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У новому випуску:

- Як фанера над Вашингтоном. Що стало причиною програшу американських демократів на виборах? (The New Republic)

- "Зброя замість масла". Путінська війна змела звичайне вершкове масло з полиць російських магазинів (Business Insider)

- Повний цугцванг. Війна з Україною веде Росію до економічної катастрофи, але Путін не може зупинитися (Atlantic Council)

- Вісь невдах. Як приборкати нову "Вісь зла" на чолі з Китаєм невдачами його партнерів (Foreign Affairs)

- Влада технологій. Ілон Маск створив глобальну мережу впливу на світових політиків (Neue Zürcher Zeitung)

- Забруднена корона. Чи стане інцидент між королем і жертвами повені в Іспанії загрозою майбутньому монархії (Associated Press)

- "Нобель" за неочевидність. Найконтроверсійніше нагородження відомою премією за останній час (The Atlantic).

- Білка розбрату. Як приспаний домашній улюбленець несподівано став символом американських "правих" (VOX)

- Погана прикмета? Вперше за 130 років спостережень японська гора Фудзі лишилася без снігового покриву (The New York Times)

- Гаманець не зникне. Найбезпечніші для подорожей європейські міста (The Telegraph).