", — казав він за кілька днів до вторгнення Росії у лютому 2022 року. І одного разу назвав візит Володимира Зеленського до Конгресу "гротеском".

Єдиний послідовний момент у підході Венса — це його зосередженість на просімейній економіці. Він належить до крила Республіканської партії, яке підтримує політику розширення податкової пільги на дітей. Ще одне питання, де Венс, навернений у католицтво, також змінив свою позицію, — це питання абортів. Одного разу він назвав цю процедуру "вбивством" і скептично говорив про винятки, наприклад, у випадку зґвалтування. У 2022 році він підтримав національну заборону, але відтоді доєднався до позиції Трампа, що це питання слід залишити на розсуд штатів.

Добрий диктатор. Поль Кагаме — на чолі зраненої Руанди уже пʼятий термін поспіль: він обʼєднує націю і знищує опонентів

DW

Чимало руандійців не памʼятають іншого лідера, крім Поля Кагаме. Він очолював Руандійський патріотичний фронт, що базувався в Уганді. Після кривавого геноциду проти тутсі та поміркованих хуту в Руанді, де загинули понад 800 000 осіб, президентом став Пастер Бізимунгу, а Кагаме — віцепрезидентом і міністром оборони. Але вже у 2000 році Кагаме посів пост президента і відтак незмінно правив країною.

Тепер, у 2024-му, він набрав понад 99,1% голосів, – а отже, продовжив свою владу в Руанді ще на п'ять років. Власне, це мало кого дивує — у країні немає офіційної опозиції, а багато років тому Кагаме скасував обмеження на президентські строки, отже, може правити тепер щонайменше до 2034-го, пише DW.

У якийсь момент Кагаме мовби дав зрозуміти, що збирається піти у відставку, але незадовго до голосування на виборах 15 липня усе ж передумав. "Керівна партія та жителі Руанди просили мене балотуватися на інший мандат", — заявив Кагаме

Як кажуть мешканці Кігалі, які підтримали чинного президента, "він зумів зупинити геноцид, сприяв єдності всіх руандійців". І наголошують на тому, що "нині є безпека, яку люди не усвідомлюють: це велике досягнення, що люди можуть гуляти так пізно уночі". Словом, частина руандійців певні, що без Кагаме не було б сучасної Руанди.

"Він зробив Руанду помітною на мапі світу, чого раніше не було. На міжнародному рівні раніше Руанда була відома лиш своїм потворним минулим, але це змінилося", — зазначає DW Марі Луїза Візейімана, мешканка Кігалі.

За даними Світового банку, економіка Руанди залишається стійкою та адаптивною, попри внутрішні та зовнішні проблеми. Руанда досягла зростання на 7,6% у перші три квартали 2023 року. Очікується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) різко зросте між 2024 та 2026 роками. Речниця уряду Йоланда Маколо каже, що Руанда під керівництвом Кагаме перебуває в кращому стані, ніж будь-коли.

Але не усі захоплені сучасною Руандою Кагаме. "Я погоджуюся, що в Кігалі у нас гарні будівлі, клініки та вулиці. Але розвиток — не в цьому, розвиток — це навчання молоді. За межами Кігалі у нас немає доріг. Нам потрібні дороги, нам потрібна електрика, нам потрібна вода, лікарні. Є ще так багато речей, яких ми маємо досягти", — каже опозиціонерка Віктуар Інгабір. Її історія — ілюстрація "побічних ефектів" правління "доброго диктатора" Поля Кагаме. Як зазначала правозахисна організація Human Rights Watch у своєму звіті за 2023 рік, "опозиційні партії зіштовхуються з адміністративними перешкодами у разі реєстрації та політичним тиском, щоб дотримувалися лінії уряду".

У HRW також зазначали, що понад десяток опозиційних політиків – у в'язницях. У багатьох випадках "їх переслідують або вони засуджені на підтасованих підставах".

Віктуар Інгабір — саме серед тих, хто зважилася кинути виклик Кагаме і поплатилася за це власною свободою. "Якщо ви критикуєте інституцію в Руанді, уряд — певна річ, вас клеймитимуть, як ворога країни, як це сталося і зі мною. Я провела вісім років у в'язниці лише тому, що критикувала політику уряду", — каже Інгабір. Вона зазначає, що не бачить поглиблення демократії під керівництвом Кагаме.

"Вони повинні зрозуміти, що нам також потрібна демократія в країні, щоб мати сталий розвиток. Нам потрібні лідери, які будуть відповідальними перед суспільством", — впевнена опозиціонерка.

Життя серед технологій. Які серйозні проблеми зі здоровʼям відчувають мешканці міста біткойн-підприємств у Техасі

TIME

Одного грудневого вечора минулого року підприємиця Сара Розенкранц несподівано втратила свідомість у своєму будинку в Гранбері, штат Техас. Жінку терміново доставили ​​до відділення невідкладної допомоги. Її серце калатало з інтенсивністю 200 ударів на хвилину; артеріальний тиск підскочив до гіпертонічного кризу. "Головний біль був гірший за пологи", — пригадує жінка. За дивним збігом, того ж року зі страшенним головним болем до швидкої потрапила 5-річна донька Сари. Збіги все більше перестали бути випадковими, коли у січні 2024 року Сара зайшла в ратушу в Гранбері й побачила кімнату, повну людей, виснажених від дивних хвороб.

8-річна дитина, яка втрачає слух, а з її вух тече рідина. Кілька жінок розповіли, що вони непритомніли, зокрема й просто під час руху шосе. Інші казали, що їх мучили виснажливе запаморочення та нудота. Ніхто з них не знав, що саме спричиняло ці симптоми. Але скарга була спільною: жити заважав постійний фоновий глухий гул, який гарчав чи ревів залежно від часу доби, не давав спати. Як з’ясували місцеві правоохоронці, шум ширився із підприємства з видобутку біткойнів, яке нещодавно переїхало на цю територію і щодня перевищувало норми шуму, пише TIME.

Гіпертонія, прискорене серцебиття, біль у грудях, запаморочення, шум у вухах, мігрень, панічні атаки. Ці симптоми так інтуїтивно і не повʼяжеш ніби з розвитком великомасштабних біткойн-майнів і центрів оброблення даних. Це є досить новим, і більшість із них розташовані у дуже віддалених місцях.

Також досі не було жодних серйозних медичних досліджень щодо впливу проживання поруч із такими підприємствами. Але нині зростає кількість наукових досліджень, які пов’язують тривалий вплив шумового забруднення з ушкодженням серцево-судинної системи. Місцевий лор Салім Бхалу каже: майже щотижня приймає пацієнтів із симптомами, які можуть бути спричинені шумом біткойнової шахти.

Не всі центри оброблення даних створюють шум. Дехто з представників галузі запевняє, що у них є технічне рішення, яке передбачає заміну гучних повітряних вентиляторів їхніх установ істотно тихішими рідинними охолоджувачами. Але деякі з їхніх розрекламованих методів є доволі дорогими та неперевіреними у великих масштабах. Загалом за останні кілька років кількість комерційних операцій з видобутку біткойнів у США різко зросла; зараз їх принаймні 137. Подібні медичні скарги були зареєстровані біля закладів у Арканзасі та Північній Дакоті.

Індустрія центрів оброблення даних загалом стає усе більш домінувальною завдяки подвійним силам майнінгу біткойнів і штучного інтелекту. ШІ залучени

до навчання генеративних моделей для пошуку закономірностей у наборах даних. Згідно з нещодавнім звітом, до 2030 року центри оброблення даних споживатимуть 8% загальної потужності США, порівнюючи з 3% у 2022 році. І якщо оператори продовжуватимуть розміщувати центри поблизу наявних громад і надавати пріоритет прибутку понад усе, історія про страждання місцевого населення у Гранбері може стати історією безлічі маленьких містечок у всій Америці.

Право на альтернативну родину. Як жінки у Південній Кореї борються за право на одностатеві союзи

The New York Times

47-річні Хван Сунву та Кім Хана — неодружені, але живуть разом. Жінки відстоюють думку, що закони Південної Кореї мають відображати альтернативні союзи, які обрали багато людей в країні. Їх розуміють далеко не всі. Один з останніх прикладів – коли на обговорення їхньої книги, де йшлося про спільне життя самотніх жінок у Південній Кореї, прийшов чоловік і узявся критикувати їх. Він заявив жінкам, що це вони погіршують і без того найнижчий у світі рівень народжуваності. А їхня книга, наполягав він, спонукатиме інших жінок наслідувати їхній приклад, пише The New York Times.

"Іронія полягала в тім, що чоловік нашого віку сам був неодружений, — каже Хван. — Усе більше людей вирішують не одружуватися або не мати дітей, але зазвичай у цьому винні жінки". Взагалі ж південнокорейське суспільство є глибоко патріархальним і побудоване навколо традиційної ідеї сім’ї. Багато державних пільг — податки, житло, страхування та інші стимули — призначені саме для родин.

Натомість очікується, що сім’ї братимуть на себе більшу частину соціального забезпечення — наприклад, піклуватися про хворих або літніх родичів.

Але оскільки мільйони південнокорейців уникають інституту шлюбу, система підтримки, орієнтована на сім’ю, швидко руйнується. Якість національної мережі підтримки (цей показник вимірюється тим, чи є у людей на кого покластися у скрутний час) найнижча серед розвинених країн. А рівень самогубств – навпаки, найвищий

Згідно із законом, сім'я в Південній Кореї може складатися тільки з подружжя, батьків і дітей. Але в умовах стрімкого зростання витрат на житло та освіту майже 42% всіх домогосподарств у країні тепер складаються лише з однієї особи. "Ми ж поєднуємо свободу самотності та переваги спільного життя", — каже на це Кім.

Кім і Хван стверджують, що у них немає романтичних стосунків одне з одним або з кимось іншим, і їхнє рішення полягає в тому, щоби переосмислити поняття сім’ї. Їхня книга 2019 року "Дві жінки живуть разом" стала бестселером, а щотижневий подкаст "Дві жінки розмовляють" приваблює сотні тисяч слухачів. По суті, він надає голос південнокорейцям, особливо жінкам, які кинули виклик традиційній сімейній структурі шляхом утворення співжиття поза шлюбом. Кім і Хван описують свій стиль життя як вибір для жінок, які не хочуть ані самотності, ані типової південнокорейської сім’ї, де чоловік витрачає лише 54 хвилини на день на домашню роботу, а дружина — понад три години, навіть якщо обидва працюють повний робочий день.

У 2022 році Національна комісія з прав людини рекомендувала легалізувати цивільні союзи, щоб надати неодруженим парам, зокрема одностатевим, більшість податкових та інших пільг і правового захисту шлюбу, включно з медичною довіреністю. Торік урядове опитування показало: більшість жителів Південної Кореї вважали, якщо країна підтримуватиме неодружені пари шляхом запровадження цивільних союзів, це зупинить падіння народжуваності. Та за словами Хван і Кім, система соцпідтримки Південної Кореї виключає неодружених співмешканців із повсякденного життя.

Скажімо, коли вони купували автомобіль, їм відмовили у знижці страхових внесків, доступній для подружніх пар. Вони також не могли скористатися знижками на послуги мобільного зв’язку та розподілом миль авіакомпаній, доступними для подружніх пар. Незалежно від того, скільки співмешканці прожили разом, їм не дадуть відпустку для догляду за хворим партнером, як їх одруженому колезі. Також вони не можуть стати законними представниками одне одного в невідкладних медичних випадках.