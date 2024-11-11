Ракеты вместо масла, Мрачное завтра Демпартии, Где в Европе не воруют. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Як фанера над Вашингтоном. Що стало причиною програшу американських демократів на виборах? (The New Republic)
- "Зброя замість масла". Путінська війна змела звичайне вершкове масло з полиць російських магазинів (Business Insider)
- Повний цугцванг. Війна з Україною веде Росію до економічної катастрофи, але Путін не може зупинитися (Atlantic Council)
- Вісь невдах. Як приборкати нову "Вісь зла" на чолі з Китаєм невдачами його партнерів (Foreign Affairs)
- Влада технологій. Ілон Маск створив глобальну мережу впливу на світових політиків (Neue Zürcher Zeitung)
- Забруднена корона. Чи стане інцидент між королем і жертвами повені в Іспанії загрозою майбутньому монархії (Associated Press)
- "Нобель" за неочевидність. Найконтроверсійніше нагородження відомою премією за останній час (The Atlantic).
- Білка розбрату. Як приспаний домашній улюбленець несподівано став символом американських "правих" (VOX)
- Погана прикмета? Вперше за 130 років спостережень японська гора Фудзі лишилася без снігового покриву (The New York Times)
- Гаманець не зникне. Найбезпечніші для подорожей європейські міста (The Telegraph).