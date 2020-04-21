"Это хрупкий успех". Запреты идут на спад: как страны Европы выходят из карантина

Несколько стран Европы с понедельника начали смягчать lockdown, введенный для противодействия коронавирусу. Хотя ВОЗ настаивает на том, что пик пандемии в мире еще не наступил, а сама инфекция COVID-19 никуда не исчезнет, пока не изобретут вакцину или не переболеют 70% населения. В Украине карантин, скорее всего, продлят после 24 апреля: в МОЗ ждут возможной вспышки коронавируса после Пасхи.

Как европейские страны собираются выходить из карантина и какие ограничения снимают в первую очередь: разбор LIGA.net.

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ГЕРМАНИЯ. Больше 146 000 заболевших, почти 4700 умерших

Благодаря карантину страна достигла "хрупкого промежуточного успеха", заявила на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель.

С этой недели Германия начнет ослаблять lockdown, хотя правила дистанциирования будут действовать по крайней мере до 3 мая. Уже с понедельника магазины размером до 800 кв м смогут возобновить свой бизнес, если у них есть "планы по соблюдению гигиены".

Автодилеры, магазины велосипедов и книжные магазины могут открываться независимо от их размера. Парикмахерам будет разрешено открывать свои двери с 4 мая, если они также будут соблюдать строгие меры гигиены, сообщает BBC News. А вот салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми, пишет Deutsche Welle.

Школы тоже постепенно начнут открываться с 4 мая, но "постепенно и очень медленно". Приоритет будет отдан выпускникам старших классов, которые сдают экзамены. На переменах и в школьных автобусах введут новые правила безопасности, какие - пока не уточняется.

Другие аспекты жизни будут ограничены еще долго. Рестораны, спортивные залы и бары закрыты на неопределенный срок, и никакие крупные мероприятия, такие как футбольные матчи, концерты и фестивали, не будут разрешены до конца августа, сообщает Bloomberg. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что "весьма скептически" относится к возможности проведения в этом году Октоберфеста.

Автомобильные гиганты Германии готовятся к постепенному открытию промышленных сетей. Mercedes-Benz планирует начать производство на трех немецких заводах на этой неделе - пока в одну смену. Компания BMW подтвердила Bloomberg, что запустит производство до конца апреля.

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ФРАНЦИЯ. Больше 152 000 заболели, почти 20 000 умерли

Во Франции снимают запрет с посещений домов престарелых. Но одновременно посетителями смогут быть не больше двух родственников, уточняет Deutsche Welle. К тому же, сам физический контакт тоже пока остается под запретом.

В остальном Франция продолжает локдаун - как минимум до 11 мая. По словам президента страны Эмманюэля Макрона, после этой даты должно начаться постепенное открытие школ и детских садов. Открытие вузов планируется не раньше лета.

Французам не стоит ожидать, что после 11 мая жизнь полностью вернется в привычное русло, предупредил премьер Эдуард Филипп.

Рестораны, кафе и отели останутся закрытыми и дальше. "Наша жизнь после конца карантина не будет той же, что и до коронавируса. Она еще долго не будет такой же", - отметил Филипп. Премьер-министр допустил, что с 11 мая во Франции ношение масок в общественном транспорте может стать обязательным. Ранее власти страны советовали носить их только медицинским работникам и заболевшим.

ЧЕХИЯ. Почти 7000 заболели, 188 умерли

Правительство Чехии приняло план ослабления карантина в пять этапов, начиная с 20 апреля. Пока это самые масштабные планы в Европе, где большинство стран планирует держать ограничения на массовые мероприятия как минимум до августа.

С понедельника в стране открываются продуктовые рынки, салоны по продаже автомобилей, ремесленные мастерские, разрешены тренировки профессиональных спортсменов (но небольшими группами) и свадьбы до 10 лиц. Это наименее рискованный этап, сказал заместитель министра здравоохранения Роман Примула чешскому изданию чешскому изданию irozhlas.cz.

Риски начинаются на втором этапе: с 27 мая в Чехии откроются небольшие магазины площадью до 200 кв м, если у них есть прямой доступ с улицы. То есть магазины в торговых центрах останутся под запретом. "Нам придется смотреть, что из этого получится", - отметил Примула

С 11 мая откроются магазины площадью до 1000 кв м с тем же условием, автошколы, тренажерные залы и фитнес-центры без раздевалок.

С 25 мая правительство Чехии предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные салоны, музеи, галереи и зоопарки.

Ожидается, что с 8 июня на последнем этапе плана будут открыты все торговые центры, рестораны, кафе, отели и театры, туристические маршруты. Ограничения на публичные мероприятия сохранятся, но уже для групп до 50 человек.

Центральный кризисный штаб Чехии также обсуждает возможность открыть границы. Глава штаба Ян Хамачек заявил 20 апреля, что предлагает ослабить строгий режим на границах, который препятствует деловой и экономической активности граждан. Еще с прошлой недели чехи получили право выезжать за границу по объективным причинам, по возвращении они должны уходить на двухнедельный карантин.

Хотя глава чешского государства Милош Земан по-прежнему считает, что чешские границы должны быть закрыты минимум на год.

Перед этим, с 7 мая в Чехии гражданам разрешили заниматься неконтактными видами спорта (бег, теннис), открыли спортивные площадки. Позже правительство позволило работать строительным магазинам, магазинам по продаже техники и сервисам по ремонту велосипедов.

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ПОЛЬША. Больше 9500 заболели, 380 умерли

В Польше с 20 апреля открывают доступ к лесам и паркам - теперь там можно гулять беспрепятственно. Снимается требование носить в парках маску на лице, говорит министр экологии Михал Вось. По его словам, снятие запрета на доступ к зеленым зонам - одно из первых принятых правительством, но необходимо все так же держать безопасное расстояние от других людей.

Пользоваться уличными тренажерами и кемпингами по-прежнему запрещено.

Смягчаются карантинные ограничения, касающиеся торговли. Как сообщает Польское радио, в магазинах площадью до 100 кв м на одну кассу будут пускать четверых клиентов, а в магазинах с площадью более 100 квадратных метров - одного человека на каждые 15 кв м торговой поверхности. Все работники магазинов будут проходить обязательную проверку здоровья.

С понедельника меняется и правило, согласно которому во время карантина было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи до 18 лет. Теперь это ограничение будет распространяться только на детей до 13 лет.

НОРВЕГИЯ. Больше 7000 заболели, 154 умерли

Власти страны утверждают, что инфекция в Норвегии под контролем. С 20 апреля в стране начали работать детские сады. "Ходить в дошкольные учреждения безопасно", - повторил министр образования Гури Мелби. С 27 апреля, как ожидается, заработают школы для начальных классов. Дети должны заниматься в небольших группах с соблюдением четких "протоколов здоровья".

Согласно норвежской дорожной карте выхода из карантина, физиотерапевты и психологи также могут вернуться к работе с понедельника, парикмахерские откроются на неделе, сообщает RTE. Хотя многим магазинам уже разрешено работать, бары и большинство ресторанов будут по-прежнему держать свои двери закрытыми.

Культурные и спортивные мероприятия запрещены как минимум до 15 июня.

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ДАНИЯ. Больше 7500 заболели, 364 умерли

С 15 апреля в Дании начали открывать детские сады и начальные (до 5 класса) школы. Ученики средней и старшей школы продолжат дистанционное обучение и вернутся в классы только к 10 мая. За это время школы обязаны обеспечить выполнение всех санитарных норм и дистанцию в два метра между партами. Учителя и ученики должны как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

С 20 апреля в Дании после пяти недель карантина возобновили работу парикмахерские, массажные салоны, стоматологические кабинеты, школы вождения, пишет RTE. Перед входом в помещение клиенты обязаны продезинфицировать руки раствором, им выдают накидки. Сотрудники обязаны проводить дезинфекцию пространства и предметов, которыми пользовались клиенты, после каждого.

Однако датчанам по-прежнему настоятельно рекомендуется держать дистанцию в два метров, собрания больше 10 человек запрещены. Кафе, рестораны, торговые центры и спортивные залы будут закрыты до 10 мая, равно как и средние и средние школы.

АВСТРИЯ. Почти 15 000 заболели, 470 умерли

C 14 апреля в Австрии уже начали действовать смягченные карантинные ограничения. Разрешено открывать магазины размером менее 400 кв м, а также хозяйственные магазины и садовые центры. Но в супермаркетах и аптеках людям обязательно носить маску.

"Мы должны двигаться постепенно", - сказала министр экономики Маргарет Шрамбок.

По плану правительства, с 1 мая будут открыты более крупные магазины, торговые центры и парикмахерские, а рестораны и отели могут открыться с середины мая, если позволит ситуация с коронавирусом на тот момент.

Также с 1 мая в Австрии разрешат занятия спортом на открытом воздухе, такие как теннис, гольф и легкая атлетика, пишет BBC.

Примерно с середины мая (дата пока не определена) музеи и другие культурные заведения в Австрии тоже смогут восстановить работу. Организаторы должны будут показать, что смогут руководить потоками посетителей и избегать толп.

А вот массовые мероприятия вроде музыкальных или городских фестивалей останутся под запретом до 31 августа.

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ИТАЛИЯ. Почти 179 000 заболели, больше 23 000 умерли



Еще с 14 апреля в Италии разрешено начать работу некоторым магазинам и предприятиям. Но не всем и не везде.

Первыми в стране открываются магазины, торгующие книгами, канцтоварами и детской одеждой. Они по-прежнему должны обязаны соблюдать самые строгие правила безопасности. Социальное дистанцирование внутри магазинов обязательно, клиенты должны носить защитные маски и перчатки. Магазины также должны быть продезинфицированы два раза в день и обеспечить надлежащую вентиляцию, сообщает NBC News.

В правительстве объясняют, что открытие книжных магазинов - это не какой-нибудь символический жест, а признание того, что книги могут быть "незаменимым благом" для людей, все еще застрявших в своих домах.

Правительство также расширило список разрешенных производств: открываются работы в лесных хозяйствах, гидравлические работы, снимается запрет с производства компьютеров, бумаги и картона.

Все остальные карантинные меры продолжают действовать минимум до 3 мая. Ограничено передвижение граждан, школы и второстепенная производственная деятельность - закрыты.

Несмотря на послабление локдауна, четыре региона (северные районы Пьемонта, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, а также Кампания) решили не открывать магазины до 3 мая. В центральном регионе Лацио местные власти продлили этот запрет до 20 апреля.

В районе Венето книжные магазины и магазины одежды могут открываться, но только на два дня в неделю. Также снят запрет на тренировки на расстоянии более 200 метров от дома. Но жители все равно должны носить маску и перчатки, если они выходят на улицу.

ИСПАНИЯ. Больше 200 000 заболели, почти 21 000 умерли

"Мы все еще далеки от момента, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал премьер-министр страны Педро Санчез.

Однако страна решила рискнуть и начать медленный выход из карантина ради экономики, которая сильно пострадала за этот период. С 13 апреля в Испании сотрудники фабрик, строительных компаний, деревообрабатывающей промышленности и еще некоторых отраслей получили разрешение выходить на работу, конечно, при условии соблюдения норм безопасности.

Магазины, бары, рестораны и предприятия из категории второстепенных остаются закрытыми, пишет CNN.

По данным The Guardian, всего к работе вернулись до 300 000 неосновных работников в Испании. Министерство здравоохранения призвало тех, кто возвращается на работу, откладывать время прибытия и носить маски, если физическое дистанцирование невозможно. На прошлой неделе полиция начала раздавать 10 миллионов защитных масок на станциях метро и в других транспортных узлах.

Для остальных продолжают действовать ограничения на выход из дома. Чрезвычайное положение продлено минимум до 26 апреля.

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